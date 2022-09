Usavršavanje: MBA im se upleo u DNK

Usavršavanje – učeći od vrhunskih znalaca na predavanjima prije i poslije posla i/ili vikendom – ekipi koja se može ili će se uskoro moći pohvaliti titulom MBA-ovca donijelo je mnogo više od stjecanja novih znanja i vještina. Nekima i stubokom mijenja karijeru.

Kako bi se razvile i nadogradile vještine u ekonomiji, poslovanju i upravljanju te tako razvijala uspješna karijera, mnogi nakon studija i uz posao odabiru stručni poslijediplomski studij MBA (engl. master of business administration). Očekujući bolje povezivanje s ostalim poslovnjacima, pokretanje samostalnog posla, viši položaj u tvrtki i veću plaću, polaznici ustrajno studiraju usprkos studentskim i poslovnim izazovima. Najveći je svakako usklađivanje osobnog, poslovnog i studenskog života, no uz odricanja uspješno se nose i s tim.

Logičan slijed

Za Ninu Cvitanović, direktoricu marketinga Malonogometnog kluba Split, specijalistički diplomski MBA studij sportskog menadžmenta na Visokoj školi Aspira, jedini takav u Hrvatskoj, bio je još jedna razina osobnog razvoja. Budući da je cijeli život provela u sportu, u igračkome kao rukometašica i u upravljačkom dijelu, logičan je slijed bio nastaviti se usavršavati u tom smjeru.

– Prije odluke prikupila sam sve potrebne informacije, a ključni su mi bili naglasak na stručnoj praksi kao sastavnom dijelu studijskog programa i pojedinačni pristup studentima. Ovaj MBA studij namijenjen je onima koji žele ostvariti uspješnu karijeru u sportskoj industriji. Danas se sve više traži specijalizirani kadar, odnosno menadžeri koji će upravljati sportskim organizacijama. Upravo zbog toga smatram da je MBA nužan za obavljanje specifičnih procesa. Produbila sam znanje, proširila vidike, povezala se s ambicioznim, kvalitetnim ljudima te stekla pozitivna iskustva. Sada dvije godine radim u Malonogometnom klubu Split, koji glasi za najtrofejniji malonogometni klub u Hrvatskoj. Bio je izazov uskladiti studiranje uz svakodnevne treninge i stalan rad. Put od početka do kraja studija bio je prepun uspona i padova, zahtijevao je mnogo truda i odricanja, ali ipak je​ bio predivno iskustvo.

Potpora poslodavca

Postavila sam ciljeve koje sam uspješno ostvarila, poput završavanja ispita u roku, Rektorove nagrade te potpunog angažmana u fakultetskim projektima, zato druge obveze nisu patile. Predavanja su bila svakodnevna, no iako sam MBA studirala izvanredno, bila sam na svima – rekla je Cvitanović.

Nakon završenoga preddiplomskog studija Međunarodnog menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu Mia Perić bila je snažno motivirana nastaviti školovanje specijalizacijom na MBA studiju Menadžment destinacijskih kompanija i organizacija. Željela je to na temelju prethodnih akademskih uspjeha te savjeta mentora i profesora. S obzirom na to da joj je studiranje na Aspiri bilo odlično iskustvo, nije mogla zamisliti nastavak studija ni na jednom drugom fakultetu ili visokoj školi. Privukli su je i koncept organizacije studija koji omogućava rad tijekom studiranja, predavači, projekt 'Erasmus', razna studijska putovanja i mogućnost sudjelovanja na svim velikim konferencijama i događajima. Perić je recepcionarka u hotelu Le Premier.

– MBA studij pruža mi najsvježije informacije i znanja o svjetskome turističkom tržištu te pridonosi razumijevanju i predviđanju suvremenih turističkih trendova. Znanja s predavanja odmah mogu primijeniti na radnome mjestu, pomažu mi da shvatim važnost svog posla, poboljšam svoj rad i motiviraju me da se nastavim usavršavati i napredovati. Predavanja se održavaju od tri do četiri puta na tjedan u popodnevnim ili jutarnjim satima, a raspored predavanja za cijeli mjesec dostupan je potkraj prethodnog mjeseca. Tako je osmišljen da studenti mogu biti na predavanjima prije ili nakon posla. Imam sreće što imam veliku potporu menadžera koji dopušta prilagodljivost rada i shvaća važnost završetka studija. Za nezaposlene studente i one koji nisu zaposleni u struci Aspira također organizira Dan karijera koji studentima omogućava upoznavanje poslodavaca iz različitih turističkih djelatnosti. Na kratkim intervjuima studenti se s poslodavcima dogovaraju za obavljanje stručne prakse ili zapošljavanje. Upravo sam tako i sama počela svoj profesionalni put i stekla velik broj poslovnih poznanstava, što mi je pomoglo u zapošljavanju – istaknula je Perić.

Ženidba, djeca i karijerne promjene

Najčešći razlog za odabir MBA programa stjecanje je specifičnijih vještina i znanja poslovnog upravljanja, rekao je Nikola Jelić, menadžer razvoja poslovanja (business development manager) u tvrtki Tokić, što je bio i njegov motiv. Naime, nakon nekoliko godina prikupljanja poslovnog iskustva u Agrokoru i Konzumu želio se i dalje razvijati i naučiti više u stvarnim poslovnim situacijama drugih industrija. Drugi su mu veliki motivi za upis na MBA program bili umrežavanje, timski rad i učenje iz tuđih iskustava. Za Visoko učilište Algebra odlučio se zbog kvalitetnih i svjetski relevantnih predavača.

– Moduli koje sam imao priliku slušati u Algebrinu programu e-Leadership MBA ​nude stvarno poslovno iskustvo koje su predavači stekli u karijeri. Algebra priprema svoje studente za izazove u vođenju organizacija u eri ekonomije koja se brzo mijenja i obiluje digitalnim i procesnim inovacijama. Na svome radnome mjestu primjenjujem znanje stečeno na MBA studiju, i to o strateškome i projektnome menadžmentu, vodstvu, odnosno upravljanju timovima, digitalnoj transformaciji i modeliranju poslovnih procesa. Poslovne, privatne i studenske obveze uz potporu bliskih ljudi i kolega te dobru organizaciju dadu se uskladiti. U dvije godine, koliko je trajao studij, oženio sam se, dobio dvoje djece, dva puta promijenio karijeru, uspio biti na svim predavanjima i položiti sve ispite u roku. Predavanja vikendom bila su idealna jer sam im se mogao potpuno posvetiti, a studentske zadatke izvršavao sam u radnom tjednu nakon poslovnih obveza. Zahvaljujući raznim modulima, ali i studijskim putovanjima u Q Amazon Ireland, HQ LinkedIn Ireland i HQ Infobip Vodnjan, dobili smo konkretan uvid u nove trendove u industriji, što nam je dalo nov pogled na stvari i proširilo krug poznanstava sa stručnjacima iz raznih područja – iznio je Jelić.

Još samo diploma

Karijeru u bankovnoj industriji Vedrana Čulo Gusić počela je kao bankarica na šalteru, i ne sluteći da će je taj posao zaista zainteresirati te da će ove godine slaviti punoljetnost karijere u financijskom sektoru iako je bila uvjerena da će odabrati karijeru u pedagoškoj struci. Kao ​retail executive u Hrvatskoj poštanskoj banci pak željela je steći širu sliku i izgraditi se dalje kao kvalitetna menadžerica u bankarstvu te formalizirati svoja znanja na vrhunskim kolegijima, ponajprije iz računovodstva i financija.

– Odabrala sam Zagrebačku školu ekonomije i managementa zato što je prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje najbolje ocijenjena institucija u području ekonomije te je među pet posto najboljih poslovnih škola u svijetu. Dodatna je vrijednost što se metode i naučeno odmah primjenjuju u praksi, a predavači su najveći stručnjaci iz Hrvatske i svijeta, osobe s velikim menadžerskim i istraživačkim iskustvom, od kojih sam bila motivirana učiti. Obitelj, kompanija u kojoj radim i moj nadređeni pružili su mi veliku potporu u studiranju. Naime, iznimno je zahtjevno imati velike odgovornosti u poslu i pri tome vikendom pohađati predavanja, kasno u noći pripremati radove, rješavati zadatke... Ali sve to ne bi bilo moguće da nije bilo razumijevanja i naših profesora predavača. Stekla sam mnoga vrijedna poznanstva, kolege su uvijek spremno jedni drugima pomagali. Zanimljiva predavanja, konstruktivne rasprave s profesorima, stres ispitnih rokova, smijeh na predavanjima, druženja studenata i razmjene, a ništa nam nije bilo teško kad je atmosfera bila poticajna. Moja očekivanja od studija do sada su potpuno ispunjena, jedino još preostaje da uspješno diplomiram – istaknula je Čulo Gusić.

Uvid u ključno

S obzirom na to da je Boris Božičević, operativni direktor u tvrtki Kika-dom, želio zaokružiti dosadašnje iskustvo i edukaciju te dodatno proširiti svoja znanja o cjelokupnom funkcioniranju suvremenih poslovnih organizacija, nakon nekih razgovora i konzultacija odluka je pala na MBA studij. A ZŠEM se izdvojio zbog provođenja programa u cijelosti na engleskom jeziku i naglaska na praktičnom radu, provedbi projekata i simulaciji različitih poslovnih okolina i situacija. Na njegovu su odluku utjecali i predavači, u pravilu osobe sa znatnim i relevantnim poslovnim iskustvom, te činjenica da ZŠEM u međunarodnim okvirima slovi kao jedna od najboljih poslovnih škola u Europi.

– Priznao ga je i akreditirao Association of Advanced Collegiate Schools of Business, pri čemu je osigurao ulazak u pet najboljih poslovnih škola u svijetu čiji su članovi i sveučilišta kao Harvard, Yale i Stanford. Od većih očekivanja od MBA-a izdvojio bih bolji uvid u ključne aktivnosti svake organizacije kao što su marketing, strateško promišljanje i planiranje, financijsko poslovanje i upravljanje ljudskim potencijalima. Razumijevanje u poslovnoj i obiteljskoj sredini, predavanja u pravilu svaki drugi vikend, određivanje važnosti i odricanje bili su ključni za organizaciju vremena za studij. Istaknuo bih još vrijednost suradnje s kolegama iz raznih industrija i razina odgovornosti; neki su od njih i strani državljani s bogatim međunarodnim iskustvom i jedinstvenom perspektivom. Predavači su svakako premašili sva očekivanja svojom pristupačnošću, bogatim iskustvom i stvarnim primjerima iz prakse – opisao je Božičević.