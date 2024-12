Morten Rud Pedersen (Rud Pedersen Grupa): Organizacija smo koja je najdalje od bilo kakve veze s korupcijom

Nikada nisam imao klijenta koji je tražio da budemo uključeni u aktivnosti na taj način, ali imao sam klijente koji su pitali je li neko tržište korumpirano. Katkad ljudi osjećaju da ih je na natječaju porazio netko tko ne igra prema pravilima. Osim što pomažemo svojim klijentima, želimo uspostaviti ravnopravno igralište u Europi na kojem neće biti korupcije

Početkom prosinca u Zagreb je došao Morten Rud Pedersen, osnivač Grupe Rud Pedersen, jedne od vodećih europskih konzultantskih kompanija za javne odnose i strateške komunikacije. Povod je bio akvizicija većinskog udjela u EuroNavigatoru, lokalnoj tvrtki koju su u istom području osnovali Daniel Mondekar i Milly Doolan, a koja će se odsad zvati Rud Pedersen Croatia.

S Mortenom Rudom Pedersenom razgovarali smo o razlozima dolaska u Hrvatsku, posebnostima lobiranja kao djelatnosti i ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj. Taj danski poslovni čovjek koji je prije rada u privatnom sektoru bio direktor Europske konfederacije sindikata (ETUC) i posebni savjetnik bivšeg vođe Socijaldemokratske stranke u Danskoj danas živi u Švedskoj, a dio godine provodi i u Zagrebu, gdje ima stan na Dolcu. Ako ga pitate u koje sektore danas vrijedi ulagati, nećete biti iznenađeni odgovorom da je riječ o tradicionalnim sektorima otvorenima za rast: poljoprivrednom, medicinskom, obrambenom, energetskom i financijskom. To znanje proizlazi iz iskustva pomaganja privatnicima da na pravome mjestu i na pravi način artikuliraju glas koji donosi informacije o njihovim interesima.

U ovom dijelu Europe niste toliko široko zastupljeni kao na kontinentu, posebno na njegovu sjevernom dijelu. Zašto ste odabrali baš Zagreb, a ne neki drugi grad u regiji?

– Obično provodim šest tjedana u Hrvatskoj ili barem šest puta navratim. Imam stan na Dolcu i jako volim Zagreb. Imali smo odličnu ponudu za dolazak u Hrvatsku i uspostavljanje podružnice ovdje s EuroNavigatorom. Sada smo u devetnaest od dvadeset sedam zemalja EU-a. Hrvatska je u posljednjem kvartalu bila ekonomija koja je najbrže rasla Europi, ovo je dio Europe u kojem trebamo biti.

Lijepo je čuti da je Hrvatska ekonomija koja najbrže raste u Europi, no ovdje smo pomalo zbunjeni time. Imate li objašnjenje za to?

– Možda niste najveća ekonomija u Europi, ali među onima ste koje najbrže rastu. To je dobro, u tome ima logike za nas. Ako ste brzorastuća ekonomija, postoji mnogo međunarodnih tvrtki koje bi željele doći u Hrvatsku. Grupa ​Rud Pedersen ​ima više od šesto klijenata u Europi i mnogi od njih željeli bi osnovati podružnicu u Hrvatskoj ili biti zastupljeniji u ovoj regiji.

Hrvatska je na rubu EU-a. Je li dio vaših interesa na ovome području i u tome što se ostatak regije​ ubrzano približava Uniji?

– Imamo brojne konzultante koji su bili aktivni kao ministri u europskim zemljama. Ti nam ljudi trebaju da bolje razumijemo kako funkcionira priprema predsjedanja ili kako su strukturirani razgovori o pridruživanju Europskoj uniji. Tu vrstu konzultacija svakako možemo ponuditi.

Primjerice, na što treba obratiti pozornost u nekom trenutku procesa i slično? Odakle crpite ta znanja?

– Mi smo treća najveća konzultantska tvrtka u Bruxellesu, samo ondje zapošljavamo 85 ljudi. Od 600-tinjak zaposlenika u našoj Grupi oko 150 ih je u Bruxellesu ostvarilo dio svoje karijere. Sada su se vratili u svoje zemlje i rade s nama. I mi smo najveća tvrtka za javne poslove. Nazovite to lobističkom tvrtkom, tvrtkom za odnose s vladom u Europskoj uniji. Ne želimo nužno biti u svim zemljama, zasad je plan da budemo u 22 članice. Hrvatska je u tom kontekstu važna zemlja.

U Hrvatskoj nema velikog tržišta za lobiste, barem ne za javne poslove koji se tiču države. Mi smo malo tržište na mnogo načina. I ljudi na tom tržištu dobro se poznaju. Što nudite osim lobiranja?

– Tržište lobističkih usluga u Hrvatskoj znatno se profesionaliziralo u posljednjih nekoliko godina, što je u skladu s fazom članstva u Europskoj uniji, a i fazom demokratizacije države. Uvijek kažemo da će vas privatni kontakti dovesti do neke točke, no ako želite provesti pravu lobističku kampanju, morate biti usklađeni s načelima struke. Hrvati su naviknuti poslovati s Hrvatima, to je jasno. I što međunarodna tvrtka može ponuditi ovdje? EuroNavigatorov tim može riješiti taj dio igre. Smisao je EuroNavigatorove pretvorbe u Rud Pedersen Croatia u pitanjima u kojima pomažemo međunarodnim tvrtkama koje ne poznaju nužno Hrvatsku ili Hrvate da posluju u Hrvatskoj. Želimo im pomoći da se bolje snađu u Hrvatskoj, da razumiju pisana i nepisana pravila. Ali također možemo na bolji način pomoći hrvatskim tvrtkama da posluju u Bruxellesu ili čak u nekim drugim zemljama članicama u kojima imamo ured.

Zakon koji regulira lobističku djelatnost tek je nedavno stupio na snagu u Hrvatskoj i postoji određena nejasnoća u javnosti gdje lobiranje završava, a počinje korupcija. Kako se nosite s takvom opasnošću u praksi? Je li kad koji klijent tražio od vas aktivnosti koje su bile na rubu profesionalne etike ili su ga čak i prekoračile?

– Podrijetlom smo iz Skandinavije, europska smo lobistička tvrtka izgrađena na skandinavskim vrijednostima, a sada proširujemo svoje usluge u Europi ostajući pritom vjerni nordijskim skandinavskim vrijednostima povezanima s time kako poslovati. Zato smo prije tri godine otvorili ured u Bugarskoj. I, da budem iskren, nisam ja predložio da ga otvorimo ondje. Predložili su to neki od naših američkih klijenata koji su željeli surađivati s konzultantskom tvrtkom u Bugarskoj za koju će biti sigurni da je čista i ispravna. Organizacija smo koja je najdalje od bilo kakve veze s korupcijom. Obučavamo se protiv nje, imamo vlastiti kodeks ponašanja. Nadalje, imamo obuku o usklađenosti za sve konzultante koji rade na zadacima u kojima postoji veći rizik od korupcije. Otvoreno govorimo o takvim procesima. Nikada nisam imao klijenta koji je tražio da budemo uključeni u aktivnosti na taj način, ali imao sam klijente koji su pitali je li neko tržište korumpirano. Katkad ljudi osjećaju da ih je na natječaju porazio netko tko ne igra prema pravilima. Osim što pomažemo svojim klijentima, želimo uspostaviti ravnopravno igralište u Europi na kojem neće biti korupcije.

