Laurentiu-Florin Dimitriu (Nestlé): Glavni je generator našega velikog rasta prodaje rast volumena

Ove godine Nestlé u Hrvatskoj obilježava dvadeset godina poslovanja. Osim te obljetnice, razlog za slavlje velik je rast prodaje u prvome ovogodišnjem polugodištu za koji generalni direktor Nestléa za Hrvatsku, Sloveniju i BiH Laurentiu-Florin Dimitriu tvrdi da nema veze s povećanjem cijena njihovih proizvoda, nego s rastom prodajnog volumena.

Nestlé je u prvih šest mjeseci 2024. na hrvatskom tržištu ostvario 17,8 posto rasta. Koliko su za njega zaslužne cijene?

– To je uistinu sjajan rezultat koji smo ostvarili u prvih šest mjeseci ove za nas slavljeničke godine u kojoj obilježavamo dvadeset godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj. Posebno sam ponosan na to što je glavni generator rasta volumen. Ukupno 9,5 posto rasta kompanije Nestlé na hrvatskom tržištu u prvoj polovini ove godine dolazi iz volumena, što znači da potrošači kupuju naše proizvode, da dobivamo više potrošača i osvajamo tržišne udjele. Drugi generator rasta ​miks je kategorija 6,2 posto, odnosno prodali smo više kategorija proizvoda koji imaju veću cijenu po kilogramu. S obzirom na to cijene su najmanje utjecale na rezultat, samo 2,1 posto rasta dolazi od povećanja cijena. Ove godine podignuli smo samo cijene proizvoda koji sadržavaju kakao jer je ta sirovine nevjerojatno poskupjela.

Jedan od glavnih generatora rasta novi je veleprodajni put do tržišta u kanalu ugostiteljstva. Što se promijenilo?

– Veleprodajni je put do tržišta​ (engl. route to market, RTM) strategija, odnosno način na koji dostavljamo svoje proizvode do kupca, bilo u kanalu trgovine ili HoReCi. Donedavno smo za primjerice kavu imali više distributera. Potkraj prošle godine ušli smo u strateško partnerstvo s Jamnicom koja je sada naš distributer kave za kanal HoReCa, odnosno kanal ugostiteljstva na hrvatskom tržištu. Zahvaljujući njezinoj snažnoj distribucijskoj mreži naš najveći i vodeći svjetski brend kave Nescafé sada je dostupan ljubiteljima kave u kafićima u Hrvatskoj. Postavili smo odlične temelje, reakcije ljubitelja kave i ugostitelja iznimno su pozitivne, a mi i dalje radimo na razvoju tog segmenta poslovanja.

Je li Nestléov brend hrane za kućne ljubimce na hrvatskom tržištu uspješniji od tvrtkinih slatkiša?

– Da, to je točno. Purina, naš brend hrane za kućne ljubimce, ima veći tržišni udio u Hrvatskoj od naših konditorskih proizvoda. Razlog je taj što smo s hranom za kućne ljubimce zastupljeni u svim segmentima, dakle u hrani za pse, mačke, suhoj hrani itd., i u svim kanalima, uključujući trgovine te specijalizirane trgovine za kućne ljubimce i veterinarski program. S druge strane, u segmentu konditorskih proizvoda prisutni smo uglavnom u kategoriji energetskih pločica, odnosno kategoriji čokoladica KitKat, Lions, Smarties... i upravo u tome vidimo velik potencijal za razvoj i rast.

U kojoj ste kategoriji najuspješniji?

– Na hrvatskom tržištu najuspješniji smo u kategoriji kave, slijedi hrana za kućne ljubimce, a treća je kategorija hrane. S kavom Nescafé ​prisutni smo u svim segmentima, od topive kave, kapsula do kave u zrnu, te u svim kanalima: trgovinama i kanalu HoReCa. Stalno razvijamo inovacije da bismo ponudili zdravije, ukusnije i održivije proizvode te da bismo bili u što više segmenata i kanala jer tako rastemo.

Koji su izazovi pred kompanijom i kako se nosi s njima?

– Proteklih nekoliko godina doživjeli smo rekordan i nevjerojatan rast cijena ključnih sirovina kao što su kakao, kava, šećer, rast cijena energije, transporta, distribucije... S takvim izazovima možemo se nositi samo učinkovitošću u svim segmentima poslovanja: proizvodnji, logistici, marketingu, prodaji i distribuciji.

