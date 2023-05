Luksuzne vile za stanovanje u Savudriji i Ugljanu su pri kraju, evo koliko košta ‘život na visokoj nozi‘

Real estate kompanija Colliers, u svojem je najnovijem izvještaju za Hrvatsku objavila pregled investicija i turističko-nekretninskog tržišta za 2022. i 2023. godinu (Market Overview 2022. and Overlook 2023).

Tako u Hrvatskoj trenutno imamo preko 60 tisuća ‘ključeva‘ u hotelima koji čine manje oko 15 posto udjela u ukupnom smještaju, s time da ih je 50 posto kategorizirano sa četiri, a svega 11 posto s pet zvjezdica. Hotelima uglavnom upravljaju i sami vlasnici nekretnina no u tijeku je gradnja dva luksuzna hotelska projekta kojima će upravljati globalni hotelski brendovi. Colliers ističe Riva‘s Hotels&Resorts u Ičićima, sa 180 soba i 12 vila kojima će upravljati Marriott te Hyatt Regency Zadar Maraska sa 133 kreveta, kojim će po prvi puta u Hrvatskoj upravljati brend Hyatt.

Što se tiče second home tržišta, u Colliersu procijenjuju kako je, u odnosu na druge zemlje na Mediteranu Hrvatska nedovoljno razvijena, pogotovo kad su u pitanju luksuzne nekretnine i resorti. Iznijeli su usporedbu cijena kvadrata u prosječnog apartmana i luksuznih vila. Tako se prosječna cijena četvornog metra u novosagrađenom apartmanu kreće između dvije i pol i pet i pol tisuća eura, a u vilama između četiri i sedam tisuća eura, a preko 50 posto kupaca takvih nekretnina su do sada bili Slovenci i Austrijanci.

U Colliersu ističu da nakon deset godina, tijekom kojih u Hrvatskoj nije izgrađen niti jedan luksuzni resort za stanovanje, Hrvatska uskoro dobiva dva luksuzna projekta koji su pri kraju izgradnje, a to su Petram Resort u Savudriji kojeg gradi srpska MK Grupa te LIOQA Resort na otoku Ugljanu u općini Preko. Oba projekta su mixed-use kombinacija nekretnina za odmor i stanovanje.

Iza LIOQA Resorta, u čijem se sklopu nalazi 21 vila i privatna marine za njihove vlasnike, stoje pak slovački investitori Sitno Holding, koji su, prema pisanjima lokalnih medija, nekadašnji Ljoka projekt kupili na javnoj dražbi za 16,4 milijuna kuna.

Kompleks Petram Resort&Resedences će prema najavama imati i wellness na dvije etaže s pogledom na more, koktel bar krovu, veliki broj lokala i sportske sadržaje kao što su teretana, teniski tereni, zona za trčanje itd. U sklopu resorta grade se 252 vrhunske nekretnine za odmor ili stanovanje, od kojih je 55 vila i 197 apartmana.

Zanimljivo, Hrvatska je uvijek smatrana konzervativnom i prereguliranom kad su u pitanju mixed-use resorti i gradnja turističkih objekata u svrhu prodaje nekretnina privatnim vlasnicima. Međutim, na terenu situacija tu tezu ne potvrđuje. Osim dva spomenuta second home projekta, u Colliersu ističu njih još sedam: Skiper Resort and Kempinski Hotel and Residences, Novi Spa Hotel & Resort, Punta Skala Falkensteiner, Punta Skala IMMO, Crvena Luka Hotel & Resort, Romana Beach Resort te 7 Sun Gardens Dubrovnik.

Kako je Hrvatska ušla u Schengen i eurozonu, u Colliersu procjenjuju da će potražnja za second home nekretninama porasti.