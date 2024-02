Končar radi na novom generatoru za tržište Japana, vrijednost projekta skoro 1,5 milijuna eura

Končar je sklopio ugovor za projektiranje, proizvodnju i ispitivanje novog kompaktnog generatora, u suradnji s austrijskim turbinskim partnerom za potrebe male hidroelektrane Chidori u Japanu. Trenutna vrijednost opreme i usluga projekata za tržište Japana koji su trenutno u realizaciji iznosi gotovo 1,5 milijuna eura, a isporuka generatora planirana je do kraja 2024. godine. Nastavno na to, samo ispitivanje na hidroelektrani i puštanje u pogon planirano je do sredine 2025. godine, kažu iz Končara.

Inače, riječ je o suradnji koja je započela još 2011. godine isporukom kompakt generatora za malu hidroelektranu u Turskoj, a s kojom je domaća tvrtka 2020. godine isporučila četiri kompakt generatora za tržište Gruzije. Nakon prvog projekta za projektiranje, proizvodnju i ispitivanje generatora za malu hidroelektranu Shin Sakagami u Japanu, Končar je nastavio sa širenjem poslovanja na tržištu Japana s navedenim novim ugovorom.

- Grupa Končar iznimno se ponosi ukazanim povjerenjem od strane partnera, koje je izgrađeno tijekom dugog niza godina i utemeljeno na tradiciji kvalitete i pouzdanosti Končarevih visokotehnoloških proizvoda i rješenja. Navedeno prvenstveno potvrđuju upravo ugovaranja ovakvih složenih projekata koji zbog specifičnosti tržišta predstavljaju značajan tehnički i logistički izazov te samim time svrstavaju Končar u globalni vrh proizvođača u sektoru elektroenergetike.

U ovom konkretnom slučaju do posebnog izražaja dolazi i Končareva izrada custom made proizvoda i rješenja, budući da je riječ o ugradnji u hidroelektranu sa specifičnim ograničenjima. Naime, generator je dizajnom i masom morao biti prilagođen za transport i ugradnju na terenu, pri čemu je tehnički ured uspješno dizajnirao generator, i elektromagnetski i konstrukcijski, po mjeri krajnjeg kupca unatoč striktnim zahtjevima, potvrdivši još jednom zavidne kompetencije i konkurentnost - rekli su iz kompanije za Lider.

Hidroenergetski potencijal

Objašnjavajući o kakvoj je suradnji riječ s naglaskom na činjenicu da je Končar dosad isporučio više od 175 kompaktnih generatora za hidroelektrane, dodali su da je u Japanu riječ o specifičnoj suradnji jer se komunikacija s timom tamošnjih inženjera provodi preko konzultantskih kuća iz Azije s kojima uspješno surađuju od 2021. godine kada je ugovoren prvi projekt za to tržište.

- Končar kontinuirano ulaže u razvoj i poboljšanje konkurentnosti svojih proizvoda i tehničkih rješenja, a među recentnijim primjerima značajnih iskoraka u očuvanju okoliša i poticanju održivog razvoja hidroenergetskog potencijala posebno se ističe razvoj potopljenog kompaktnog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode. Ukratko, riječ je o tehnološkoj prekretnici i oglednom primjeru razvoja vlastitih inovativnih rješenja Končara.

Kompaktni generator i turbina rezultat su istraživačko-razvojnog projekta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kojim je razvijen novi, ekološki prihvatljiv proizvod koji se može nakon isteka životnog vijeka reciklirati, a njegov rad niti u slučaju havarije ne zagađuje okoliš. Ovaj tip razvijenog agregata namijenjen je globalnom tržištu iskorištavanja hidroenergije s niskim padom vode bez velikih brana i akumulacija, a ugradit će se u sklopu MHE Otočac, čije se puštanje u pogon očekuje do kraja ove godine - zaključuju iz Končara.