Konkurencija natjerala Amazon da uvede novi model poslovanja

Konkurencija koja dolazi s istoka sve je više počela zabrinjavati Amazon, koji planira uzvratiti udarac rastućim online trgovinama Temuu i Sheinu tako što će pokušati oponašati njihov model poslovanja uvođenjem rubrike s popustom `izravno iz Kine´. Tijekom nedavnog sastanka s vodećim kineskim prodavačima, američka tvrtka predstavila je novi model, kojim nastoje slati pakete američkim kupcima izravno iz Kine, prenosi Financial Times.

Planovi Amazona uključuju novu rubriku na početnoj stranici aplikacije i ultra nisko-budžetnu dostavu unutar devet do jedanaest dana. Ova ponuda bit će usmjerena na američke kupce koji su spremni čekati na dostavu dulje od uobičajene Amazonove prakse dostave unutar jednog do dva dana.

Amazonu gori pod petama zbog sve popularnijih Temua i Sheina, stoga se tvrtka žuri ponuditi kupcima jeftine proizvode izravno iz Kine. Temu, u vlasništvu PDD Holdingsa, multinacionalne kompanije, i Shein koji je u kineskom vlasništvu, usavršili su svoje poslovne modele koji se oslanjaju na kineske trgovce koji šalju proizvode u skladišta na jugu Kine iz kojih se potom paketi šalju avionima u ostale zemlje svijeta.

Individualni paketi, kao oni što se najčešće šalju putem Sheina ili Temua, imaju koristi od takozvanog de minimis pravila koje dopušta da se proizvodi malog opsega ili smatrani nedovoljno važnima izuzmu od pravila ili zahtjeva. Što to točno znači u praksi? Jednostavno pojašnjeno, to znači da su takve vrste paketa izuzete od plaćanja carina što uvelike smanjuje administrativna opterećenja za uvoznike. De minimis pravilo razlikuje se od zemlje do zemlje: u Velikoj Britaniji iznosi 135 funti, u Europskoj uniji 150 eura, a u SAD-u prilično visokih 800 dolara. Za kupce, te ujedno građane pojedine države, ovo znači da prilikom kupovine iz stranih zemalja, pogotovo prekooceanskih, ne moraju za ove vrste paketa plaćati uvoznu carinu. Temu i Shein dobro su iskoristili ovo pravilo što im je je omogućilo priljev kineske robe kod američkih potrošača, a da prilikom toga izbjegnu plaćanje troškova carine koji su se povećali tijekom mandata Donalda Trumpa.

Zbog ove prakse, dvije kineske tvrtke nailaze na golema negodovanja kod američkih političara koji nastoje ograničiti de minimis pravilo. Kineski trgovci usvojili su novi program koji bi trebao slati njihove proizvode u skladištu čiji je vlasnik Amazon, a zatim bi, nadalje, američka tvrtka slala pakete u svoja skladišta u SAD-u. Rubrika `direktno iz Kine´ uključivat će proizvode koji se prodaju za manje od 20 dolara po proizvodu, teže manje od jednog kilograma te nisu jestivi ili nisu tekućine. Amazon će početi potpisivati dogovore sa prodavačima ovog ljeta, a ujesen bi ponuda trebala biti javna za sve kupce. Ovaj pothvat mogao bi poremetiti planove Sheina koji nastoji ponuditi ponudu investitorima u Londonu.