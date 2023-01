Marijan Gagulić, Damir Lovrić (LMF): Počeli smo u Las Vegasu, a širimo se i na Aziju

Dvojac iz marketinške agencije Playbox Marijan Gagulić i Damir Lovrić, koja ove godine slavi dvadeset godina uspješna rada, posljednjih se godina intenzivno bavi svojim festivalom elektroničke glazbe Let the Music Be Free u Zagrebu i Las Vegasu. Na ideju su došli zbog iste stvari – ljubavi prema festivalima, dobroj glazbi, ali i poduzetništvu.

Već godinama taj dinamični duo proučava svjetsku festivalsku scenu, prati trendove i putuje svijetom pa je bilo sasvim logično da 2019. i pokrene festival koji će ljubiteljima elektroničke glazbe omogućiti ono najbolje iz tog svijeta, sve na jednome mjestu. I ove će se godine LMF Festival održati na zagrebačkom Jarunu te ponovno u Las Vegasu. U povodu toga razgovarali smo s organizatorima glazbenog spektakla Gagulićem i Lovrićem, kojima je plan proširiti tu priču daleko iznad svih granica.

Kako je počela priča o LMF-u?

–​ Let the Music Be Free​ naš je projekt koji se rodio kao ideja jer smo godinama pohodili slične festivale u svijetu. Već više od deset godina svake godine odlazimo u Ameriku i razmišljali smo kako bi bilo dobro pokrenuti nešto ondje, prije svega u Las Vegasu, jer to je ipak grad zabave u kojem se održavaju najveće manifestacije te vrste i gdje nastupaju najtraženiji svjetski izvođači. Tako se rodila ideja o LMF Vegas Electric Paradeu, ali, naravno, na drukčiji način. Festival nismo zamislili kao publiku ispred pozornice, nego kao paradu prema modelu koji je započeo berlinski Love Parade, a i danas se uspješno održava u Parizu i Zürichu.

Opišite nam kako je 2019. izgledao vaš prvi festival u Las Vegasu.

– Imali smo pokretnu 20-metarsku pozornicu koja je prodefilirala centrom grada, poznatim Stripom, gdje su svi važniji hoteli, kockarnice i druge turističke zanimljivosti, tako da nas je pratilo nekoliko desetaka tisuća gostiju Las Vegasa. Samo zbog našeg festivala blokirali su dio grada u kojem se poslije, nakon parade, tulumarilo do dugo u noć. Prednost je također bila što smo iz Europe, jer Amerikanci su jako slabi na Europu; njima je Europa ono što je nama nekada bila Amerika.

Parada se kretala po cijelom Las Vegasu i Amerikance je taj način organizacije festivala jednostavno oduševio. Cilj nam je bio okupiti žanrovski različitu glazbu, odnosno željeli smo da na jednome mjestu možemo poslušati i pogledati raznovrsnu ponudu žanrova koje elektronička glazba trenutačno nudi, ali i doživjeti pravo festivalsko iskustvo koje uz glazbu nudi i ‘mali milijun‘ drugih sadržaja zbog kojih na festivalu vrijedi provesti cijeli dan te uz glazbu uživati i u drugim oblicima zabave.

Koliko je puta vaš festival održan u SAD-u?

– Nakon te uspješne prve parade u Las Vegasu 2019., u studenome prošle godine vodili smo petnaest hrvatskih DJ-eva na LMF Las Vegas Episode 01. Bilo je stvarno fantastično! Hrvatska se svakako može ponositi svojim talentima, a mi smo također ponosni na to što smo ih predstavili najmoćnijem i najzahtjevnijem tržištu – američkom. Već ovog proljeća očekuje nas i LMF Las Vegas Episode 02. Pripreme su već u punom zamahu, a sada, nakon što se LMF Festival predstavio tamošnjoj publici, očekujemo još bolje reakcije i još veću posjećenost.

Organiziranje glazbenih festivala vrlo je zahtjevan posao u Hrvatskoj, a kamoli u Americi. Kako to izgleda u praksi?

– U Americi stvari funkcioniraju malo drukčije nego što smo naviknuti u Hrvatskoj, zapravo u cijeloj našoj regiji. Neki procesi koji se nama podrazumijevaju njima nisu uobičajeni, od običnog dogovaranja sastanka do tempa rješavanja stvari, gdje posebno dolazi do izražaja snalažljivost i praktičnost naših ljudi. Amerikanci funkcioniraju po šablonama, a s obzirom na to da u bilo kojem obliku poslovanja nailazite na prepreke koje treba riješiti, kod njih to donese gomilu dodatnog angažmana i radnih sati jer nisu baš kreativni u traženju modela za rješenje.

Iako kad god možemo angažiramo naše ljude, većinu stvari radimo s američkim tvrtkama jer u tome imaju prilično jasan i, kad govorimo o nacionalnim interesima, dobar pristup. Prednost se uvijek daje lokalnim tvrtkama i onima koji zapošljavaju lokalce. Način na koji štite lokalnu i nacionalnu ekonomiju sigurno je dobar primjer iz kojeg bi Hrvatska mogla nešto naučiti, a, bome, i primijeniti.

Ne događa se baš često da domaći poduzetnici započnu projekt u SAD-u, a onda ga ‘presele‘ u Hrvatsku. Kako ste se odlučili na to i jeste li zadovoljni razvojem festivala na domaćem terenu?

–​ Las Vegas Electric Parade kao naš prvi takav projekt doživio je velik uspjeh u SAD-u pa smo zaključili da je i Zagrebu potreban takav festival. Hrvatsku metropolu prepoznali su turisti diljem svijeta, no zašto se Zagreb ne bi brendirao i kao glazbeno odredište? Prostora ima, potrebni su samo dobra ideja i mnogo volje, truda, ali i živaca. Nakon prisilne stanke 2020. nametnute pandemijom bolesti COVID-19, 2021. organizirali smo prvi zagrebački LMF Festival, koji će sad imati treće izdanje. Postoji tek dvije godine, no zadovoljni smo.

