Medika: Pet glavnih menadžera i jedan član NO-a prodali svoje dionice Auctoru

Auctor, najveći pojedinačni suvlasnik Medike, otkupio je 1965 dionica, na temelju kojih je i dosad ostvarivao pravo glasa, i to po cijeni znatno nižoj od one po kojoj se njezina dionica prodaje na Zagrebačkoj burzi

Zagolicalo nas je što se krije iza informacije da je ovoga ponedjeljka pet najviše pozicioniranih menadžera Medike prodalo ukupno 1600 dionica te kompanije. Svoje su dionice prodali predsjednik Uprave Jasminko Herceg, članovi Uprave Matko Galeković i Jakov Jaki Radošević, direktor Medikine ljekarničke prodaje Filip Šarunić te ravnatelj Medikine tvrtke kćeri Zdravstvene ustanove Ljekarne Prima Pharme Ivan Gregov. Još 365 dionica prodao je član NO-a Medike Jozef Harviš. Tih 1965 dionica tvori 6,51 posto Medikina temeljnoga kapitala.

Informacija je to zanimljivija što nijedan od spomenutih prodavatelja dionica nije bio na popisu deset najvećih Medikinih dioničara iako je količina dionica koje je svaki od njih prodao veća od količine kojom raspolaže od pet od deset vodećih dioničara. A još je zanimljivije to što je svih šest prodavatelja svoje dionice prodalo izvan mjesta trgovanja, i to za četiri tisuće eura po dionici iako je toga istoga dana cijena​ Medikine dionice na Zagrebačkoj burzi postigla 5800 eura!

Objašnjenje smo dobili od Olega Uskokovića, predsjednika Nadzornog odbora Medike i direktora Auctora, Medikina najvećeg pojedinačnog suvlasnika: – Auctor d.o.o. steći će svih 1965 dionica Medike d.d. koje je otpustilo tvrtkino vodstvo, a u skladu sa sklopljenim Ugovorom o kupoprodaji dionica. Dionice su i sada u fiducijarnom vlasništvu društva Auctor, koje na temelju njih ostvaruje pravo glasa, stoga se ovom transakcijom ništa korjenito ne mijenja.

Auctor, naime, u svom vlasništvu ima dionice koje čine 48,4 posto vlasničkog udjela, ali 50,1 posto dionica s pravom glasa. U tako tijesno prevladavajućoj vlasničkoj situaciji teško je, međutim, povjerovati da se za Auctor ništa korjenito nije promijenilo kupnjom dionica od Medikina vodstva. Ako ništa drugo, tako je spriječio svaku mogućnost da ih kupi netko drugi.