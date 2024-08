Luksuzni kamp Mon Perin u lovu na petu zvjezdicu

Prošle je godine u Balama, malenom gradiću dvadesetak kilometara zapadno od Pule, prodano 15 stanova s prosječnom cijenom od 4839 eura po četvornom metru, po čemu su Bale ispale rekorder po skupoći stambenih kvadrata u zemlji.

- Prije nitko u Balama nije htio ni živjeti, a sada plaćaju pet tisuća eura po kvadratu da bi došli ovamo‘, komentirao je pred televizijskim kamerama jedan stariji mještanin Bala. To ‘prije‘ odnosilo se na razdoblje koje je završilo prije dva desetljeća, u vrijeme dok su Bale još bile zapušteni gradić iz kojeg su mladi ljudi bježali glavom bez obzira, a ono malo preostalih mlađih ljudi, na čelu s Plinijem Cuccurinom, odlučilo je pokrenuti jedinstveni poduzetničko-socijalni projekt Mon Perin.

Mon Perin je turistička kompanija čiji je core business upravljanje istoimenim luksuznim kampom s četiri zvjezdice koji brzo napreduje prema još jednoj zvjezdici. Tvrtka upravlja s ukupno 889 vlastitih smještajnih jedinica, od parcela za kampiranje te luksuznih i prostranih mobilnih kućica do luksuznih vila. Dnevni kapacitet smještajnih jedinica je oko tri tisuće gostiju, a u prošloj je godini ostvareno više d 320 tisuća noćenja, što je bilo deset posto više nego godinu prije.

‘Žlj‘ kategorija

S dizanjem cijena smještaja, potkrijepljenim ulaganjima u podizanje kvalitete usluge, ukupan prihod tvrtke lani je skočio znatno više od rasta broja noćenja, odnosno 43 posto. S ukupnim prihodom od 14,7 milijuna eura Mon Perin je tako odskočio s pete na treću poziciju među tvrtkama kojima je kamping pretežita djelatnost. Prema prihodima jači od njega sada su još jedino rovinjska Valalta i Hadria iz Novalje.

Na području uz more općine Bale-Valle na kojem danas djeluje kamp Mon Perin prije dvadeset godina nalazila su se dva privatna kampa obilježena jednom zvjezdicom, kolokvijalno zvanom ‘žlj‘ kategorija. Ali to je baljansko priobalje bilo najvredniji resurs kojim je općina raspolagala i polazišna točka od koje je počela revitalizacija Bala. No prije svega trebalo je promijeniti općinske čelnike.

Baljanin Plinio Cuccurin, u to vrijeme član Uprave rovinjskog Adrisa, s još dvanaestero sumještana 2004. godine osnovao je Udrugu građana ‘Mon Perin‘, koja te godine pod nazivom Nezavisna lista Plinija Cuccurina pobjeđuje na izvanrednim općinskim izborima. Potezi novoga općinskog vijeća u idućih godinu dana, kao što je, primjerice, dodjela 200 hektara zapuštenog zemljišta mještanima koji su ga pretvorili u maslinike, motivirali su stanovnike Bala da potkraj 2005. kao financijeri sudjeluju u osnivanju trgovačkog društva Mon Perin kao nositelja razvoja turističko-ugostiteljske djelatnosti.

U temeljni kapital novoosnovane tvrtke tada su uložile gotovo sve obitelji koje su imale prebivalište na području općine, sama Općina Bale-Valle i druge osobe. Mon Perin je tako osnovan s temeljnim kapitalom od 12,4 milijuna kuna, koji je bio podijeljen na 928 poslovnih udjela. U međuvremenu je tvrtka više puta dokapitalizirana te danas njezin temeljni kapital iznosi 14,2 milijuna eura, s tim da u njemu nije nikada bilo manje od sedamstotinjak udjelničara.