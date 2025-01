Lada Tedeschi Fiorio: Nastojim živjeti zdravo i donositi zdrave odluke

Zadovoljstvo izvan posla Lada nalazi u trčanju, aktivnosti kojom se intenzivno počela baviti prije više od deset godina, a bavila se i triatlonom. Kaže da u trčanju nalazi mentalnu bistrinu i podsjetnik na vlastitu snagu

Poslovni i karijerni put Lade Tedeschi Fiorio do potpredsjednice Atlantic Grupe za Korporativnu strategiju i rast većinom se razvijao u kompaniji u kojoj je i suvlasnica te s kojom je i obiteljski povezana. Iako na tom putu nije nailazila na zapreke zato što je žena, neke izazove nije mogla izbjeći.

– Ako sam i imala neki izazov u karijeri iz domene predrasuda, onda je prije bila riječ o predrasudi da sam privilegirana iz obiteljskih razloga, neovisno o obrazovanju, kompetencijama i rezultatima. U počecima karijere, dok sam još bila mnogo mlađa, to me znalo dirati i zato sam se više trudila dokazivati da nije tako. Danas imam mnogo više iskustva, a s iskustvom dolazi i sigurnost, pa me više ne dira što će tko reći jer znam kako i koliko radim i pridonosim, a znaju to i moji kolege – priznaje Lada, dodajući da je otvorenost jedna od temeljnih kvaliteta lidera, a da se pravi autoritet temelji na ‘povjerenju koje ti ljudi daju zbog osobina i ponašanja koja pokazuješ, a ne zbog hijerarhijske pozicije koja iznuđuje poslušnost‘.

Trčanje kao dio identiteta

Prema njezinu mišljenju, uspjeh i napredak u poslovanju neke kompanije mogu se postići jedino poštovanjem načela otvorenosti te honoriranjem kompetencija i rezultata.

– Ja i mi u Atlanticu iznad svega cijenimo raznolikost svake vrste. Upravo nam različitosti koje njegujemo pomažu da održavamo široku perspektivu i to je najbolji put za ostvarenje najboljih poslovnih rezultata. Žene su svakako jednako sposobne i obrazovane, prema statistikama i obrazovanije od svojih kolega, a nisu zanemarive ni neke možda specifičnije ženske kvalitete kao što su empatija, brižljivost ili strpljenje – smatra Lada.

– U međuvremenu sam se bavila i triatlonom, ozlijedila se i oporavila. Sretna sam što mogu nastaviti trčati jer, osim što je zdravo i pomaže održavati formu, to je i moje vrijeme za sebe; pomaže mi da pročistim misli i vidim rješenje za neposredne izazove koji stoje preda mnom. Upravo trčeći, sa svojim mislima, nalazim mentalnu bistrinu i podsjetnik na vlastitu snagu, zato mi je trčanje sada na neki način već dio identiteta. Nisam sigurna da mogu reći kako sam zbog toga bolja menadžerica, ali sigurno je dobro za mene. Pomaže mi da se centriram, da budem dobro sa sobom, a onda sam, sigurno, bolja i za druge. Nije važno o kojoj je aktivnosti riječ, ali važno je da svatko od nas ima neki način da ostane sâm sa sobom, da se čuje. Je li to trčanje, šetnja, vožnja, čitanje, glazba..., manje je bitno. U svakom slučaju, nastojim živjeti zdravo, donositi zdrave odluke i biti u zdravom društvu – govori Lada.

Multinacionalno iskustvo

Tedeschi Fiorio upravlja procesima i timovima koji se bave strategijom Atlantic Grupe, rastom aktivnosti spajanja i preuzimanja (M&A) te razvojem novih područja ili proizvoda s potencijalom za kompanijski rast. Prije imenovanja u Upravu Atlantica 2019. obnašala je funkciju zamjenice predsjednika Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Karijeru u Atlanticu započinje 1997. na mjestu zamjenice financijskog direktora. Kao potpredsjednica za poslovni razvoj imala je važnu ulogu u postupku inicijalne javne ponude 2007. te pregovorima tijekom različitih Atlanticovih kupoprodajnih procesa sve do danas.

Prije karijere u Atlanticu poslovna iskustva stjecala je u multinacionalnim kompanijama Wrigleyju u Njemačkoj i Mars Masterfoodu u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Poljskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Diplomirala je ekonomiju na Universita‘ Commerciale L. Bocconi u Milanu i usavršavala se na London Business Schoolu.