Mišel Sirotić, Aura proizvodi: Po većinu sirovina idu na Ćićariju, a planina ih velikodušno daruje

Mirisi i okusi istarskoga bilja i voća prožimaju se u rakijama, likerima, džinu i džemovima Aura proizvoda iz Buzeta, obiteljske tvrtke čiji je vlasnik Mišel Sirotić. Prema povijesti nastanka Aura proizvoda moglo bi se reći da se Mišel prije 17 godina posve slučajno našao na poduzetničkoj sceni. No nije tako, druga je generacija poduzetničke obitelji Sirotić.

Njegov otac imao je galeriju u Humu, najmanjem gradu na svijetu, u kojoj su posjetiteljima nudili kušati rakiju spravljenu u obiteljskom kotlu u ograničenoj količini. Nekako u to vrijeme povećala se potražnja za hrvatskim autohtonim proizvodima pa je Mišel u tome prepoznao priliku za razvoj obiteljske tvrtke. Aura proizvodi osnovani su 1993., ali počeli su poslovati tek 2005. kad je Mišel shvatio da bi bilo isplativo proizvoditi autohtona istarska pića i džemove. Tada je odlučio proširiti ponudu u galeriji u Humu i uz umjetnička djela i suvenire prodavati bisku, tradicionalnu rakiju čija receptura potječe iz Istre, koju su tražili mnogi turisti.

Hobi postao posao

U poduzetničkom se poslu Mišel Sirotić dobro snašao, opstao je i razvio tvrtku koja danas ima 25 proizvoda.

– Krenulo je tako što smo tata i ja proizveli malu, probnu količinu nekoliko vrsta rakija. U početku je to doslovno bio samo hobi i nešto što je upotpunilo našu malu ponudu u galeriji slika u Humu. Bilo je to samo nekoliko litara rakija, a mama je pak kod kuće u loncu pripremala marmelade. Velik nam je poticaj bio to što su se ljudima ti proizvodi svidjeli, tako smo s entuzijazmom krenuli dalje. Ključne godine u našem poslovanju, kad smo postavili temelje za daljnji razvoj, bile su one nakon što smo se supruga Daša i ja vratili s fakulteta te se počeli ozbiljno posvećivati poslu i postavljanju tvrtke – prisjeća se Sirotić.

Ove je godine asortimanu dodano pet novih proizvoda pa sad Aura proizvodi imaju 25 vrsta rakija i likera, četiri vrste džina i sedam vrsta džemova: od poznate istarske biske, medenice, pelinkovca, travarice, rakije Millefrutti, barikirane tri godine, i džina Karbun do teranina, koji su 2006. proizveli prvi na hrvatskom tržištu i do 2012. bili jedini proizvođači toga pića. Osim rakije i džina, tvrtka ima sedam vrsta džemova od smokve, maline, kupine, borovnice, šljive, maslačka i drijena.

Sirovina iz prirode

Aura proizvodi posluju pod krilaticom ‘Rukom ubrano, s ljubavlju pripremljeno‘ jer je u toj rečenici sažeto ono što ih najbolje opisuje – u prirodi pronalaze glavnu sirovinu za svoje proizvode: bilje, voće i začine koje ubiru rukom i pripremaju s ljubavlju. Naime, prema Sirotićevim riječima, bez mnogo ljubavi i želje da krajnjem kupcu pruže proizvod najbolje kvalitete ne bi bili ono što su danas.

Glavni izvor sirovina u netaknutoj je prirodi – sve sastojke za rakije, likere, džin i džemove beru u ekološki čistom podneblju na nadmorskoj visini od 800 metara, na planini Ćićariji. Na površini od 500-tinjak četvornih kilometara mnogo je raznolikog bilja i divljeg voća: ima ondje imele, borovice, kadulje, ruže, raznih vrsta samoniklih trava, šipka, divljih jabuka i krušaka, maslačka te mnogih drugih divljih plodova istarskog podneblja. Zato se tvrtkini proizvodi razlikuju od industrijskih po podrijetlu sirovine, ali i načinu proizvodnje.

– Najviše beremo na Ćićariji, koja zaista pruža najbolje jer je na takvu geografskom položaju, netaknuta je i čista. Na njoj nalazimo borovicu, koja je glavni sastojak našeg džina, zatim šipak, drijen, pelin, majčinu dušicu, divlje kruške i jabuke... Nešto beremo i u ostalim dijelovima Istre, latice ruže beremo doslovno u vrtu moje majke, neke biljke, poput matičnjaka i mente, u noninu vrtu. Smokve su iz rasadnika kraj Savudrije, kadulju beremo pokraj Labina, sve je lokalno – nabraja Sirotić.

Obitelj nema svoju plantažu voća, zato dio sirovine nabavlja od lokalnih OPG-ova, a samoniklo bilje i voće beru njihovi berači.

Kako se proizvodi prava biska

Prvi Aurini proizvodi bili su rakije biska, medenica, kadulja, drijen, divlja kruška, divlja jabuka, menta i teranino. Prema Sirotićevim riječima, u početku su sve radili sami, njegovi roditelji, supruga i on. Poslije su počeli zapošljavati: dvanaest radnika imali su 2015., do četrdeset pet radnika došli su 2019., a sada tvrtka ima 74 zaposlenika.

Destilerija Aura​ brend je pod kojim tvrtka posluje. Smještena je u prizemlju Narodnog doma u Buzetu, koji je sagrađen 1907. kao i stare bačve obujma od deset do dvanaest tisuća litara; građene su u tom podrumu i ne mogu proći ni kroz jedna vrata. Nekada je na tome mjestu bio stari vinski podrum koji je obitelj Sirotić prilogodila i restaurirala za proizvodnju rakija i kušaonicu u koju dolaze skupine posjetitelja.

Stranci su oduševljeni njezinim proizvodima, ali i gostoprimstvom jer svakomu posebno želi ispričati svoju priču te pokušati prenijeti emocije zbog kojih se bavi tim poslom. U Destileriji Aura cijeli se proizvodni proces može vidjeti i doživjeti: od kuhanja rakije, maceracije, odležavanja pa sve do punjenja, etiketiranja i pakiranja.

– Proizvodnja naših rakija i likera razlikuje se od proizvodnje u velikim tvornicama po tome što se kod nas nakon destilacije voće i bilje u rakijama macerira najmanje šest mjeseci na četrdeset posto alkohola, a nakon toga demineraliziranom vodom spuštamo pojedine alkohole s kojima proizvod ide na tržište.

Taj proces traje još mjesec-dva, zatim slijedi prešanje ili destiliranje voća koje je bilo na maceraciji te objedinjavanje i stabiliziranje proizvoda na minus sedam stupnjeva te filtriranje tako hladnoga. Tek je tada proizvod stabilan i spreman za tržište. Za voćne rakije kao bazu upotrebljavamo destilat jabuke, a za biljne komovicu; jedino nam je za divlju krušku baza destilat viljamovke – objašnjava Sirotić.

Cijeli tekst o Mišelu Sirotiću i Aura proizvodima možete pročitati u novom digitalnom ili tiskanom izdanju Lidera.