MrBeast odbio ponudu od milijardu dolara jer je svjestan potencijala društvenih platformi

Svatko tko prati trendove i provodi vrijeme na YouTubeu vjerojatno zna tko je Jimmy Donaldson. Okej, možda ga neki od vas ne znate po tom imenu, ali sigurno znate tko je MrBeast! Internetska senzacija i vlogger koji je u nekoliko godina rada na svojim kanalima na društvenim mrežama uspio prikupiti preko 100 milijuna pretplatnika na najpoznatijoj video platformi.

Relativno nedavno, Donaldson (MrBeast) je rekao da je dobio ponudu od milijardu dolara da jedna tvrtka preuzme njegovo carstvo sadržaja koje je godinama stvara na društvenim mrežama, ali ju je odbio. Tijekom pojavljivanja u podcastu Flagrant, jedan od voditelja Andrew Schultz rekao je da je ‘šokiran‘ što Donaldsonu nije ponuđen najluđi ček u povijesti za njegov sadržaj.

- Ponuđen mi je jedan prilično lud. Postoje ljudi koji bi si mogli priuštiti investiciju od milijardu dolara da preuzmu moj kanal, tvrtke i ostalo - rekao je 24-godišnjak i dodao da ne može dati više detalja o tome od koga i odakle je ponuda došla, ali da je definitivno bila legitimna.

Tko je MrBeast?

U slučaju da ste do ovog trenutka nekim čudom uspjeli izbjeći više informacija o tome što to MrBeast objavljuje na svojem YouTube kanalu, ukratko ću vam objasniti o kakvom je sadržaju riječ. Kada mu se u (virtualnom) novčaniku nađe deset tisuća dolara, najčešće nađe način kako da taj novac donira nekome tko ga treba, a uz to kreira i spektakularan video.

Počeo je sa snimanjem i izradom smiješnih kompilacija igara kao što su Minecraft i Call of Duty, vlogovima u kojima procjenjuje bogatstvo ostalih YouTubera i davanjem besplatnih savjeta inspiriranim kreatorima koji su se tada tek priključili platformi. Nakon što je počeo zarađivati prve novce od partnerstva s YouTubeom, većinu kapitala počinje ulagati u videe koji generiraju ogromnu količinu prometa.

Do prosinca 2018. godine, MrBeast je na svojim videima podijelio više od jednog milijuna dolara i pošteno zaslužio titulu ‘najvećeg filantropa na YouTubeu‘. Neki od njegovih najskupljih uradaka uključuju izazov u kojemu su kandidati morali držati ruku na jednom milijunu dolara u gotovini, a osoba koja je uspjela najduže izdržati, taj je novac i osvojila. Milijun dolara je dao i nasumičnim osobama u dućanima, ali imali su samo jednu minutu da potroše koliko stignu.

Jedan od najluđih videa kojega se mogu sjetiti je onaj u kojemu je doveo nekoliko ljudi na napušteni otok, a osoba koja je zadnja ostala na otoku postala je vlasnik tog otoka koji vrijedi otprilike 800.000 dolara. Bilo je tu još bezbroj sličnih videa, ali razumijete o kakvom je kreatoru riječ.

Flagrantovi voditelji također su pitali Donaldsona ima li na umu cijenu svog kanala u slučaju da će prodavati u budućnosti.

- To je toliko ludo da to ne želim ni reći, trenutno sam na mjestu na kojem želim biti. S obzirom da imamo tvrtku za mobilne igre i imamo 100 milijuna ljudi koji to igraju, i imamo tisuću fizičkih Beast Burgera i Feastablesa u 20.000 trgovinama, to bi vjerojatno bilo oko 10 do 20 milijardi dolara - rekao je, misleći na svoj lanac restorana za hamburgere i liniju čokolada i kolačića.

Prava vrijednost je u pozornosti

U srpnju je Business Insider izvijestio da Donaldson planira angažirati programera za izradu ‘mobilne strateške igre za iOS i Android‘.

Donaldson je u prosincu 2020. pokrenuo brend restorana koji nudi samo dostavu, MrBeast Burger, i prodao više od milijun sendviča u tri mjeseca. Početkom rujna 2022. MrBeast Burger otvorio je svoj prvi fizički restoran u American Dream Mallu u East Rutherfordu, New Jersey. Tisuće su kampirale ispred restorana ne bi li kupili burger od poznatog YouTubera.

...I tako je svijet poludio zbog pišljive milijarde dolara, a ja mislim da ni deset milijardi ne bi bilo dovoljno. Evo o čemu se radi. Ljudi ne dobivaju širu sliku onoga što MrBeast i drugi kreatori poput Emme Chamberlain, Logana Paula ili KSI-ja rade. Riječ je o pojedincima koji stvaraju sadržaj i grade pravu pravcatu zajednicu. Redovno izbacuju kvalitetan sadržaj, privlače pratitelje i na temelju popularnosti s lakoćom lansiraju prodaju robe, sokova, čokolade, žitarica, hamburgera i slično.

Završit ću tekst s posljednjom mišlju. Ono što MrBeast, ali i drugi kreatori razumiju jest da je prava vrijednost u pozornosti, a sadržaj na razini sa stvarnom izgradnjom zajednice je način na koji uspijevaju privući toliko pažnje. Materijal na društvenim mrežama postaje najvažniji i najostvariviji način da izgradite potražnju za svime što želite graditi, a MrBeast radi upravo to.