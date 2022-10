Luka Glavaš (Flaster): Ne bojimo se rezanja marketinških budžeta jer je lockdown pokazao da je najskuplje biti tih

Domaći startup Flaster, kojeg su unatoč rizicima usred pandemije pokrenuli Luka Glavaš i Filip Carić, broji nešto više od godinu dana svog postojanja. Sa inovativnim načinom oglašavanja, tvrtka pokrenuta u svibnju 2021. godine, specifična je po tome što kombinira offline i online marketing, jednako je tehnološka kao i marketinška tvrtka, a može se pohvaliti s proizvodom koji je jedinstven.

Flaster, naime, stoji iza brojnih vizuala istaknutih na automobilima koje možete sresti u gradu – i to je ključan dio kampanji koje tvrtka radi za svoje klijente. No, ono što ih čini jedinstvenim je cijeli paket koji osim vizuala uključuje i jedinstvenu aplikacija koja radi mjerljive podatke vanjskog oglašavanja te ‘Flaster-automobili‘ koje voze ljudi koji se svakodnevno kreću frekventnim dionicama cesta.

Ovim modelom, kako kažu iz Flastera, u posljednjih godinu dana nametnuli su se kao efikasan medij za oglašavanje, uspjeli su pridobiti klijente te postići rezultate bolje od očekivanog. Prošlu su godinu ostvarili 536 tisuća kuna prihoda, a u ovoj godini očekuju rast prihoda do 500 posto.

O tome kako im je proteklo prvih godinu dana poslovanja, koji su im daljnji planovi i planiraju li širenje pričali smo s Lukom Glavašem, suosnivačem Flastera.​

Posao ste pokrenuli prije nešto više od godinu dana kada je pandemija još uvijek bila u punom jeku. Od kuda ideja za pokretanjem posla usred pandemije?

Da, mogao bih reći da je taj potez bio hrabar. Ispalo je tako jer smo htjeli pokrenuti nešto svoje u trenutku kada smo prepoznali priliku – vidjeli smo da na vanjskim tržištima pokretno oglašavanje sve više raste. No, smatrali smo da oblijepiti neki auto ili taksi nije nešto novo pa smo odlučili napraviti dodatan iskorak i razvili smo jedinstvenu tehnologiju. Ono što je važno naglasiti je da se ideja Flastera razvijala godinu i pol dana prije no što smo se otvorili. Sve smo detaljno analizirali i testirali do zadnjeg mogućeg detalja. Naš rizik je bio velik jer smo dali otkaze, digli kredit, investirali svoju imovinu i sve to da napravimo softver.

Kako biste ocijenili poslovanje Flastera u zadnjih godinu dana?

Jako smo zadovoljni. Postigli smo više od očekivanog, a na najveći pokazatelj uspješnosti su klijenti koji nam se vraćaju, pri čemu vrijedi spomenuti da radimo s globalnim brendovima – što nam je bio cilj. Također, jako dobar znak je i to što nova tržišta otvaramo zato što tamo postoji interes i postoje klijenti, a ne zato što se nama to čini dobrim.

Spomenuli ste nova tržišta. U Hrvatskoj ste se proširili na više gradova, no jedno vrijeme se spominjao i izlazak u Češku, je li to zaživjelo?

Češka nažalost nije zaživjela. To je bio plan do drugog vala korone, no on nas je zaustavio jer su mjere tamo dugo bile na snazi i shvatili smo da smo mi premali, a taj rizik prevelik. Jednostavno su postojale tržišne neprilike za razvoj posla. No, mi nismo zbog toga ni stali ni odustali – u Hrvatskoj smo otvorili nove gradove, Zadar, Split i Rijeku što je odmah povećalo naš prihod i omogućilo nam da radimo nacionalne kampanje. Osim toga, počeli smo raditi u Ljubljani i to ‘hendlamo‘ iz Zagreba.

Imate li planove za daljnja širenja i gdje?

To ne mogu trenutno otkrivati. No, ono što mogu reći je da imamo plan i da smo spremni za daljnje širenje. Znamo što želimo, ali idemo korak po korak. Cilj nam je prvo na ovim prostorima postati vodeći medij za pokretna oglašavanja te se postepeno širiti na vanjska tržišta. Bitno je da smo dobili ‘proof of concept‘ i da smo spremni na daljnji iskorak u poslovanju.

Istaknuli ste da ste zadovoljni s time kako se razvijete i s poslovanjem u posljednjih godinu dana. Što stoji iza vašeg uspjeha?

Inovativnost i ambicija za napraviti nešto novo. Osim toga, dobar tajming.

Imate li zapravo u Hrvatskoj konkurenciju?

Ono što naš proizvod čini unikatnim je tehnologija koju, osim nas, nema nitko u Hrvatskoj, a niti u Europi. U području tradicionalnog vanjskog oglašavanja svakako imamo konkurenciju koja je zdrava, ali u vidu tehnologije i Flastera kao novog marketinškog alata, konkurenciju - nemamo. Trenutno se događaju veliki pomaci u outdoor oglašavanju i to je super jer jedni druge motiviramo da klijentima nudimo što kvalitetniju uslugu, a i da privučemo pogled ciljane publike.

Koji je idealan tip klijenta za vas i s kime najviše radite?

Imamo klijente iz različitih sektora, a ‘idealan tip‘ su oni otvorenog uma za aktivacije prema publici i oni koji su kreativni. Također, odlično je ako klijent može raditi nacionalne kampanje, u više gradova, za više brendova.

S obzirom na to da se puno priča o krizi, a da se po nekom pravilu u takvim okolnostima marketinški budžeti smanjuju, bojite li se toga i imate li neki plan b?

Mogu reći da se mi krize ne bojimo. Imamo poslovni model koji ne zahtijeva puno ljudi i nemamo visoke fiksne troškove. No, ono najvažnije, smatram da će u krizi doći do preciznog raspoređivanja marketinških budžeta na medije koji su efikasni, a mi smo se u tome dokazali. Također, lockdown je pokazao da je najskuplje biti tih. U tom su periodu mnogi manji brendovi iskoristili ‘tišinu velikih‘, pojačali svoje oglašavanje, a time i svoju prisutnost na tržištu. Što će reći – ako prestanete ulagati u oglašavanje gubite poziciju na tržištu.

Što biste izdvojili kao prednost ovog oblika oglašavanja u odnosu na neki drugi?

Osnovna prednost vidljivost. Naime, mi dinamičnom flotom vozila u jednom danu pređemo skoro sto posto pokrivenost ulica u gradu. Osim toga, vozač je ‘mini ambasador‘ brenda za kojeg vozi, oni su involvirani i super su motivirani. Cijeli ekosustav je formiran tako da klijent na više razina profitira od svega ovoga – dajemo više nego bilo koji drugi outdoor medij.

Postoji li interes drugih ulagača za Flaster?

Postoje interesi, koji nas jako vesele jer je to dodatna potvrda vrijednosti, ali je bitno identificirati pravog partnera.

Gdje vidite prostor za napredovanje i što planirate u budućnosti?

Ono što je sigurno je da nećemo stati na ovom što jesmo! Planiramo nove formate oglašavanja i osluškujemo potrebe tržišta. Također, u skoroj budućnosti plan je proširiti tim i zaposliti više ljudi. A što se planova tiče… najjednostavnije je reći da kako postoji Uber, Bold, Glovo – tako želimo da postoji i Flaster.