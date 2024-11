Mailänder: Važno da svaki član menadžmenta, bez obzira na kojoj je razini, preuzme ulogu lidera na svom području

Unatoč uvriježenom pravilu da se poduzeće vodi odozgo prema dole, upravljanje u 21. stoljeću vodi se istovremeno i odozdo prema gore. Moderan menadžer, generalni direktor, okupit će oko sebe najbolje stručnjake iz svakog područja koje kompanija treba, a ujedno će razvijati dobru suradnju sa nižim menadžerskim razinama. O svemu tome govorila je Doris Mailänder, predsjednica Uprave hamburške konzultantske tvrtke Mailaender Executive Plus na 12. međunarodnoj konferenciji o kontrolingu koja se održava u zagrebačkom hotelu Sheraton.

Pred više od 300 sudionika konferencije održala je predavanje na temu: Moderno vodstvo u 21. stoljeću: Izazovi i nove uloge u doba transformacije. Podsjetila je da je međusobna globalna povezanost među tvrtkama velika i zato je važno da svaki član menadžmenta, bez obzira na kojoj je razini, preuzme ulogu lidera na svom području. Ali isto tako da glavni menadžeri one nižih razina ne samo priznaju kao lidere, nego da ih i doživljavaju. Na taj način stvara se međusobno povjerenje i uvažavanje s jasno podijeljenim ulogama i ovlastima, a rezultat je kvalitetna suradnja koja stvara kvalitetne ideje.

Mailänder je naglasila da lideri ne trebaju sami donositi sve odluke jer ni nemaju sve moguće kompetencije, pogotovo ne one za transformaciju poduzeća koja slijedi ako njihovi vlasnici žele da opstanu u budućnosti koje donose promjene. Pri tom je Mailänder postavila sudionicima konferencije zanimljivo pitanje: ‘Sigurna sam da svatko od vas zna za jedno poduzeće koje je nestalo. Mislite li da će Google opstati? Mislim da neće, pogotovo danas kad imamo ChatGPT, odnosno umjetnu inteligenciju (AI)!‘

Velike su promjene već nastupile, mnogi od nas kaskamo za njima, rekla je Mailänder, a one će biti sve brže. Zato lider mora jasno definirati uloge C razine. Koliko je važno imati kvalitetne menadžere, ilustrirala je primjerima za koje zna – mnogi dobri zaposlenici napuštaju poduzeća zbog neslaganja s novim direktorom. Pogotovo, ako direktor financija (CFO) ne surađuje dobro sa srednjim menadžmentom. Uloge trebaju biti jasne, transparentne i iskrene prema menadžmentu srednje razine.

- Morate usvojiti nove metode. Kako bi se nove ideje u poduzeću ostvarile, treba ih optimizirati. Ako želimo srednji menadžment uključiti, ne možemo samo delegirati ovlasti, moramo pitati što taj menadžment može učiniti – rekla je Mailänder.

Autentičnost je sve

Zato lideri moraju upravljati timski kako bi kontrolirali sve procese u poduzeću. To je i prije bilo tako, no u 21. stoljeću to je posebno važno. Citirala je menadžericu u njemačkoj tvrtki Hansainvest Claudiju Pauls: ‘Kao voditelj, naučila sam da je autentičnost sve. Jasno vođenje i izravan govor—bez slojeva ili pretvaranja—izgrađuje istinsko povjerenje i povezanost. Integritet u riječi i djela nisu samo vrijednost; to je temelj stvarnog utjecaja.‘

Liderstvo mora biti agilno i fleksibilno i prihvaćati nove tehnologije. Od velike je važnosti komunikacija, ali isto tako i socijalne vještine kako bi komunikacija bila obostrana. Održivost i korporativna odgovornost također su među temeljnim značajkama budućeg liderstva. Primjerice, navela je Mailänder, kod održivosti možemo govoriti o konfliktu između želje vlasnika za profitom i želje da u budućnosti poduzeće stekne vrijednost.

- U tom slučaju pitajte investitore, dioničare, razgovarajte s njima, možda će im biti prihvatljivo da prve dvije godine poduzeće ima manju dobit. Također, kod ESG izvještavanja – to nije samo pitanje dokumenata, nego i toga kako će vaše poduzeće biti percipirano – rekla je Mailänder.

Dobar dio svoga predavanja posvetila je i ulozi CFO-a, drugom po važnosti u poduzeću. Primjerice, direktor za digitalizaciju uglavnom odgovara CFO-u koji se mora udubiti u projekt da zna zašto se troši novac. Fokus CFO-a je da financije dobro funkcioniraju, da se rizici uoče na vrijeme, a danas ima četiri nove uloge: katalizator (kontroling preveden u skladu sa procedurama i planovima), strateg (u skladu sa financijskim planom), ekonom (vodi računa o tome da se netko brine za investiciju), operator (u svakodnevnom poslovanju srce su svi procesi unutar poslovanja).

Excelica riješila problem

Dennis Ramulić, podatkovni analitičar i RPA programer iz tvrtke Excelum održao je predavanje na temu ‘Kako biti upravitelj promjena‘. Ispričao je iskustvo jedne hrvatske tvrtke koja posluje već 30 godina. Prije deset godina njezin mali tim nabave je bio pod velikim pritiskom, jer osim velike količine narudžbi (tvrtka je imala 200 tisuća artikala), menadžment je tražio i da se ažuriraju stari artikli, otvore novi, pripreme ugovori, odu na edukaciju… Od pet radnih dana čak su četiri proveli radeći narudžbe i jedva da su bilo što drugo mogli odraditi. Bili su pod strahovitim presingom, čak im je i zdravlje bilo narušeno.

Rješenje je ponudio zaposlenik koji je tek došao u tvrtku. Imao je dobrog mentora, a rješenje je našao u najobičnijem excelu, postavili su razne parametre kad treba što naručivati (primjerice sezonalnost…). Rad na narudžbama skraćen je na dva dana, no kako su ostali članovi menadžmenta bili skeptični jer su ad u odjelu nabave imali vremena za kavu, više se smiju, pa su testirali to rješenje. Na kraju je ta excelica bila toliko uspješna da su se svi uključili, pa se naručivanje skratilo na jedan dan. U godinu dana podigli su broj artikala na novih 100 tisuća.

Ramulić je tim primjerom pokazao kako ideje mogu ići i odozdo te kako zahvaljujući njima tvrtka postaje efikasnija. Kod njega na edukacije dolaze kontrolori (menadžeri), primjerice za excel i power BI. No zabrinjavajuće je da ne traže edukacije za programe budućnosti, ili bolje reći već i sadašnjosti: Big data, podatkovne analitike i statistike, alata umjetne inteligencije, BPM – RPA – automatizacije i digitalizacije poslovnih procesa. A digitalizacija je nužna. Zbog toga je poručio sudionicima: ‘Upravljanje promjenama počinje s vama!‘