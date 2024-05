Lanac multibrend-dućana Modiana ponovno promijenio vlasnika

Među svim maloprodajnim nišama na hrvatskom tržištu vjerojatno je najmanje rasprostranjena specijalizirana trgovina poznatim svjetskim modnim brendovima. Doista luksuznim brendovima malo hrvatsko tržište nezanimljivo je, kako zbog niske platežne moći domaćeg stanovništva tako i zbog premalog broja vrlo bogatih turista, pa su tako luksuzne monobrend-trgovine u Hrvatskoj prava rijetkost. No kakva-takva potražnja za brendiranom odjećom ipak postoji, a zadovoljiti je mogu multibrend-trgovine.

Jedna od takvih multibrend-trgovina je Modiana, koju je na hrvatsko tržište prije nešto od više od dvadeset godina doveo slovenski Mercator, koji je u to vrijeme i bio njezin vlasnik. Kada je Mercator gradio nove objekte ponajprije za potrebe svojih nespecijaliziranih supermarketa, unutar njih obvezno je bio predviđen prostor i za Modianinu multibrend-trgovinu. Sve dok Mercator nije prodan Agrokoru za Modianu je takva pozicioniranost većine njezinih trgovina u Hrvatskoj bila velika konkurentska prednost.

Em su njezini izlozi bili vidljivi velikom broju kupaca koji su dolazili u Mercator, em je cijena najma bila neznatna. Stvari su se s vremenom promijenile, a eskalirale su posljednjih godina kad su novi vlasnici bivših Mercatorovih objekata prvo podigli najamnine, a potom ih počeli i indeksirati uz inflaciju. Visok rast troškova najamnina, međutim, samo je jedan od uzroka koji su Modianu od 2019. gurnuli u zonu poslovnoga gubitka.

U 2022. gubitak poslovne godine sveden je na simboličnih 15 tisuća eura, uz očekivanja da će 2023. donijeti povratak u zonu poslovne dobiti. Nažalost, Tamara Hoić, odnedavna direktorica tvrtke Modiana ZG, nije odgovorila na Liderova pitanja u vezi s poslovanjem Modiane u Hrvatskoj, a s obzirom na to da Fina još nije objavila pojedinačne rezultate poslovanja svih poduzetnika za 2023., još ne znamo kako je za Modianu završila prošla poslovna godina. Možemo jedino pretpostaviti da se lani ništa suštinski nije promijenilo u odnosu na prethodnih nekoliko godina, a da je situacija nepromijenjena i dalje, jer je u ožujku ove godine još jednom, četvrti put u svojoj povijesti, promijenila vlasnika.

Prethodni vlasnik, tvrtka EN Montecristo, čiji su suvlasnici dijelom iz Slovenije, a dijelom iz Hong Konga, Modianu je nedavno prodala talijanskoj tvrtki PG 88. Sve što se po različitim registrima o Modianinom novom vlasniku može doznati jest da je registriran 2019. s temeljnim kapitalom od deset tisuća eura, da mu je sjedište u Perugi, da nema zaposlenih te da mu je osnovna djelatnost poslovanje nekretninama.

Morate priznati da ne zvuči baš kao igrač koji bi Modiani općenito, a ujedno Modiani u Hrvatskoj, mogao osigurati novi uzlet. Osobito ako se u obzir uzme okružje u kojem Modiana u Hrvatskoj djeluje.

Bez obzira na to što je Modiana ZG naizgled u silaznoj putanji, u osnovi je to prilično zdrava tvrtka. Jest da iz proteklog razdoblja nije ostalo nikakvih novčanih rezervi, ali isto tako tvrtka se odlikuje rijetkom pojavom među sličnima, a to je da nema nikakvu kreditnu izloženost iz operativnog poslovanja, što je sasvim dobar temelj na koji se ponovno mogu postaviti ambiciozniji planovi. Jest da je Hrvatska malo i relativno siromašno tržište, ali nije baš ni tako malo ni toliko siromašno da ne bi moglo podnijeti malo više i monobrend-trgovina i multibrend-trgovina. Naravno, pod uvjetom da razvoj trgovine zanima i novog vlasnika Modiane.

