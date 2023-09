Mepas istiskuje male dioničare iz Koestlina, Vukadin smatra da je otpremnina niža od stvarne vrijednosti

Širokobriješka kompanija Mepas predložila je da se na sljedećoj Glavnoj skupštini Koestlina donese odluka o istiskivanju manjinskih dioničara (squeeze out). Osim manjinskih dioničara Mepas bi trebao otkupiti i dionice u vlasništvu same kompanije. Glavna skupština sazvana je za 13. listopada ove godine na kojoj manjinski dioničari neće moći osporiti takvu odluku, no najveći među njima najavljuje da će osporiti vrijednost otpremnine.

Mepas ima 89,16 posto dioničkog udjela u bjelovarskom konditoru Koestlinu, dok manjinski dioničari imaju 4,34 posto. Preostali udio od 6,5 posto otpada na vlastite dionice Koestlina, a prema prijedlogu odluke o istiskivanju Mepas će otkupiti i te dionice (ukupno s dionicama manjinskih dioničara to je 10,84 posto).

Kako piše u prijedlogu odluke Glavnoj skupštini, za prenesene dionice Mepas će manjinskim dioničarima i Koestlinu isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 68,81 eura za jednu dionicu Društva koja je u cijelosti otplaćena i na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice koje pak nisu u cijelosti otplaćene i/ili na kojima postoje tereti, otpremnina koja će se platiti manjinskim dioničarima bit će umanjena za stvarni iznos tereta i/ili za iznos obveze otplate.

Da je cijena dionice primjerena, navodi se dalje, potvrdio je u svom izvješću stalni sudski vještaka Denis Smolar (iz društva Denves Advisory) kojeg je rješenjem od 30. kolovoza imenovao Trgovački sud u Bjelovaru. Međutim, najveći manjinski dioničar Zvonimir Vukadin, koji ima dionički udio od 0,4 posto, smatra da ta cijena nije primjerena.

- Da sam htio prodavati dionice Koestlina, dobih bih veću cijenu. No ja nemam mnogo manevarskog prostora jer Mepas prema Zakonu o trgovačkim društvima ima puno pravo na squeeze out i ja sam praktično tu nemoćan. Ono što mi preostaje je osporavanje vrijednosti otpremnine jer je većinski vlasnik Mepas, da bi došao u poziciju da istisne manjinske dioničare, kupovao dionice po višoj vrijednosti nego što je procijenjena vrijednost otpremnine - rekao je za Lider Vukadin.

Osim Vukadina, prema podacima SKDD-a, među deset najvećih dioničara su još Branimir Kelava, Mile Zekić, Gordan Lauc (osnivač Genosa), Davor Andrišić i Milka Javor.

Otpremnina će se bez odgode po upisu ove odluke u nadležni sudski registar isplatiti preko SKDD-a svakom malom dioničaru Koestlina na njihove bankovne račune koji su poznati SKDD-u ili kompaniji Koestlin. Uz otpremninu malim će dioničarima biti isplaćena i pripadajuća kamata koja se određuju za svako polugodište prema izračunu koji je naveden u prijedlogu te odluke. U slučaju da ni SKDD ni kompanija Koestlin ne raspolažu podacima o bankovnim računima manjinskih dioničara, ili u slučaju bilo kakvih drugih prepreka u isplati, otpremnina će biti deponirana kod SKDD-a, čime će, kako stoji u prijedlogu odluke, Mepas ispuniti obveze isplate otpremnine. Potom će SKDD manjinske dioničare obavijestiti o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

Inače, temeljni kapital kompanije Mepas iznosi 12,8 milijuna eura, a na čelu su joj Krešimir Pajić (predsjednik) i Ivan Grbešić (član Uprave). Lanjski prihod joj je povećan na 22,5 milijuna eura (u 2021. iznosio je 19 milijuna eura), dok je gubitak iznosio 773,3 tisuće eura.