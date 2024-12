Marko Dabrović (3LHD): Većinu poslova radimo za privatni sektor jer na javnoj nabavi gleda se samo cijena

Studio 3LHD osnovalo je prije trideset godina četvero studenata Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Danas je to multidisciplinarni studio koji spaja arhitekturu, interijere, digitalne alate i podršku poslovanju. Osim u Hrvatskoj, radio je projekte u Japanu, Kini, Kanadi, Azerbajdžanu, Španjolskoj, Italiji i Švicarskoj

Izložbom ‘3LHD x 30‘ održanom potkraj studenoga u Uraniji u Zagrebu arhitektonski studio 3LHD, najveći i jedan od najnagrađivanijih u Hrvatskoj, proslavio je 30 godina rada. Osim u Hrvatskoj, radio je projekte u Japanu, Kini, Kanadi, Azerbajdžanu, Španjolskoj, Italiji i Švicarskoj. Riječ je o projektima realiziranim na poziv investitora koji su prepoznali njegov rad putem stručne literature i realizacija.

Trenutačno 3LHD radi mnoge projekte u Hrvatskoj te na urbanističkom razvoju Bakua, glavnoga grada Azerbajdžana, gdje istražuje mogućnosti stvaranja održivoga kvarta, kao i na uređenju rive u talijanskom Grignanu pored dvorca Miramare, s naglaskom na fleksibilnost korištenja javne površine.

Studio 3LHD osnovali su 1994. tada studenti na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović i Silvije Novak vođeni entuzijazmom i željom za stvaranjem inovativne arhitekture u vrijeme velikih društvenih promjena.

– Naš mentor, profesor Marijan Hržić, okupio nas je za projekt u Seattleu koji je poslužio kao svojevrsni manifest naših ideja i temelj daljnjeg rada. Prvi veliki korak bio je pobjednički projekt na natječaju za hotel M u Zagrebu, zbog kojeg smo osnovali studio 3LHD i započeli svoj formalni profesionalni put – objašnjava Marko Dabrović, suosnivač i suvlasnik studija.

Svaki od osnivača ima jednak udio u vlasništvu tvrtke, a prije osam godina imenovali su petu partnericu Paulu Kukuljicu, dugogodišnju projektanticu i voditeljicu, koja je tada postala suvlasnica. S njezinim dolaskom udjeli su se proporcionalno smanjili kako bi zadržali ravnotežu u vlasničkoj strukturi.

Od početne četvorke tim je do 2000. narastao na osam ljudi. Radili su paralelno na projektima interijera, namještaja i vizualizacija kako bi financirali sudjelovanje na natječajima, koji su im bili ključni za razvoj.

– Sudjelovali smo na velikim projektima poput natječaja za muzej u Seoulu od 100.000 metara četvornih, ali i na manjim lokalnim natječajima. Ravnoteža između kreativnog izraza, financijske stabilnosti i iskustva stečenog u radu s klijentima te izvođačima na gradilištu bila je ključna za naš rast i profesionalizaciju. Most hrvatskih branitelja u Rijeci bio je naša prva realizacija osvojena na natječaju. Taj projekt postao je prekretnica u našem radu, demonstrirajući našu sposobnost da inovativnim pristupom i suradnjom ostvarimo ambiciozne ideje – pojašnjava Dabrović.

Kako je rastao broj projekata i zaposlenika, tako je rasla i potreba za većim poslovnim prostorom. Tijekom trideset godina studio je promijenio nekoliko adresa, od manjih prostora na periferiji Zagreba do prvoga ozbiljnijeg ureda u Varšavskoj, potom u Božidarevićevoj, a za potrebe gradilišta u Splitu otvorili su ured s jedanaest zaposlenih u tom gradu.

Prva investicija – kino Urania

Početkom 2017. počeli su tražiti novi poslovni prostor. Iako je plan bio i dalje ga unajmljivati, slučajno su naišli na kino Urania i odlučili se za prvu investiciju u vlastiti poslovni prostor. Rekonstrukcija kina bila je vođena idejom održivosti i očuvanja povijesne vrijednosti zgrade. Sagrađena 1939. godine, zgrada smještena u bloku na Kvaternikovom trgu transformirana je u uredski i javni prostor. Prednji dio zgrade ostavili su otvoren javnosti kao kafić i prostor udruge Urania, gdje redovito organiziraju tematske tribine, predavanja i predstave.

– Vizija studija razvijala se organski putem projekata i natječaja. Na početku željeli smo stvoriti mjesto gdje ćemo slobodno razvijati ideje i projekte, ali rast i uspjeh zahtijevali su prilagodbu. Danas smo postali multidisciplinarni studio koji spaja arhitekturu, interijere, digitalne alate i podršku poslovanju – navodi Dabrović.

– Prvi sagrađeni projekt je vila Klara, na kojoj smo se prvi put suočili sa svim izazovima struke i uspjeli realizirati svoju viziju obiteljskog doma u zelenilu. Projekt je 1999. nagrađen godišnjom nagradom ‘Vladimir Nazor‘ Ministarstva kulture RH. No ključna prekretnica za 3LHD bio je Most hrvatskih branitelja u Rijeci. Pobijedili smo na natječaju 1997. s iznimno laganom konstrukcijom, a most je sagrađen tek 2001. godine. To je bilo naše prvo veliko suočavanje s javnom kritikom i pritiskom medija. Upornošću i radom shvatili smo da postoji odgovor na svaki izazov, ali da su za dobar projekt potrebni vizija i vrhunski tim suradnika i stručnjaka iz različitih područja. Za Most smo primili i važnu nagradu u Londonu za mlade arhitekte ‘AR+D‘. Ta nagrada donijela nam je europsku vidljivost, a za isti projekt primili smo i nagradu Udruženja hrvatskih arhitekata ‘Viktor Kovačić‘ – nabraja Dabrović.

Koje su sve projekte radili do sada, koliko traje izrada i gradnja jednog projekta, nedostaje li arhitekata u Hrvatskoj te kakvi su im poslovni rezultati pročitajte u ostatku poduzetničke priče iza Studija 3LHD, u novom tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.