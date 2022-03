Lice i naličje dolaska IT kompanija

Hrvatska se našla u svojevrsnom okruženju: pritišću nas s istoka, ali i sa zapada. Hrvatski IT prostor napadaju ujedinjene američko-ukrajinske snage, ali i njemačke. Riječ je o kombinaciji ratnih i mirnodopskih razloga, a sve se odnosi na hrvatski IT prostor.

Jutarnji piše da je američka IT tvrtka Newfire Global Partners pred ratom evakuirala svoje urede iz ukrajinskih gradova u Hrvatsku. Nekako istodobno njemačke softverska i konzultantska tvrtka Scheer predstavila je javnosti da otvaranjem podružnice i poslovnih prostora u Zagrebu planira daljnje širenje u regiji Adriatic te na jugoistočnu Europu. Osjećaji su podijeljeni. Dobre su to reputacijske vijesti. Vesele se i softveraši, kojima će još porasti cijena. No, poduzetnici iz branše hvataju se za glavu kad čuju da Amerikanci planiraju do kraja godine zaposliti sto ljudi, a na toliko stručnjaka pucaju i Nijemci.

Dolasku stranaca treba dodati ambicije domaće scene. Tvrtka Project 3 (P3) Mobility u suvlasništvu Mate Rimca, koja razvija novi sustav mobilnosti za nove načine prijevoza na širim urbanim područjima, do kraja ove godine planira broj radnih mjesta povećati s trenutačnih sto na više od 230, a za dvije godine na njih oko tisuću. IT-ovci su i prije tih velikih najava bili među najdeficitarnijim zanimanjima. Ta kadrovska rupa uskoro će postati ključna prepreka razvoju.