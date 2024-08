MOL Grupa u prvih šest mjeseci 2024. s 19 posto većom dobiti nego lani

MOL Grupa objavila je svoje financijske rezultate za drugi kvartal i prvo polugodište 2024. godine. Kompanija je u prvih šest mjeseci ostvarila dobit prije oporezivanja od 916 milijuna dolara, što predstavlja povećanje od 19 posto u odnosu na prošlu godinu, dok je u drugom tromjesečju dosegla 534 milijuna dolara. I Rafinerije i marketing i Istraživanje i proizvodnja generirali su stabilne i pouzdane financijske rezultate zahvaljujući stalnoj potražnji u Rafinerijama i marketingu i nešto višim cijenama ugljikovodika. Rezultat Usluga kupcima potaknut je obujmom prodaje goriva i daljnjim jačanjem marže u segmentu negoriva, priopćili su.

– Naša je kompanija pod pritiskom s više strana. Prvo, moramo osigurati dugoročnu sigurnost opskrbe u regiji. Zbog toga iz dana u dan radimo na osiguravanju svih mogućnosti transporta i maksimiziranju raznolikosti naših sirovina nafte i rafinerijske fleksibilnosti. Drugo, nastavljamo ispunjavati naš plan transformacije, oslanjajući se isključivo na vlastite resurse budući da ti programi raznolikosti i transformacije ne dobivaju nikakvu vrstu financiranja od zajednice. Treće, ostajemo predani ostvarivanju naše dugoročne strategije za stvaranje vrijednosti i osiguravanje povrata za naše dioničare. Nije lako postići ove ciljeve, osobito uz državne namete i regulatorni teret u srednjoj i istočnoj Europi koji nam predstavlja dodatni stres. To se odražava u činjenici da je doprinos naših glavnih mađarskih poslovanja do sada bio marginalan u financijskim rezultatima MOL Grupe u 2024. Unatoč svemu tome, vrlo sam ponosan na MOL Grupu jer naša kompanija nastavlja ostvarivati stabilne i pouzdane rezultate u ovom nepredvidivom i nestabilnom tržišnom okruženju. To pokazuje otpornost i snagu naše kompanije i naših ljudi – poručio je izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernádi.

U Istraživanju i proizvodnji, obujam proizvodnje nafte i plina ostao je iznad smjernica, a iznosio je ukupno 92,1 mboepd u drugom tromjesečju 2024. zahvaljujući većoj međunarodnoj proizvodnji u KRI Shaikanu i Kazahstanu, potaknut i povećanjem proizvodnje u Mađarskoj i Hrvatskoj na tromjesečnoj razini. Jedinični operativni troškovi Grupe ostali su nepromijenjeni u odnosu na prošlo tromjesečje, na 5,8 USD/boe, zbog stroge kontrole troškova i povoljnog kretanja cijena energije.

Rezultati Rafinerija i marketinga bili su potaknuti snažnom potražnjom, dok je povećanje rafinerijske marže nadoknadilo negativne učinke smanjenja poreza na naftu Brent-Ural. Petrokemijska marža blago je porasla u odnosu na prethodno tromjesečje, u skladu s nižim cijenama energije. MOL je u Tiszaújvárosu ostvario dvije velike prekretnice: pokretanje poliol kompleksa vrijednog 1,3 milijarde eura u svibnju i početak faze projektiranja jedinice za kemijsko recikliranje od 40 ktpa.

U djelatnosti Usluga kupcima, veći obujam prodaje goriva i poboljšanje marže u segmentu negoriva bili su glavni pokretači viših rezultata, nadoknađujući učinak smanjenja jediničnih marži goriva. Računovodstveni dobitak zbog prodaje beninskih postaja također je imao pozitivan učinak. Marža u segmentu negoriva predstavlja 37,5 posto ukupne marže u drugom tromjesečju 2024., što je povećanje od 3,9 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, potaknuto rastom prodaje gastro i prehrambenih proizvoda. Broj Fresh Corner lokacija porastao je na 1270 u drugom tromjesečju 2024. s 1180 u istom razdoblju prošle godine.

Usluge kružnog gospodarstva ostvarile su negativnu dobit zbog konzervativnog pristupa obračunavanju troškova, osobito u pogledu Sustava depozita za ambalažu koji se zahuktao tijekom tromjesečja, kao i konsolidiranih rezultata kompanije MOHU Budapest JV, koji su uključeni po prvi puta. Sustav depozita za ambalažu u funkciji je od 1. siječnja, s oko 3.100 instaliranih automata za povrat koji su dostupni u maloprodajnim mrežama. Od 1. srpnja, Sustav depozita za ambalažu počeo je s radom u cijeloj zemlji, svaki dan oko tri milijuna komada ambalaže od pića vrati se u promet kroz sustav.

Rezultati plinskog poslovanja obilježeni su kombiniranim učinkom blažih vremenskih uvjeta, promjene u potražnji za regionalnim uslugama transporta i nepovoljnih promjena tečaja.