Lider na promociji knjige Zero Risk Startup u New Yorku

Promocija knjige Zero Risk Startup: The Ultimate Entrepreneur‘s Guide to Mitigating Risks When Starting or Growing a Business serijskog poduzetnika i investitora Paula Andreza održana je 6. svibnja u Shopifyju u partnerstvu sa Startup Grindom, jednom od vodećih svjetskih startup organizacija, u New Yorku. Knjigu, u kojoj Andrez daje više od sto savjeta kako izbjeći ili maksimalno smanjiti rizik u poslovanju, objavio je Forbes Books.

Prije nego što je službeno objavljena, knjiga je postala bestseller na Amazonu u tri kategorije: financial risk, management za Kindle i za print verziju, te entrepreneurship management. Zero Risk Startup promovira MEFLO metodologiju koju je osmislio Andrez na temelju bogatog poduzetničkog iskustva, a radi se o minimiziranju rizika pri pokretanju ili rastu tvrtke. Andrez je izdvojio pet glavnih rizika: tržište, financije, pravni okvir, operativni rizik te poduzetnika i njegov tim.

- Puno biznisa ne ostvari se ili uopće ne pokrene jer se ljudi boje neuspjeha i imaju različite izlike zašto to ne bi napravili. Svrha ove knjige je pomoći onima koji su zapeli na poduzetničkom putu i ponuditi im drugi način razmišljanja – izjavio je Andrez.

U ime Forbes Booksa publici se obratila Czarina Caberto, a promociji je prisustvovao i David S. Rose, poznati američki poslovni anđeo i utemeljitelj prve mreže poslovnih anđela u New Yorku, koji je napisao predgovor.

- Smatrao sam da je Paulo Andrez pretjerao kad je nazvao knjigu Zero Risk Startup. Nakon što sam je pročitao, shvatio sam da tu ima puno korisnih savjeta i da je knjiga odlična, tako da sam se sam ponudio napisati predgovor – rekao je Rose.

Andrez je svjetski priznati stručnjak za poduzetništvo, a kao poslovni anđeo dobio nagradu za najbolju europsku investiciju Best European Angel Investment 2012. jer je United Resins, jedna od njegovih investicija, dosegnula 24,5 milijuna eura prihoda u prvoj godini poslovanja. Dvije Andrezove investicije Sword Health i Small Giant Games postale su jednorozi 2018. i 2022.

Godine 2000. odigrao je ključnu ulogu kao jedan od glavnih dioničara u IPO-u tvrtke Novabase na Euronextu, tržišne vrijednosti 250 milijuna eura. Andrez ulaže u tvrtke po cijelom svijetu, a neka od njegovih najznačajnijih ulaganja su u Americi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Portugalu… Od 2012. savjetnik je brojnih europskih vlada u području politika ulaganja u ranoj fazi i oblikovanja fondova za ulaganje poslovnih anđela.

Predsjedao je stručnom skupinom Europske komisije za potporu europskih vlada u osmišljavanju i provedbi politika poduzetništva i inovacija. Imenovan je predsjednikom emeritusom EBAN-a, Europske mreže poslovnih anđela, nakon što je bio predsjednik do 2014. Osnivač je poduzetničke agencije DNA Cascais u Portugalu koja je podržala više od 500 startupova, te osnivač dva fonda za rizična ulaganja.

Promocija, koju su zajednički organizirali Forbes Books i Connectology, trajala je više od dva sata jer je publika, u kojoj su većinom bili mladi ljudi, imala puno pitanja i za Andreza i za Rosea. Ova je prva promocija u okviru internacionalne turneje Zero Risk Startupa. Nakon New Yorka, slijede promocije u Bostonu, Miamiju i San Franciscu, a potom u Europi i Aziji.