Krešimir Bojčić (Kodius): Opsesija nam je Dubai, ali na to tržište teško je ući zbog indijske konkurencije

Izgleda nevjerojatno, no doista je moguće da nešto što je besplatno i učinkovito ne pobudi interes onih kojima je namijenjeno. Upravo to se dogodilo s aplikacijom Gosjar, kojom se Grad Zagreb koristi već 14 godina. Zagrebačka tvrtka Kodius, koja se bavi informacijskom tehnologijom (IT), željela je osmišljavanjem mrežne platforme Gosjar za gospodarenje javnom rasvjetom omogućiti gradovima i općinama jednostavno održavanje, učinkovitost i manje troškove javne rasvjete, ali stvarnost je drugačija. Iako je Zagreb potvrdio učinkovitost sustava jer bilježi 400 tisuća unosa kvarova i radova na mreži javne rasvjete, Gosjar nisu prepoznali drugi gradovi i općine kojima je Krešimir Bojčić, osnivač i izvršni direktor Kodiusa, prije dvije godine softver želio ustupiti besplatno. Unatoč svemu smatra da je Gosjar u Zagrebu postigao izniman uspjeh te da bi se mogao napisati doktorat o analizi pokazatelja rada mreže. Aplikaciji je dodana i mogućnost topologije za praćenje električne energije na mjernom mjestu, a moguće ju je prilagoditi i drugim poslovnim subjektima.

– Zagreb ne plaća održavanje posljednjih dvanaest godina, a softver i dalje dobro radi! Ostali gradovi nisu bili zainteresirani ili možda nismo dovoljno dobro objasnili prednosti aplikacije – misli Bojčić.

Razvijanje vlastitih proizvoda

Ipak, Bojčić ne zdvaja već razvija novi proizvod. Alat nazvan Kloki namijenjen je upravljanju uredom te je rezultat Bojčićeve želje da pruži pouzdan i efikasan alat s fiksnom cijenom, za razliku od drugih rješenja na tržištu koja često mijenjaju politiku i počnu pretjerano naplaćivati uslugu. Kaže da je Kloki prilagođen hrvatskom tržištu i zakonodavstvu jer želi ponajprije pomoći domaćim tvrtkama. U prosincu izbacuje i modul za praćenje vremena koji bi mogao biti zanimljiv svim agencijama koje rade prema načelu T&M (time & materials), pri kojem naručitelj usluge plaća izvođaču stvarno vrijeme utrošeno na projektu i korištene materijale.

– Podržavamo i migraciju s Clockifya i Harvesta (aplikacije za praćenje radnog vremena i produktivnosti) kako bismo olakšali prijelaz za one koji su zadovoljni svojim trackerom, ali žele plaćati manje i to fiksnu cijenu. Naše najveće ulaganje dosad bilo je upravo u Kloki, oko 200 tisuća eura. Ono predstavlja našu stratešku odluku da se usmjerimo na razvoj svojih rješenja i smanjimo ovisnost o klijentskim projektima. Vjerujemo da će nam Kloki omogućiti da ponudimo nešto novo na svjetskom tržištu i donijeti dugoročnu vrijednost tvrtki. S proizvodom za vođenje ureda planiramo ući na hrvatsko tržište, a potom i na svjetsko. Vjerujem da će nam usmjeravanje na vlastite proizvode omogućiti veći nadzor nad poslovanjem i smanjiti ranjivost na promjene u vanjskom okružju. Uzor nam je 37signals, američka tvrtka za mrežni softver koja uprihodi 360 milijuna na godinu sa 60 ljudi – nada se Bojčić.

Kad purani lete…

Kodius je pokrenuo 2009. godine kako bi mogao naplatiti izradu aplikacije Gosjar, a u temeljni kapital uložio je vlastitu štednju. Dodao je da većih troškova i ulaganja nije bilo, jer, prema staroj poslovici ‘kad vjetar puše, i purani lete‘.

Glavna Kodiusova usluga je izrada rješenja po narudžbi, što uključuje izradu rješenja od nule za američke startupove ili Bojčiću omraženi body leasing kod kojeg ih se unajmljuje za razvoj tuđeg proizvoda jer je Kodius poslovno isplativiji.

Rade i white-label, pri kojem surađuju s drugim agencijama u isporuci dogovorenih projekata, a Bojčić njeguje vještinu da složene stvari pojednostavni i učini ih ‘običnima‘ i ‘poznatima‘. Tvrdi naime da ima nešto u dubinskom razumijevanju koje omogućuje privid jednostavnosti.

Kodius je najviše prisutan u financijskoj i zdravstvenoj djelatnosti i na tržištima Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenoga Kraljevstva, Kanade i Australije.

– Trenutačno se posebno trudimo oko Ujedinjenih Arapskih Emirata. Obišli smo lani mnoštvo svjetskih gradova, ali najveća nam je opsesija Dubai, koji nas fascinira iako je na tamošnje tržište teško ući zbog indijske konkurencije. Među našim najvećim projektima svakako je Optilogic, za koji smo razvijali Cosmic Frog, SaaS (software as a service – softver kao usluga) rješenje za optimizaciju opskrbnog lanca. Platforma je odmah privukla pozornost tržišta i investitora zbog svoje inovativnosti i učinkovitosti u upravljanju složenim logističkim procesima. Pomogli smo u proširenju platforme FlexCareers za zapošljavanje, koja sada uspješno opslužuje više od 240 tisuća korisnika u Australiji i Novom Zelandu. Usmjerili smo se na poboljšanje korisničkog iskustva i skalabilnost sustava kako bismo podržali njezin izniman rast. Sudjelovali smo u transformaciji platforme Even Financialsa za zajmove. Iako naša uloga nije bila velika, pridonijeli smo poboljšanju njezinih usluga i korisničkog iskustva. Njezin exit (prodaja tvrtke) bio je težak 440 milijuna dolara, što nije zanemarivo – napomenuo je Bojčić.

