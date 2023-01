Mplus Grupi nije uspjelo preuzimanje slovenskog Mikrocopa

Kad je o kompaniji Mplus riječ, kojom upravljaju Meritus ulaganja, navikli smo proteklih godina čitati i pisati o njihovim uspješnim akvizicijama na regionalnom i globalnom tržištu. No eto, kako saznajemo, dogodio se nedavno i jedan neuspjeli pokušaj preuzimanja slovenske tvrtke Mikrocop iz Ljubljane, s podružnicama u Zagrebu i Sarajevu.

Mikrocop se bavi digitalizacijom poslovnih procesa i upravljanjem poslovnim rješenjima u deset zemalja, u preko 30 različitih sektora i na svojoj listi ima navodno preko 500 klijenata, među kojima su, kako piše na njihovoj web stranici i Altantic grupa, Addiko banka, A1 Slovenija te mnoge financijske, logističke i zdravstvene kompanije.

Iako niti jedna strana nije željela komentirati zbog čega transakcija nije uspjela, iz Mplusa su odgovorili da, kada godišnje pregovarate o nekoliko opcija preuzimanja, jedan takav ishod uopće nije neuobičajen.

– Mplus je kompanija koja se, osim na snažan organski rast, u svojoj poslovnoj ekspanziji oslanja na promišljenu buy-and-build strategiju, koja uključuje niz preuzimanja kompanija sa značajnim tržišnim potencijalom i karakteristikama koje sinergijski djeluju s ostatkom grupacije. U sklopu tog procesa, u postupku uvijek imamo više potencijalnih akvizicija u različitim fazama uvida u poslovanje ili pregovora, od kojih se, očekivano, ne realiziraju sve – kažu u Mplusu.

Mikrocop grupa koja je u 2021. godini ostvarila sedam i pol milijuna eura prihoda od prodaje i 353 tisuće eura dobiti, u vlasništvu je osam dioničara, uključujući tvrtku IT Invest Ljube Koritnika i direktoricu Mikrocopa Simonu Kogovšek. U toj su nam tvrtki odgovorili da svaku priliku prihvaćaju raširenih ruku i veliku prednost vide u povezivanju sa strateškim partnerima te širenju mreže partnera, međutim budući da u pravilu sa svim zainteresiranim stranama imaju potpisan ugovor o neobjavljivanju podataka, nisu u mogućnosti otkriti razloge zbog kojih poslovni dogovor s Mplusom nije uspješno priveden kraju.

Dosad 15-ak akvizicija

Najznačajnija akvizicija koju je Mplus dovršio u protekloj godini jest preuzimanje njemačkog društva Invitel GmbH sa sjedištem u Njemačkoj, čime je napravljen veliki iskorak u zapadnu Europu, s obzirom na to da akvizirana kompanija zapošljava oko 1.500 ljudi, godišnje ostvaruje oko 45 milijuna eura prihoda i ono najvažnije, ima klijente iz novih sektora u kojima Mplus do sada nije bio prisutan, a to su kompanije koje se bave energetikom, obnovljivim izvorima te tehnologijom niskougljične tranzicije i smart homea.

– Generalno je 2022. obilježila za Mplus predanost održivosti, jer smo nastavili s nefinancijskim izvještavanjem, ali i donijeli novost na hrvatska tržišta kapitala, lansirajući prvu našu ESG obveznicu, čiji učinak je povezan uz naše ciljeve uključivanja žena u upravljanje kompanijom i smanjenja ugljičnih emisija. Napravili smo i rebranding, kojim smo unificirali iskustvo našeg brenda za sve korisnike usluga iz BPO vertikale – dodaju u Mplusu.

Što se tiče nekih globalnih inflacijskih izazova, istaknuli su da kompanija ima izrazito nisku razinu zaduženosti, da nije pretjerano izložena riziku od rasta kamatnih stopa, ali pozorno prati sve što se globalno događa na makroekonomskom polju jer je moguć posredni učinak na poslovanje klijenata s kojima posluje. Što se tiče poslovnih rezultata u prošloj godini, u kompaniji ističu kako će ih objaviti u skladu sa zakonskim i regulatornim propisima Zagrebačke burze.

– U ovom trenutku možemo reći samo kako se akvizicija Invitela značajno odrazila na rast kompanije. S obzirom na tijek poslovanja u protekloj godini, očekujemo kako će konačni iskazani rezultat biti bolji od onoga u 2021. godini – zaključuju u Mplusu.

Teško je točno izračunati broj dosadašnjih akvizicija Mplus grupe, zadnji podaci govore o nekih 15-ak tvrtki iz raznih sektora, i to ne samo iz njihovog core biznisa BPO-a (outsourcinga poslovnih procesa) već i klijenata koji posluju s tehnološkim, energetskim, logističkim kompanijama, tvrtkama u sektoru robe široke potrošnje, financijskim institucijama te vodećim europskim i svjetskim telekomima.