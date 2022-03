Mnoge tvrtke uklanjaju svoje aplikacije iz ruskog App Storea, ali ne i Big Tech

Mnogi izdavači i tvrtke uklanjaju svoje aplikacije i igre iz ruskog app storea, ali ne Google i Microsoft

Ruski App Store izgubio je 6982 mobilne aplikacije od početka invazije na Ukrajinu, budući da su brojne tvrtke povukle svoje aplikacije i igre iz App Storea u zemlji, piše TechCrunch pozivajući se na podatke tvrtke Sensor Tower. Međutim, kad nekom smrkne,drugom svane, pa su tako vrh ruskog App storea preuzele VPN aplikacije što dovoljno govori o namjerama običnih Rusa. Osim Rusije, na ovaj je način pogođena i Bjelorusija gdje je iz App storea uklonjeno oko 6000 aplikacija.

Nakon što su velike tvrtke su prestale poslovati u Rusiji, uključujući neke od najpoznatijih svjetskih brendova, kao što su McDonald's, Apple, Microsoft, Disney, IKEA, H&M, Adidas i Starbucks, kao i platni divovi Visa, Mastercard i Amex, između ostalih, napuštanje se prebacilo i u svoje aplikacija. U nekim slučajevima, uklanjanja iz ruskog App Storea povezana su s tim velikim izlascima brendova.

Recimo, Coca-Cola je povukla svoju iOS aplikaciju za vjernost i nagrade iz ruskog App Storea, budući da je tvrtka nedavno obećala da će obustaviti svoje poslovanje u Rusiji. Trgovci poput H&M-a i American Eagle Outfitters također su povukli aplikacije, zajedno s Ebatesovom platformom za kupovinu ShopStyle.

U sportu, aplikacije NFL-a, NBA-a, WWE-a te Eurosporta su također nestale su iz ruskog App Storea nakon početka invazije. Nestale su i zdravstvene aplikacije kao MyFitnessPal, Kaiser Permanente i brojne manje aplikacije za fitnes, meditaciju i jogu. Od toga, MyFitnessPal je bio prilično popularan u Rusiji, gdje ga je 'skinulo' više od 4 milijuna ljudi.

Divovi mobilnih igara napuštaju Rusiju

Igre su najveća kategorija koja se uklanja iz ruskog App Storea a neki od izdavača koji su izašli su Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games). Supercell je tako povukao svoje popularne igre poput Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale i Hay Day. Možda nekome ove igre ne znače puno, ali recimo, samo je Clash of Clans u Rusiji instaliran 36 milijuna puta.

Rockstar Games je, između ostalih, izvukao više od pola tuceta naslova iz svoje serije Grand Theft Auto. Njegova matična tvrtka, Take-Two, objavila je svoje namjere da napusti Rusiju 7. ožujka. Tada su rekli da će zaustaviti novu prodaju, instalacije kao i oglašavanje u Rusiji i Bjelorusiji.

Zynga je do povukla desetke svojih casual igara iz App Storea, uključujući mnoge veće naslove poput Farmville 3, Harry Potter: Puzzles & Spells, Empires & Puzzles, Solitaire, Zynga Poker i druge.

Netflix je također ispunio svoje obećanje da će napustiti Rusiju uklanjanjem svoje aplikacije za streaming u zemlji. Nestale su i aplikacije za upoznavanje Bumble i Badoo.

Ostala značajna uklanjanja iz ruskog App Store uključuju Amazonov IMDb, aplikaciju za putovanja Trivago, The Weather Channel (IBM), Playtika i Big Fish Games, DAZN sportski streaming servis, AllTrails i Google Home.

Nisu svi otišli

Međutim, nisu svi tehnološki divovi u potpunosti napustili ruski App Store. Microsoft je 4. ožujka objavio da zaustavlja svu prodaju proizvoda i usluga u Rusiji i od tada je povukao aplikacije poput Solitairea, Majonga, Wordamenta i Minecrafta iz ruskog App Storea.

No, nije povukao svoje najjače proizvode poput Microsoft Worda, Officea, Excela, Powerpointa, Teamsa i Outlooka.

Microsoft nije sam. Google je poduzeo nekoliko mjera protiv Rusije, uključujući obustavu poslovanja oglašavanja u toj zemlji, ali njegove aplikacije za produktivnost su i dalje dostupne u Rusiji. Na ljestvici aplikacija za najbolju produktivnost trenutačno su visoko rangirani Googleovi dokumenti, Tablice, Slides, Asistent, Kalendar, Drive, One i Keep, na primjer.

Adobe se također obvezao napustiti Rusiju i ukinuti pristup Adobe Creative Cloudu, Adobe Document Cloudu i Adobe Experience Cloudu za sve ruske državne.Međutim, na kraju je povukao neke aplikacije poput Photoshopa i Illustratora, međutim ostavili su svoju najbolje rangiranu aplikaciju na Storeu Adobe Reader.

Društvene aplikacije i VPN

Početkom tjedna blokiran je Instagram u Rusiji, što je utjecalo na 80 milijuna korisnika. No, aplikacija je i danas na 34. mjestu u cijeloj zemlji, jer zapravo nije uklonjena iz App Storea. (To znači da korisnici i dalje mogu preuzeti aplikaciju, ali ne mogu pristupiti usluzi, osim putem VPN-a). Rusija je također ograničila druge društvene medije, uključujući Facebook i Twitter, dok je TikTok korisnicima suspendirao mogućnost prijenosa uživo i objavljivanja novih .Smanjenje ranga ovih društvenih aplikacija samo se djelomično može pripisati zabranama i ograničenjima. Drugi čimbenik su VPN aplikacije, koje sada dominiraju top ljestvicama. Prvih 10 VPN aplikacija ukupno je doseglo 4,2 milijuna instalacija od 24. veljače do 13. ožujka, što je 2,286 posto više u odnosu na prethodno razdoblje, kada je prvih 10 aplikacija ostvarilo oko 176.000 instalacija, pokazuju podaci Sensor Towera.