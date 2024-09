Matt Darko Sertić (Kul in): Kuhinje šefova školovanih u Sisku moraju ‘izbaciti‘ i dvjesto izvrsnih jela na sat

Mirisi raznovrsnih delicija ispunjavali su prostranu moderno opremljenu i blistavo čistu kuhinju u kojoj je nekoliko kuhara užurbano pripremalo hranu za proslavu desete godišnjice Poduzetničkog inkubatora PISAK – Sisak. Poslužena je uzvanicima na ambijentalno uređenoj terasi iza koje se prostiru vrtovi s rajčicama, paprikama, krastavcima, ostalim povrćem i začinskim biljem, a pripremili su je vrhunski kuhari, zaposlenici tvrtke Kulin, bivši polaznici Kulinarskoga instituta Kul IN u Sisku.

Tvrtka Kulin u vlasništvu je Matta Darka Sertića, američko-hrvatskog poduzetnika, rođenog Siščanina, čija uspješna poduzetnička karijera traje već četiri desetljeća u Americi, a dva desetljeća u Hrvatskoj. Sertić je u Americi vlasnik tvrtke Applied Ceramics, a u Hrvatskoj čak tri tvrtke: Applied Ceramics, Kulin i Sunceco u Sisku, te prvoga privatnog poduzetničkog inkubatora u Hrvatskoj, već spomenutog PISAK-a. Sve su te tvrtke smještene u Capragu, dijelu Siska poznatom po teškoj industriji, rafineriji i željezari, koje su u bivšoj državi gospodarski nosile razvoj toga kraja Hrvatske. Te industrije više nema, no Sertić je otvorenjem Applied Ceramicsa 2005. industrijskoj povijesti Siska dodao tvrtku koja posluje u sektoru poluvodičke industrije i izvozi proizvode diljem svijeta.

Applied Ceramics u Sisku je srednje velika tvrtka koja uspješno posluje i zapošljava više od 170 radnika, ali Sertić je htio rodnom gradu dati i dodanu vrijednost osnivanjem tvrtke Kulin i otvaranjem Kulinarskog instituta Kul IN.

– Nakon pet-šest godina djelovanja vidjelo se da je utjecaj Applied Ceramicsa ograničen samo na ljude koji su u tvrtki zaposleni te sam želio napraviti nešto što bi više utjecalo na kvalitetu života i razvoj u Hrvatskoj – ističe Sertić.

U razgovoru s menadžerima Valamara Riviere, najveće hotelske kuće u Hrvatskoj, doznao sam da im nedostaje vrhunskih chefova, kuhara, jer u Hrvatskoj nijedna škola ne školuje takav kadar.

– Hrvatska je najviše resursa upravila na razvoj turizma, a bilo je očito da nedostaje škola koje bi školovale vrhunske kuhare, slastičare. Mislili smo da bi bilo odlično kada bismo otvorili takvu školu prema uzoru na renomirane kulinarske škole u Americi, te smo manje-više preslikali Culinary Institut of America. Iz njega su nam malo pomogli savjetima te smo 2011. pokrenuli Kulinarski institut Kul IN u Sisku, u kojem je dosad školovano oko 800 chefova koji rade u Hrvatskoj i inozemstvu. Zadovoljan sam što je Kul IN postigao svoju svrhu – objašnjava Sertić.

Osim u Sisku, kuhari se školuju i u podružnici Kulinarskog instituta otvorenoj prije dvije godine u Jablancu, gdje se više fokusiraju na mediteransku kuhinju. Sertić je kupio uništeni hotel u tom malom, mirnom i lijepom obalnom mjestu podno Velebita, obnovio ga i nazvao Kul IN Ablana te u njemu, osim turista, borave i studenti dok se školuju u Kul IN-u. Na pitanje može li se takva investicija isplatiti, a tvrtka Kulin prošle je godine ostvarila prihod veći od milijun i sto tisuća eura te ima šesnaest zaposlenih, Sertić odgovara da profit nije primaran.

