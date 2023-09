Krešimir Dobrilović (Carwiz International): Od desetak brendova s kojima dnevno dođete u doticaj sedam-osam su franšiza

Neovisna istraživanja govore da pri pokretanju posla više od 80 posto tvrtki u prvih pet godina poslovanja uz franšizu opstane na tržištu, a mladih tvrtki bez potpore franšize, odnosno onih koje nisu franšize, manje od 20 posto. To je zaista velika razlika

Franšize su postale sve popularniji način poslovanja kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Taj dinamični model poduzetništva omogućava poduzetnicima da iskoriste provjereno uspješne poslovne koncepte i brendove da bi ostvarili svoje ambicije, a postaje sve popularniji i na domaćem tržištu. Upravo zbog toga odlučili smo razgovarati s Krešimirom Dobrilovićem, izvršnim direktorom i osnivačem Carwiz Internationala, svjetske franšize rent a cara nastale u Zagrebu.

Odakle ideja za otvaranje Carwiza?

– Carwiz je zamišljen kao klasičan hrvatski brend. U startu nismo imali namjeru kretati kao nekakav franšizni međunarodni brend. Međutim, to je moj treći startup, s obzirom na to da sam napravio današnji ORYX Rent a car za Zubak Grupu. Kad smo bili na vrhuncu, započeo sam jedan drugi poslovni pothvat, s tadašnjim vlasnikom TRCZ Grupe Ivanom Peharom, i otvoren je Fleet rent a car. Prodali smo ga jednom hrvatskom fondu 2016. godine i nakon toga osnovao sam Carwiz, prvi put bez partnera. Jako smo krenuli na domaćem i stranom tržištu, prve godine imali smo 750 automobila, sedam poslovnica…

Kako ste došli do kapitala za tako ‘jak‘ početak poslovanja?

– Moram se zahvaliti svojim poslovnim partnerima iz leasing-industrije i autouvoznicima. S obzirom na to da sam u ovom poslu 27 godina, dobio sam veliku podršku od leasing-kuća i uvoznika, koji su mi ‘na brk‘ ponudili automobile koje smo iznajmljivali. To definitivno nije svakodnevna pojava. Partneri su vjerovali u mene i poduprli su me s doista velikom količinom vozila već u prvoj godini poslovanja.

Na koji ste način uspjeli napraviti svjetski brend?

– Brend Carwiz koji smo napravili uz pomoć domaćih dizajnera napravljen je prema svim pravilima struke. Počeli smo 1. travnja 2017. godine, a kada je naš web lansiran, bio je ogledni primjer koji su konkurenti iz industrije često kopirali, a to i dalje čine. U Turskoj i Grčkoj to smo morali rješavati uz pomoć odvjetnika jer su nas u potpunosti iskopirali. Prijatelji, poslovni partneri i razni suradnici na početku su mislili da sam doveo stranu franšizu na domaće tržište jer nisu vjerovali da je Carwiz hrvatski brend. Nakon pedesetog ili stotog takvog razgovora palo mi je na pamet da bismo zaista mogli od toga napraviti svjetsku franšizu.

Jeste li prije imali iskustva u franšiznoj industriji?

– Jesam, radio sam 12 godina za Budget Rent a Car. U početku najosnovnije studentske poslove, da bih na kraju došao do najviše pozicije koju sam tada mogao imati unutar tvrtke. Znao sam što je franšiza i što nosi. Iz tog razloga sam by the book sve posložio u startu. Veliki problem je bio što nije postojao neki domaći role model franšizni rent a car nego smo to morali postati mi. Potkraj 2017. tako službeno otvaram Carwiz International, ujedno i tvrtku koja je nositelj brenda Carwiz, koji je zaštićen za početak u Hrvatskoj, u regiji, u EU i još nekim zemljama svijeta. Naknadno se zaštićivao na svim tržištima na kojima danas poslujemo. Tijekom 2018. operativno smo počeli slagati cijelu priču i drago mi je da je od početka cijela priča hrvatska – od našeg znanja i iskustva preko brenda koji je napravila hrvatska tvrtka Singular iz Zagreba do IT rješenja kojim se koristimo, a napravila ga je tvrtka VIP Data, isto iz Zagreba. Carwiz International je čisti hrvatski izvozni proizvod, odnosno usluga, a u godinu dana imali smo potpisanih 20 franšiza, što je za 12 mjeseci bilo nestvarno.

A kako to izgleda danas?

– Booking nam je od tri do četiri puta veći nego prošle godine. Investiranjem u ljude, IT i edukacije koje provodimo po svim zemljama u kojima smo prisutni uspjeli smo dići rezultate poslovanja na globalnoj razini. Gotovo sam siguran da će prihodi od ove godine biti 95 do 100 posto veći od prošlogodišnjih, a dobit deset puta veća. Također, mogu ekskluzivno najaviti da ćemo do kraja godine imati barem šest novih potpisanih zemalja. Pred završetkom su Gruzija, Austrija i Australija, kao iznimno veliko i potentno tržište, Južnoafrička Republika i, ono što bi trebao biti šlag na torti, pregovoramo s jednom tvrtkom iz Abu Dhabija koja bi s Carwizom mogla potpisati ekskluzivni ugovor za cijeli Bliski istok. Također, pokrit ćemo i posljednji nepokriveni kontinent – trebali bismo ubrzo potpisati prvi franšizni ugovor za Čile, konkretno glavni grad Santiago. Trenutačno smo prisutni i na tri lokacije u Meksiku, a s jednim tamošnjim partnerom trebali bismo uskoro potpisati ugovor i pokriti cijeli Meksiko, s 54 lokacije po cijeloj državi. Stalno svojim kolegama govorim da ćemo uoči sezone sljedeće godine biti potpuno drugačija tvrtka, jer sve zemlje koje sam naveo imaju sezonu mnogo dulju od naše ljetne.

Kako komentirate rast i razvoj franšizne industrije u Hrvatskoj?

– Vidimo da zadnjih nekoliko godina, i prije pandemije, a posebno u godinama nakon, franšizna industrija ubrzano raste. To nimalo ne čudi s obzirom na to da i svjetski trendovi govore u korist franšiza, odnosno pokazuje se da poslovanje u franšiznom lancu ima višestruke koristi i da takva poslovanja i tvrtke u ovim zahtjevnim vremenima jednostavnije uspijevaju, imaju veću sigurnost opstati na tržištu, koriste se provjerenim poslovnim modelom i lakše se razvijaju. Danas na tržištu Hrvatske imamo oko 200 franšiza, čega vjerojatno šira populacija uopće nije svjesna, što davatelja, što primatelja franšize. Kaže se da od desetak brendova s kojima dnevno dođete u doticaj, sedam-osam su franšiza. A toga vjerojatno niste ni svjesni. Dobri primjeri prakse kod nas su svakako Surf‘n‘Fries, Muzej iluzija i Escape Room.

