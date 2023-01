Milivoj Dragošević (Purex): Za sada ne planiramo sa svojom ponudom izlaziti izvan hrvatskih granica

Želja da obitelji omogući zdraviju prehranu usmjerila je poduzetnički put Milivoja Dragoševića od hobija do stvaranja uspješne tvrtke koja proizvodi, prerađuje i prodaje zdravo uzgojeno pureće i pileće meso. Purexovi korijeni sežu u 2002. godinu, kad pokreće uzgoj purana za vlastite potrebe u Omiškoj zagori, u selu Smolonjama, kad je u malu štalu ‘useljeno‘ prvo jato purica. No Dragošević, diplomirani inženjer strojarstva, vrlo brzo posao širi i na piliće te tradicionalne dalmatinske specijalitete od svinja pa danas Purex posjeduje osamnaest peradarnika na području Dalmacije, a u Hrvacama pogon za obradu i pripremu mesa za prodaju.

Vlastita mreža trgovina

Dragošević naglašava da sve životinje hrane svojom hranom koja se proizvodi u selu Košutama pokraj Trilja, što je prvotnu misiju i nit vodilju o proizvodnji zdrave hrane razvilo u standard. Odnosno, objašnjava, ‘meso bez otrova‘ više nije privilegij samo njegove djece već širega kruga ljudi koji cijene zdrave proizvode. Purex godišnje proizvede oko 2500 tona purećeg i pilećeg mesa i mesnih proizvoda, a u takozvanome produženom tovu proizvede se 400 tisuća pilića prosječne težine od 3,5 kilograma i 120 tisuća purana teških oko 15 kilograma. Ženke purana u prosjeku teže osam kilograma, rekao je Dragošević, a mužjaci 22 kilograma.

– U svojim trgovinama Purex nudi svježe pureće i pileće meso, polutrajne pripravke za roštilj i mariniranje od uglavnom purećega mesa, ali nešto i od pilećega, panirane odreske, prsa u ovitku te dimljeni program. Imamo i suhomesnate proizvode od starih sorata svinja uzgojenih tradicionalno, i to od prvorazrednih pršuta, pancete, pečenice, buđole do trajnih prvorazrednih kobasica. U svojoj pekari proizvodimo pet vrsta kruha, i to potpuno bez aditiva i samo s prirodnim kvascima, kao što se to nekad tradicionalno radilo. Sve proizvode prodajem

svakodnevno u 27 svojih maloprodajnih jedinica, od čega ih je na zagrebačkom području dvanaest, a na splitskom petnaest. Za vlastitu distribuciju i maloprodajnu mrežu odlučili smo se da bismo osigurali samodostatnost i neovisnost. Broj prodavaonica povećavat ćemo u skladu s proizvodnim i kadrovskim kapacitetima. Ostat ćemo na području Splita i Zagreba, a sa svojom ponudom za sada ne planiramo izlaziti izvan hrvatskih granica. U trgovinama nudimo i proizvode svojih partnera, poput kiselog kupusa, jaja, mlinaca, vina, raznih sireva, maslinova ulja ili ribljih konzervi. Perad uzgajamo u dvanaest vlastitih objekata: osam ih je u Turjacima, tri su u Borovcima i jedan u Smolonjama, a u najmu imamo još šest farmi u široj okolici Sinja, tj. u Dugopolju, Muću, Ugljanama. Klanje i prerada obavljaju se u vlastitom pogonu u Hrvacama pokraj Sinja – opisao je Dragošević.

Obitelj Dragošević Purex je pokrenula vlastitim sredstvima, a u financiranju i ulaganju u tvrtkinu dugotrajnu imovinu i rad važnu ulogu imale su banke te europski fondovi koji su, smatra Dragošević, prepoznali Purexov potencijal i kvalitetu. Dragoševićeva supruga Ana voditeljica je HACCP-ova (Hazard Analysis Critical Control Point) tima zaduženoga za nadzor i sigurnost hrane, a njihova djeca, koja još studiraju, sudjeluju u poslovanju kad nemaju studentskih obveza.

Malo skuplje, ali zdravije

– Uzgajamo sortu purana BUT 6, svi zdravi mužjaci te sorte imaju plave glave i vratove. Standardni su pilići sorte ROSS 308, a u manjem dijelu, 20-ak posto, uzgajamo domaće pijetlove sorte Tetra HB. Naše su stare sorte svinja njemački landras i veliki jorkšir. Njihov uzgoj produljili smo na više od godinu dana uz niskoproteinsko krmivo i dodatak više od 10 posto zelene mase koja se sastoji od različitih travnatih smjesa, buča i povrća. Jednodnevne piliće i puriće nabavljamo od partnera sa sjedištem u Austriji. Pritom je najveći dio Purexovih izdataka vezan uz dobavljače sa sjedištem u Hrvatskoj, npr. žitarice, struja, najam, plin, ambalaža, a 20 posto odnosi se na tvrtke iz Italije, Mađarske i Slovenije.

Soja koja se nabavlja za prehranu životinja proizvedena je u Italiji i Hrvatskoj. Pod posebnom je kontrolom neovisnog laboratorija u Beču i ne sadržava genetički modificirane organizme, što potvrđuje certifikat GMO free. Sve to Purexu znatno poskupljuje poslovanje, ali ispravno je i u skladu s našom temeljnom misijom, zdravom i kvalitetnom proizvodnjom. Uzgoj traje dulje, hrana je skuplja, ali krajnji proizvod, meso, nadstandard je na tržištu prema gastronomskoj kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti. Predstavnici naše tvrtke redovito sudjeluju na europskim i svjetskim seminarima o unaprjeđenju primarne proizvodnje upotrebom prirodnih pripravaka koji ne štete ljudima i životinjama te primjenjujemo tehnologije kojima osiguravamo unaprjeđenje dobrobiti u uzgoju životinja.

Purexove se farme zbog specifičnih tehnoloških rješenja sve češće ističu kao primjer dobre prakse na veterinarskim kongresima diljem Europe. Ta rješenja omogućavaju životinjama rast potpuno oslobođen stresa, što sprječava pojavu bolesti, a onda i potrebu za liječenjem – iznosi Dragošević.

