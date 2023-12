Klub izvoznika: Zabrinjava pad međusobne trgovine na unutarnjem tržištu EU

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza u prvih deset mjeseci ove godine iznosila je 19 milijardi eura, što je 4,1 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, premda analitičari ističu da je realni pad šest posto. No, optimizam postoji i za sljedeću godinu prognoze predviđaju rast od 2,8 posto.

No, kako bude rastao izvoz, rast će, izgledno je i uvoz, i to prema stopi od 3,4 posto – istaknula je Manuela Tašler, voditeljica Liderova Kluba izvoznika na 39. po redu susret Liderova Kluba izvoznika koji se ovaj put održao na najvišoj razini dosad, na OIV tornju Sljeme na 1118 m nadmorske visine.

- No, ono što je trend, pad izvoza i uvoza, događa se u cijeloj EU, nije to nešto što se događa samo u Hrvatskoj. Razloge za to treba tražiti u inflatornim i deinflatornima kretanjima i u cijenama energenata. No, ono što nas mora zabrinuti jest pad međusobne trgovine na unutarnjem tržištu EU. Austrija, Mađarska, Slovenija i Italija smanjile se ukupan uvoz iz EU pa i uvoz iz Hrvatske, dočim Njemačka koja pleše po rubu recesije još uvijek ne bilježi pad uvoza iz Hrvatske i to ove godine čak tri posto više nego prošle godine – istaknula je Tašler.

Funkcionalni rad i timski duh

U takvim okolnostima bitno je potaknuti izvoznicima pobjednički duh, a za to se na Liderovom skupu pobrinuo Ratko Rudić, legendarni vaterpolski trener i nekadašnji vaterpolist, koji je i sam lider, jer, kako je rekao gradi tim koji mora zajedničkim snagama, zahvaljujući treningu i motivaciji, ostvarivati rezultate. A to nekad nije najjednostaviji zadatak.

- Zato sam koristio dva pristupa, američki i ruski. Amerikanci su tada vjerovali u pojedinca, ne u ekipe i razvijali su funkcionalne treninge, a Sovjeti su tada radili na psihologiji ekipe. Ja sam od Amerikanaca „kopirao“ funkcionalni rad, a od Sovjeta timski duh, a taj ekipni pristup su poslije i Amerikanci preuzeli – pričao je Rudić i dodao da je nekada razlika između prvog i drugog mjesta je ogromna, to je za neke igrače nepremostiva barijera. Tek kad se ta barijera ukloni, rezultat se može ostvariti, a nekad za to trening nije dovoljan. Motivacija i psihološki pristup ono je što je u tim trenucima najviše koristio.

- Ono što sam naučio u svom radu da je najvažnija podrška za sportski rad ona koja dolazi u sklopu institucija, nadalje bitan je i stručni tim koju pruža analizu i statistiku te igrači koji moraju imati pobjednički mentalitet i mogućnost da u velikom stresu funkcioniraju staloženo zbog čega sam i radio psihološke testove kako bi od nehomogene grupe stvorio koheziju – zaključio je Rudić koji sebe doživljava kao lidera jer vodi ljude i prepoznaje njihovu međusobnu dinamiku i motivira ih da ostvaruju zajedničke rezultate.

- Sve to može se preslikati i na biznis – zaključili su predstavnici izvozničkih kompanija.

Na skupu je izlaganje održao i Vedran Pavlek, direktor Hrvatskog skijaškog saveza, pod nazivom Skijanje kao izvozni proizvod. Hrvatska nije primarno skijaška zemlja, ali kada su naši skijaši ostvarili uspjehe, dobili smo i utrke svjetskog kupa. Nemoguće je postalo moguće, rezultat je to uspjeha naših skijaša, Janice i Ivice Kostelić.

Mate Botica, predsjednik Uprave Odašiljača i veza, pričao je o monetizaciji i namjeni OIV tornja Sljeme koje je tek posljednje vrijeme, premda je izgrađen 70-tih, otvoren za javnost i za gospodarski sadržaj. - To je moguće tek nakon što smo obavili sveobuhvatnu obnovu tornja – istaknuo je Botica.

Inače, Liderov Klub izvoznika sastoji se od 25 kompanija koje okvirno imaju oko 10 milijardi eura izvoza.