Mislav Malenica (Mindsmiths): Nema mnogo poslovnih lidera koji razumiju kakvu priliku pruža umjetna inteligencija

Više nije vrijeme znanstvenika i inženjera, sada je vrijeme poslovnih lidera, a ako ne iskoristite priliku koju umjetna inteligencija nudi sada, za deset godina shvatit ćete da ste bili kukavice i propustili je, izjavio je ljetos osnivač i direktor AI startupa Mindsmiths Mislav Malenica pred prepunom dvoranom na Liderovoj konferenciji ‘Marketing and Sales by Numbers‘ i zaintrigirao publiku svojom izravnošću. S Malenicom, inače bivšim znanstvenikom i inženjerom, sjeli smo da nam elaborira u kojem smjeru vidi razvoj umjetne inteligencije u svijetu i Hrvatskoj te u kojoj je fazi njegov Mindsmiths, startup za razvoj AI komunikacijskih agenata, koji 2023. bilježi 927 tisuća eura prihoda te EBITDA-u od 152 tisuće eura. U Zagrebu smo ga uhvatili tek nedavno jer mnogo vremena provodi na poslovnim putovanjima u Sjedinjene Američke Države, točnije, u Miami, gdje nastoji skalirati Mindsmiths. Osvrnuo se i na svoj odlazak s čela Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI početkom ove godine, pet godina nakon što ju je osnovao, shvativši da je, kako kaže, bilo vrijeme da se povuče.

Na Liderovoj konferenciji izjavili ste da tko se sada bavi generativnom umjetnom inteligencijom kasni barem pet godina, a tko sada priča o prikupljanju podataka, kasni 30 godina. Zašto?

– To najviše ovisi o tome kolika vam je ambicija. Naime, mene zanima gdje su tržišni lideri. Ako želiš iskoračiti, ostaviti konkurenciju za sebe, nametnuti se ili izboriti za neku tržišnu poziciju, čime bi se trebao baviti? Kul kompanije počele su se baviti generativnom umjetnom inteligencijom prije tri do pet godina. Tad smo svi na neki način shvatili da je to nešto što dolazi. Jasno mi je da većina tvrtki ne mogu biti tržišni lideri, a možda i ne trebaju, ali poruka je: ako imaš ambiciju, nemoj igrati igru koja je već izgubljena.

Također smatrate da je doba znanstvenika završilo prije petnaest godina, doba inženjera završilo je prije koju godinu, a sada je doba dizajna i poslovnih modela. Možete li to objasniti konkretnim primjerom?

– Prije petnaest godina umjetna inteligencija nije bila bitna gotovo nikomu osim nama u znanosti. Tehnologija nije bila dovoljno napredna, računala nisu bila dovoljno snažna da AI dotakne život ljudi, potrošača i kupaca na način koji je dovoljno relevantan da bi to netko u biznisu prepoznao. U jednom trenutku ti su algoritmi postali dovoljno dobri, a onda su inženjeri iz teorije napravili alate i otključali neke nove mogućnosti. To je nešto što smo radili posljednjih deset godina te sada na tržištu postoji mnogo alata. Na tržištu u ovom trenutku nema mnogo poslovnih lidera koji razumiju priliku. Kad govore o AI-ju, govore o nečemu stranom, udaljenom, o nekakvim hologramima koji sintetiziraju glas, i to je vrlo površan pogled na tu temu. Pravi biznis-lideri u ovom trenutku razumiju kako s pomoću umjetne inteligencije mogu kreirati više vrijednosti svojim korisnicima i dotaknuti njihov život na pravi način. U tomu često ni inženjeri ne mogu pomoći jer oni više razmišljaju kako da nešto funkcionira, a manje zašto to nešto ima smisla. Danas ti ne treba ni znanstvenik ni inženjer da napraviš Spotify, Facebook ili Netflix. Treba ti duboko razumijevanje ljudske prirode i smjera u kojemu svijet ide te osmišljavanje poslovnog modela koji će ići tim istim smjerom.

Dakle, ovo što ste sad opisali na neki bi način bila komercijalna upotreba umjetne inteligencije?

– Tako je. Do tog trenutka samo ulažeš i nadaš se da će od toga nešto biti. U jednom trenutku svaka tehnologija mora stvarati više vrijednosti nego što je njezin trošak i sada ulazimo u tu zonu s umjetnom inteligencijom. Jako se mnogo kompanija opeče, ulože u AI jer misle da će im riješiti sve probleme, a da nisu pokušale razumjeti kako on može utjecati na njihov biznis. Na kraju ih dočeka okrutna stvarnost i shvate da nisu kreirale dodanu vrijednost.

Je li umjetna inteligencija precijenjena, zašto više nije predsjednik CroAI-ja, kako razvija biznis u SAD-u te na koji način će umjetna inteligencija transformirati društvo u budućnosti samo su neke od tema razgovora s Malenicom kojega možete pročitati u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera.