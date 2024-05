Kristijan Iličić u Dubaiju lansirao eSIM aplikaciju Lyntel

Kristijan Iličić, svjetski putnik, poduzetnik i vlasnik putničke agencije Nomadik Travel, s poslovnim je partnerima u Dubaiju lansirao eSIM aplikaciju Lyntel koja omogućava kupovanje podatkovnog prometa u više od 150 destinacija i država svijeta.

Ako ste se pitali što je uopće eSIM, riječ je o digitalnoj kartici koja omogućava aktivaciju podatkovnog plana operatera bez upotrebe fizičke SIM kartice i funkcionira kao korisnički profil, bez stavljanja kartice u mobitel. Tržište eSIM-a raste iz dana u dan, kaže Iličić, što dokazuje i činjenica da u SAD-u više nije moguće kupiti novi iPhone sa fizičkim SIM-om jer sve funkcionira uz pomoć eSIM-a.

Zbog toga je Iličić sa svojim poslovnim partnerima osmislio eSIM aplikaciju Lyntel koja će, kako kaže, olakšati život ljudima koji puno i često putuju.

- Kao čovjek koji stalno teži tome da stvori neke nove proizvode bazirane na webu, pa u konačnici i kao čovjek koji je prije dvadesetak godina podigao vrlo uspješan portal i prodao ga za sedmeroznamenkastu cifru i potom kao direktor digitalnih sadržaja u jednoj, tada najvećoj regionalnoj izdavačkoj kući podigao još nekoliko portala, uvijek sam znao da ću jednoga dana imati i svoju globalnu aplikaciju. S obzirom na to da sam se posve okrenuo putovanjima, bilo je jasno da aplikacija mora imati neke veze s putovanjima.

S vremenom se nekako samo od sebe nametnulo da ta aplikacija mora biti aplikacija za povezivanje na internet jer sam se stalno susretao s problemom povezivanja. To je osobito došlo do izražaja na putovanju zapadnom Afrikom kad sam kopnenim putem prelazio granice, od Senegala pa državu za državom sve do Obale Bjelokosti. Imao sam problem gdje da uopće pronađem kupiti SIM karticu, a i tada je taj internet znao biti jako loš. Zato sam odlučio da ću imati svoju eSIM aplikaciju koju mogu napraviti točno onako kako mi odgovara, dakle, da bude jednostavna za korištenje, da je internet veza pouzdana i najvažnije – da se mogu odmah povezati na internet čim sam ušao u državu - rekao je Iličić.

Objašnjavajući kako je došao do ideje da stvori Lyntel, rekao je da se na putovanju u Dubaiju zatekao u krugu ljudi koji se bave raznim poslovima, od programiranja, preko marketinga do prodaje i brzo su počeli razgovarati o raznim temama. Iličić im je pričao o svim njegovim problemima s povezivanjem, a oni su s druge strane imali želju uz ono što rade pokrenuti neki projekt, možda čak i neku aplikaciju, kojim bi otvorili neko novo poglavlje u svojem radu. U tom su razgovoru, dodaje, nekako spontano došli do toga da bi zapravo bilo dobro da se svi koji su sjedili za tim stolom okupe oko te priče i stvore aplikaciju za putnike.

Na aplikaciji radi 10 stručnjaka

Odlučili smo osnovati tvrtku u Dubaiju s ciljem da napravimo pomak na tom tržištu i tako je rođena eSIM aplikacija Lyntel kojom želimo promijeniti iskustvo putovanja. Naša je vizija sve koji putuju diljem svijeta opskrbiti kvalitetnim i lako dostupnim internetom i tako svako putovanje učiniti jednostavnijim i lakšim.

Lyntel su uz mene osnovala još trojica profesionalaca različitih profila. Tu je Hasan koji je zadužen za komercijalni dio, Anes – zadužen za development i Mohamed – zadužen za product management i connectivity. Već smo u samom početku uspjeli proširiti svoj tim na talentirane programere, marketinške stručnjake i dizajnere, pa na aplikaciji Lyntel trenutačno radi 10 pojedinaca iz Dubaija, Jordana, Hrvatske, Bosne i Srbije - otkrio je Iličić.

Jedan od značajnih izazova s kojima su se susreli pri izradi aplikacije bilo je osigurati da Lyntel bude jednostavan i prilagođen korisniku. Osim toga, dodaje Iličić, bilo je potrebno savladati složenost eSIM tehnologije, a trebalo je i sklopiti i partnerstvo s globalnim pružateljima telekomunikacijskih usluga. Morali su osigurati da njihova aplikacija može sigurno isporučiti eSIM kartice korisnicima za instalaciju i omogućiti pouzdanu povezanost korisnicima kamo god putovali. Dali su si zadatak osigurati najvišu kvalitetu interneta na tržištu, a u većini slučajeva za to su morali kompenzirati cijenom pa su nauštrb niže cijene prednost dali upravo kvaliteti interneta.

Izazov je bio i uskladiti sve s telekomunikacijskim propisima i standardima u različitim zemljama, dodao je Iličić, jer su morali odgovoriti regulatornim zahtjevima kako bi osigurali da Lyntel posluje zakonito i sigurno na svakom tržištu na kojem je dostupan.

- Lyntel ima ambiciozne planove za razvoj izvan standardnog eSIM pružatelja, te ima cilj postati vrhunska aplikacija za putovanja. Posvećeni smo poboljšanju iskustva putovanja integracijom novih značajki i usluga koje zadovoljavaju potrebe modernih putnika.

Jedna od naših nadolazećih inicijativa je uvođenje neograničenih paketa podataka, koji korisnicima pružaju više fleksibilnosti i slobode tijekom putovanja u inozemstvo. Ovaj će dodatak nadopuniti naš postojeći raspon podatkovnih planova i dodatno učvrstiti Lyntel kao preferirani izbor za putnike koji traže povezivanje bez muke. Također, u već idućem mjesecu uvest ćemo preko novih 50 država i destinacija - zaključuje Iličić.