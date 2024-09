Mladi samoborski poduzetnik napravio namaze za kojima su Zagrepčani poludjeli

Ivan Divjanović mladi je samoborski poduzetnik koji je na samom početku svog poslovnog puta već uspio stvoriti nešto jedinstveno, a to su namazi od lješnjaka, pistacije i maslinovog ulja koje proizvodi pod brendom Brachatella. No, kako je uopće došlo do toga da Ivan iz kuhinjskog eskperimenta napravi proizvod koji polako, ali sigurno osvaja kupce diljem Hrvatske? Priča počinje sasvim jednostavno - u njegovoj kuhinji.

- Kako u obitelji volimo kuhati, miksao sam odličan zdravi namaz koji je mlađa sestra Iva radila u to vrijeme, ali sam dodao malo ekstra djevičanskog maslinovog ulja u blender. Nakon što sam se oduševio okusom, shvatio sam da u rukama držim spoj nečeg popularnog, poput namaza od lješnjaka, i nečeg što mi je velika strast, maslinovog ulja. U tom trenutku mi je došla ideja da podijelim taj namaz s ljudima. Nakon par sati razmišljanja, odabrao sam ime Brachatella - rekao je Divjanović.

Sa svojim namazima je na tržište službeno izašao 28. lipnja ove godine u Fisherija dućanima u Zagrebu, a prve narudžbe preko weba počele su stizati mjesec dana nakon kada su se prvi časopisi zainteresirali za njegovu priču. Što se sastojaka tiče, osim pistacija koji se u Hrvatskoj ne uzgaja, sve nabavlja od hrvatskih proizvođača pa s ponosom može staviti ‘hrvatski proizvod‘ na teglicu.

- Zlatni dio Brachatelle, ekstra djevičansko maslinovo ulje, uzimam od samo jednog nagrađivanog obiteljskog proizvođača s otoka Brača, gospodina Ante Derade. Lješnjake također uzimam od jednog velikog obiteljskog proizvođača s područja Zagrebačke županije. Proces proizvodnje Brachatelle je, u skladu s artisan ili craft kategorijom proizvoda u koju spada, umjetnički process u kojem ima puno osjećaja za detalje. Serije koje proizvodimo su vrlo male i intenzivno radimo na tome da zadovoljimo potražnju - dodao je Divjanović.

Outsourcing kao poslovni model

Što se tiče same proizvodnje, ona se odvija u Zagrebu, kod partnera koji ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji namaza, čokolada, pralina i sličnih slatkih delikatesa. Dakle, riječ je o outsourcingu proizvodnje. Makar se njegovi namazi prodaju u sve većim količinama, izazova ne manjka.

- Ušao sam u priču izgradnje Brachatelle bez ikakvog iskustva u području delikatesnih proizvoda. Na prvu nisam vidio prepreke - neiskustvo je bila jedina prepreka. Vrlo brzo su se obrisi prepreka počeli izjašnjavati, a glavni izazov je balansirati između potražnje koja se stvara i mogućnosti proizvodnje. Drugim riječima, ako imaš dobar proizvod, najveći izazov je postići zdrav rast na mjesečnoj bazi, ali uz strpljivost i dobar tim koji se počeo stvarati, nimalo ne sumnjam da smo dorasli zadatku - kaže Divjanović.

Što se kreativne strane tiče, to za njega i nije bio neki izazov. Naime, od siječnja 2023. godine Divjanović ima tvrtku koja se bavi digitalnim marketingom pa je to iskustvo jednostavno prelio u novi biznis. Ipak, unatoč tom iskustvu, znao je da izradu logotipa, dizajna naljepnica i stvaranja estetskog imidža brenda treba prepustiti profesionalcu. Zbog toga je angažirao Ivnu Vukelić iz grafičkog studija Pictoris Design da to odradi za njega. A koji su planovi za budućnost?

- Neki planovi su skromni i konkretni; fokusirati se na bitno i učestalim degustacijama doseći što više nepca; a neki malo manje skromni i relativno daleki: širenje palete proizvoda, vlastita proizvodnja, postati regionalno prepoznatljiv brend. Kako bi jedan mudri i iskusni prijatelj rekao: ‘ovo je maraton, a ne sprint‘, tako da je ključni plan za budućnost potpuno uključiti zaručnicu Elenu u poslovanje i stvoriti obiteljski brend koji će postati sinonim za zdrave hrvatske proizvode s bračkim ekstra djevičanskim maslinovim uljem - zaključuje Divjanović.