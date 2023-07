Krovopokrivači: Limeni krovovi lete uslijed nevremena zbog nekvalitetne ugradnje

Nakon strahovitog nevremena u Zagrebu uslijed čega su otkidani i limeni krovovi sa zgrada, postavilo se pitanje treba li ih zabraniti. Gledajući neke snimke, moglo se vidjeti kako su letjeli tik do automobila, a mogli su svakako povrijediti i ljude koji su se zatekli vani u trenutku kijameta.

Međutim, limene krovove ipak ne bi trebalo zabraniti, smatra virovitički krovopokrivač Zlatko Lukač. Iz njegovog 30-ogodišnjeg iskustva, priča, jasno je da nije najveći problem u limenim krovovima, iako ih ima raznih kvaliteta, nego u ugradnji na zgradi.

– Puno ovisi o majstorima koji to rade, dakle o daskanju, zatim vanjski dio mora biti potpuno zatvoren, inače je dovoljno malo da ga vjetar otpuše. Ima tu niz dodatnih faktora, primjerice kakav je položaj kuće ili zgrade, na što se također mora paziti kada ugrađujemo krov… Stvar je prije svega u pravilnoj ugradnji – objašnjava Lukač.

Ipak, ako bi birao, radije bi izabrao crijep od gline ili betonski crijep koji su kvalitetniji i mogu bolje izdržati udare, naravno, uz pravilnu ugradnju. Ali ni u kom slučaju ne treba zabraniti limene krovove, nego pojačati nadzore nad gradnjom jer i tu je, čini se, struka zakazala, barem što se tiče oštećenih krovova.

Isto govori i njegov kolega iz Zagreba Vladimir Makoter koji podsjeća na snimke letećih krovnih limova na kojima se vide i letve.

– Letve nikako ne bi smjele odletjeti, što znači da nisu bile dobro pričvršćene. Pitanje je edukacije krovopokrivača, no da nije problem u limenim krovovima dokazuje to što nisu svi iščupani iz zgrada. Dakle, veliki broj njih je dobro postavljen – kaže Makoter.

On podsjeća na zakonsku obavezu da na Jadranu svi pokrovi moraju biti pričvršćeni, no upravo zbog promjene klime zadnjih godina predlaže proizvođačima krovova da u svojim brošurama sugeriraju pričvršćivanje pokrova i na zgradama izgrađenim na kontinentu, i to ne samo limenih, nego i onih od crijepa.

– Lim ima svoje komparativne prednosti. Primjerice, lagan je, može se lako transportirati i lako montirati, no to je tankostijeni pokrov ispod kojeg se kondenzira vodena para, pa ako potkrovlje nije dobro ventilirano, propada podkonstrukcija – objašnjava Makoter.

Iako ima kvalitetnih limenih pokrova, kaže da je njegov favorit ipak crijep koji se pokazao kao vrlo kvalitetan i pouzdan do sada.