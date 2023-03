Poduzetnički inkubator Vinkovci pokrenut je na samom početku pandemije, ali je uspio. ‘Nije lako biti poduzetnik, a u Slavoniji još je teže‘

Pokretanje Poduzetničkog inkubatora Vinkovci na dan kada je u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj bolesti COVID-19 (25. veljače 2020. godine), svakako nije bilo najsretnije vrijeme za započinjanje bilo čega, kamoli pokretanje poduzetništva. No, uprava Inkubatora, Tehnološki park Vinkovci, gradska uprava i Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, nisu željeli odustati od svog nauma.

Krunoslav Josip Čačić, voditelj Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, naglašava kako su tada marketinški priču digli na najvišu razinu kako bi Vinkovčanima prikazali svrhu Inkubatora i pogodnosti koje nudi. Inkubator je stoga ipak popunjen, a danas se u njemu nalazi 20 poduzetnika. U tri godine postojanja, kazao je Čačić, Inkubator je napustilo 11 poduzetnika budući su ga prerasli i krenuli dalje tako što su izgradili ili kupili vlastite objekte.

Čudno vrijeme

Zamisao o inkubatoru nastala je, nastavlja Čačić, jer je Vinkovcima nedostajalo prostora za mlade poduzetnike, pa grad Vinkovci pokreće projekt Poduzetnički inkubator Vinkovci, vrijedan 21,4 milijuna kuna od čega na bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj otpada 19,9 milijuna kuna.

Inkubator je podružnica Tehnološkog parka Vinkovci u kojem su također smješteni mladi poduzetnici, a stoga što je stalno popunjen bio je potreban dodatni prostor. U Inkubatoru je poduzetnicima na raspolaganju 13 uredskih prostora veličine od 24 do 36 četvornih metara, pet proizvodnih prostora veličine od 63 do 88 četvorna metra, dvije konferencijske dvorane, suradni ured, tri čajne kuhinje i restoran. Također, prostor je u potpunosti prilagođen invalidnim osobama. No, Inkubator se odmah na početku morao suočiti s nesvakidašnjim preprekama.

- Umjesto da svoja vrata otvorimo poduzetnicima, mi smo morali čekati. Bilo je to u najmanju ruku, čudno vrijeme. Dođete na posao, a zgrada prazna, ne čujete nikoga osim sebe, pogledate van, a na parkingu samo vaš automobil. Da, bilo je to gadno vrijeme za poduzetništvo. Što mi se sve tada motalo po glavi bolje je prešutjeti. No kada je najteže, e onda dokaži da znaš i možeš.

Svi smo svjesni da biti poduzetnik nije lako, a biti poduzetnik u Slavoniji još je teže. Ipak, u travnju raspisujemo prvi javni poziv za ulazak poduzetnika i odmah dobivamo dva stanara. S 15 poduzetnika završavamo 2020. godinu, a sredinom ožujka 2021. popunjenost je stopostotna. Kako bismo promovirali poduzetnike smještene u Inkubatoru, u travnju 2021. izdajemo svoje prvo izdanje novina ‘inkubator VK‘. Novine su besplatne, a nakladu od dvije tisuće primjeraka, dostavljamo svakom poduzetniku s područja Vinkovaca na njegovu adresu. U tom trenutku u Vinkovcima ima oko 1.600 registriranih poduzetnika (d.o.o., j.d.o.o., obrti, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava) – navodi Čačić.

Posebne pogodnosti

Vinkovci sufinanciraju najam poduzetnika u Inkubatoru tako da u prvoj godini poslovanja grad sufinancira cijeli iznos najma, u drugoj godini poslovanja pokriva 75 posto cijene najma, u trećoj 50 posto te u četvrtoj i petoj godini 25 posto iznosa najma. Poduzetnici imaju i mjesečni trošak koji sami plaćaju, ističe Čačić, što za urede iznosi jedan euro po četvornom metru, za struju prema potrošnji i za vodu 0,5 eura po kubičnom metru. Za proizvodne prostore, nastavlja, moraju izdvojiti 0,5 eura po četvornom metru, dok se struja i voda plaćaju prema potrošnji.

- U taj jedan ili pola eura koje poduzetnici plaćaju, uključen je internet, grijanje, hlađenje, čišćenje, korištenje konferencijskih dvorana i ispis. Dakle, kada ste tek krenuli u svijet poduzetništva, a ušli ste u Poduzetnički inkubator Vinkovci i smjestili se recimo u ured od 36 četvornih metara koji je opremljen svim potrebnim za rad osim računalima (stolovi, stolice, ormari) ili u proizvodni prostor od 88 četvornih metara, mjesečni fiksni trošak za ured je 36 eura odnosno 44 eura za proizvodni prostor u prvoj godini poslovanja.

Cijena samog najma za ured je 7,96 eura po četvornom metru, dok za proizvodne prostore iznosi 6,64 eura po četvornom metru. Nitko pak od poduzetnika koji su otišli iz Inkubatora nije propao, a nakon njihova odlaska u vrlo kratkom roku na njihovo mjesto dolazi drugi poduzetnik. Da bi poduzetnik ušao u Inkubator, mora predati zahtjev te svoj poslovni plan, nakon čega Inkubacijski odbor ocjenjuje poslovni plan te daje zeleno svjetlo za ulazak. Naš Inkubator nije visokotehnološki inkubator, namjena mu je smještaj poduzetnika bez obzira na djelatnost. Jedini je uvjet da njihova djelatnost nema štetan utjecaj na okoliš -objašnjava Čačić.

Rame za plakanje

Lani je Inkubator imao 22 poduzetnika s 43 zaposlena, a Čačić kaže da se njihovi poduzetnici bave izradom namještaja po mjeri, proizvodnjom papirnatih rola za POS pisače, izradom industrijskog namještaja i metalnih konstrukcija, folijama za zaštitu automobila i objekata ili izradom opreme (odjeće i krevetića) za kućne ljubimce. Inkubator okuplja i projektante, poduzetnike koji se bave informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, hidrografskim istraživanjima, alternativnom medicinom, projektiranjem za autoindustriju, nadzorom ekološke poljoprivrede i savjetodavnim uslugama.

- Svakako želimo biti prepoznatljiv hub poduzetničkih ideja, mjesto druženja poduzetnika, spoj starih i mladih poduzetnika te poveznica srednjih škola i fakulteta s poduzetnicima. Osim promocije, poduzetnicima pomažemo i oko knjigovodstva, otvaramo vrata institucija za koje misle da ne mogu sami otvoriti ili su pokušali, pa nisu uspjeli. Povezujemo poduzetnike i tu smo za sva njihova pitanja. Radujemo se s njima njihovim uspjesima, a ponekad smo i rame za plakanje. Znam da to zvuči čudno, ali kao što sam rekao, biti poduzetnik nije lako, posebno u Slavoniji. Radi se često o neshvaćenosti u obitelji, neuspjehu u poslu, ‘udaranju glavom o zid‘ – opisuje Čačić.

Ipak pozitivna klima

Povećanje cijene energenata nije se prelilo na poduzetnike, napominje Čačić, ponajviše zato što Inkubator Vinkovci na svome krovu ima solarnu elektranu, a teret povećanja cijene peleta Inkubator je u potpunosti preuzeo na sebe. Svi poduzetnici u Inkubatoru, dobro posluju, tvrdi Čačić, i u stalnoj su potrazi za novim radnicima.

- Unatoč svemu poduzetnička klima u Vinkovcima je pozitivna. Znamo da nije lako, ali trudimo se pomoći svima, pogotovo početnicima. Ujedno, obzirom na potrebe tržišta rada, Tehnološki park Vinkovci pokrenuo je Edukacijski centar za svjetlovodne tehnologije u kojem se polaznici educiraju o izgradnji svjetlovodnih mreža i vodova, spajanju svjetlovodnih niti, dijagnostici na svjetlovodnim mrežama i vodovima te projektiranju svjetlovodnih mreža i vodova - rekao je Čačić.