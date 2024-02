Mikropoduzetnici u zamci cijena, globalnih konkurenata i nedostatka kapitala

Konkurentnost je najveći problem najmanjih poduzetnika. To proizlazi iz odgovora na pitanje o najvećim izazovima u poslovanju koje smo postavili Liderovim pretplatnicima. Na anonimnu anketu od 8. do 13. veljače odazvala su se 44 mikropoduzetnika, koji imaju manje od deset zaposlenih i prihode do dva milijuna eura. Više od pola ispitanika (56 posto) kao jedan od tri moguća odgovora zaokružio je ‘nemogućnost postizanja većih cijena‘. Kad se tomu doda problem poskupljenja ulaznih cijena, kao drugi izazov (42 posto), jasno je da ta najbrojnija i najosjetljivija poduzetnička kategorija živi u škarama visoke inflacije i nesmiljene konkurencije, a tome treba dodati i kronični nedostatak kapitala – što više ističu konzultanti nego što kukaju sami poduzetnici.

Radna snaga tek je sljedeći problem po važnosti (37 posto), a čak trećina uopće ne osjeća taj problem. Razlog je vjerojatno u tome što male tvrtke nisu radno intenzivne i anketirani poduzetnici zapošljavaju u prosjeku tri i pol radnika. Zato su im glavni kanal za pronalaženje radnika: osobna poznanstva (44 posto), objava oglasa (30 posto), HZZ (19 posto) i privatne agencije (14 posto), a samo jedan od anketiranih poduzetnika odgovorio je da zapošljava strane radnike.

Uz bok radnoj snazi je problem visokih poreza i drugih davanja državi (jedan od tri ključna izazova za 37 posto anketiranih), na što se nadovezuju spora administracija (26 posto) i namještanje poslova u javnoj nabavi (19 posto), po devet posto kao problem ističe gubitak tržišta i kamate, a sedam posto zaokružilo je kašnjenje lanaca dobave zbog zaobilaženja Sueza. Iz pojedinačnih odgovora očito je da poduzetnike žulja i pravosuđe, na poznatu priču o dugotrajnim sporovima nadovezuje se i problem nepoštenih presuda s velikim kamatama.