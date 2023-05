Mate Rimac: Ukupna dobit u 2021. godini 644 milijuna kuna, prihod 1.46 milijardi

Mate Rimac objavio je na Facebooku kako su jučer predali revidirani financijski izvještaj za 2021. te da imaju 644 milijuna kuna dobiti te napomenuo da po navedenome nemaju najveći gubitak u 2021. godini, nego su deveti po dobiti.

Zašto su kasnili

- Mi nikad prije nismo kasnili sa predavanjem revidiranog izvještaja niti ćemo ikada više kasniti. 2021. nam je bila suluda godina– razdvojili smo firmu na tri dijela (Iz Rimac Automobila d.o.o. nastali su Rimac Group, Bugatti Rimac i Rimac Technology) te preuzeli Bugatti od VW Grupe. Istovremeno smo zatvorili C rundu investicija (150 milijuna eura u 2021.) i zatvarali D rundu (500 milijuna eura) koja je na kraju završena 2022. Plus ‘business as usual‘ – početak gradnje kampusa, lansiranje Nevere, istovremeno uvođenje novog ERP-a (što nas je možda i najviše unazadilo) itd.

Radi svih tih transakcija bili smo pod konstantnim due diligence-om i imali horde pravnika i financijaša VW-a, Porsche-a, Goldman Sachsa, Softbanka i njihovih big-four financijskih i pravnih savjetnika za vratom. Kad je transakcija napokon završila je trebalo urediti odnose između firmi – koji prostor koristi Bugatti Rimac, a koji Rimac Technology i koliki najam tko kome treba plaćati? Koju komponentu Nevere proizvodi Bugatti Rimac, a koju Rimac Technology? Koje usluge će jedna firma pružati drugoj (npr. nema smisla da imamo dvije organizacije skladišta u istom prostoru iako je poslovanje dvije tvrtke potpuno različito pa i to ima svojih nedostataka). Koji dobavljači moraju potpisati nove ugovore i s kojom firmom?

‘Kako se stvari zakompliciraju‘

Po kojim cijenama se vrše cross-company transakcije? Koji su ugovorni uvjeti? Ljudi koji su do jučer bili kolege i rješavali stvari s pozivom, sada moraju raditi ponude, pregovarati i imati ugovor za svaku aktivnost/komponentu koja se radi između tvrtki. To nas je pogotovo ‘ubilo‘ na Neveri – gdje Rimac Technology razvija i proizvodi ogroman broj sustava za Bugatti Rimac. A dok se to sve nije ispregovaralo, dogovorilo i potpisalo (doslovno stotine ugovora) i pet puta provjerilo, revizor nije mogao zaključiti godinu.

Mogao bih sad pisati knjige o tome kako se stvari zakompliciraju kada tvrtku tako podijeliš i koliko se to odrazilo na naše poslovanje, kulturu i odnose ljudi, ali ću o tome nekom drugom prilikom. Uglavnom – to sve napraviti, a da se održi balans i fer ‘arm‘s length‘ principle između dvije firme bio je lavovski posao koji je trajao donedavno. Da bi stvarno znali da su stvari ‘arm‘s length‘, Bugatti Rimac sada treba gledati na tržištu postoji li bolji dobavljač od Rimac Technologya.

I ponekad, za neke elemente, upravo je to ishod i posao dobije netko treći. Pa se onda postavlja pitanje ima li smisla da se Rimac Tech uopće bavi nekim od tih stvari koje smo prije radili za Neveru jer je bilo in-house (npr. gumbiće/elemente interijera), a sada je za drugu firmu – iako je ‘sestrinska‘, mora biti na tržišnim principima. Ali to je opet tema za sebe - objasnio je Rimac.

Ostali podaci

• Ukupan prihod: 1,46 milijarde kuna

• Dobit: 644 milijuna kuna

• Prikupljeno kapitala od investitora: 1,13 milijarde kuna

• EU i državne potpore: 17 milijuna kuna

• Porezi i doprinosi (ne računajući PDV): 78 milijuna kuna

• Ulaganje u istraživanje i razvoj: 298 milijuna kuna

• Broj zaposlenih na 31.12.2021.: 817 (kada je već 258 zaposlenih prebačeno iz Rimac Automobili na Bugatti Rimac)

• Prosječna bruto plaća: 18.422 kuna

• Prosječna neto plaća: 11.923 kuna

• Vrijednost imovine: 3,23 milijarde kuna

• Dugoročne obveze (dug/krediti): 66 milijuna kuna

- Kako smo došli od najvećeg gubitka do jedne od najvećih dobiti? Razlika je u priznavanju ‘fair market value‘ udjela u Bugatti Rimac. Tj. razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine koju smo uložili u zajedničku tvrtku sa VW-om/Porscheom (a uložili smo naše hypercar poslovanje – sve što je vezano za Neveru), dok udio od 55 posto u Bugatti Rimac d.o.o. vrijedi znatno više od knjigovodstvene vrijednosti uložene imovine. Razlika između te dvije brojke je, prema međunarodnim računovodstvenim standardima, morala biti prihod u godini transakcije.

I zašto je to sve nebitno? Zato što su investitori samo u zadnje dvije godine uložili 700 milijuna eura keša u firmu. I da je, teoretski, gubitak iznosio 200 milijuna eura (umjesto 70 milijuna koliko je iznosio bez korekcije udjela u BR) – to je stvar tih ljudi koji ulažu svoj novac u firmu i znaju zašto to rade. Ima li firma gubitak od 540 milijuna kuna ili dobit od 644 milijuna kuna, nema nikakvog utjecaja na nikog osim vlasnike. No tko voli nek‘ izvoli – izvještaj je iznimno detaljan i skoro 100 stranica dug - napisao je Rimac na Facebooku.