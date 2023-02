Kreće sezona sajmova električnih vozila, a time i probne vožnje Tesle 3 i Y

Electric EVolution Festival, sajam električnih vozila koji se već nekoliko godina etablira na hrvatskom tržištu, uskoro se druge godine za redom održava u Splitu, i to od 3. do 5. ožujka u City Center one.

Na Festivalu se okupljaju svi relevantni automobilski brendovi i zastupnici koji će splitskoj publici predstaviti novitete i aktualnu ponudu električnih i plug-in hibridnih vozila. Konkretno, bit će predstavljeno više od 15 automobilskih brendova, među kojima su Tesla, Volvo, Porsche, Audi, VW, Škoda, Cupra, Hyundai, Ford, MG, DFSK, Peugeot, Renault, Dacia, Opel i dr.

Kako najavljuju organizatori, posjetitelji će na licu mjesta imati priliku ostvariti probnu vožnju modela Tesla 3 i Y, a istu mogućnost najavljuju još neki brendovi električnih vozila.

-Veseli nas što se i ove godine očekuje mnoštvo zanimljivih i atraktivnih modela u segmentu električnih vozila, među kojima će biti i nekoliko premijera, kao i najava njihova sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tržište električnih vozila u Hrvatskoj u stalnom je porastu, otprilike 150 posto na godišnjoj razini, što je jasan pokazatelj kako interesa i publike na ovom, ali i na nadolazećim izdanjima EEF-a u Rijeci i Zagrebu neće nedostajati, izjavio je organizator festivala Hrvoje Jelinić, dodajući da se EVolution festival u Rijeci održati u travnju, a u Zagrebu tijekom svibnja.

U sklopu trodnevnog događanja u Splitu organizirana je i stručna B2B konferencija Electric EVolution FORUM, koja podrazumijeva edukaciju javnosti o elektromobilnosti i njenoj svakodnevnoj implementaciji.

-Često se uz pojam elektromobilnosti pojavljuje i određena doza nepovjerenja, što je prilikom svake velike promjene (kao što je ova) očekivana reakcija. Naša misija je upravo putem stručnih i edukativnih okupljanja educirati javnost o prednostima prelaska na alternativne oblike mobilnosti te srušiti mitove konkretnim primjerima iz prakse uz naglasak na projektima koji su uspješno realizirani i/ili će se pokrenuti u skoroj budućnosti», izjavio je Ivan Reis, organizator EEF-a i EEFORUM-a.

Tako će se u petak 3. ožujka od 10 sati u kinodvorani Cineplexxa (City Center one) javnosti obratiti govornici iz različitih područja djelovanja, a povezani s temom elektromobilnosti – Mario Lukačević/Siemens Hrvatska, Goran Batinić/RaST, Martin Bućan/SD županija, Vedran Kirinčić/RiTeh , Tin Koren/udruga Strujni krug, Predrag Čudina / Classis d.o.o. i ostali.

Ulaz na događenje je slobodan.