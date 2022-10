Muskova kupnja Twittera nije pražnjenje samo njegovih džepova, novac gube i banke

Piše: Roko Kalafatić

Preokret Elona Muska u kupnji Twittera nije mogao doći u lošije vrijeme za banke koje financiraju veliki dio posla vrijednog 44 milijarde dolara i mogle bi se suočiti sa značajnim gubicima. Kao i kod svake velike akvizicije, banke nastoje prodati dug ne bi li ga izbacile iz svojih knjiga, ali ulagači su u ovom slučaju izgubili apetit za rizičnije dugove poput dužničkih zajmova, objavio je Reuters.

Teško ih je ne razumijeti, s obzirom na porast kamatnih stopa diljem svijeta, rastući strah od recesije i nestabilna tržišta potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu.

Makar će Musk osigurati veći dio od 44 milijarde dolara prodajom svog udjela u Tesli i oslanjanjem na kapitalno financiranje velikih investitora, banke su se također obvezale osigurati čak 12,5 milijardi dolara. Radi se o velikim igračima poput Morgana Stanleya, Bank of America, Barclaysa, Mitsubishi UFJ Financial Groupa, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Groupa i Societe Generale SA.

Sve je više nedavnih značajnih gubitaka banaka u financiranju uz pomoć financijske poluge, a više od deset bankara i industrijskih analitičara reklo je Reutersu da su za banke koje pokušavaju prodati dug izgledi sve lošiji. Paket zaduženja Twittera sastoji se od šest i pol milijardi dolara u zajmovima s polugom, tri milijarde dolara u osiguranim obveznicama i još tri milijarde dolara u neosiguranim obveznicama.

Wall Street bi mogao izgubiti stotine milijuna dolara

- Iz perspektive banaka, ovo nije idealno. Banke su okrenute leđima prema zidu, nemaju drugog izbora nego financirati posao - izjavio je analitičar iz tvrtke Wedbush Securities, Dan Ives.

Moćni izvori financiranja također su ranije ukazali Reutersu da bi potencijalni gubici za banke s Wall Streeta uključene u dug Twittera na takvom tržištu mogli iznositi stotine milijuna dolara. Iz Societe Generale SA nisu odgovorili na zahtjev za komentar, dok su ostale banke jednostavno odbile komentirati situaciju, kao i Twitter.

Samo prošli tjedan, skupina je zajmodavaca morala otkazati pokušaje prodaje duga od 3,9 milijardi dolara koji je financirao ugovor Apollo Global Management Inc o kupnji telekomunikacijske i širokopojasne imovine od Lumen Technologies Inc. To se dogodilo nedugo nakon što je skupina banaka moral preuzeti gubitak od 700 milijuna dolara zbog prodaje duga od otprilike 4,55 milijardi dolara koji je podupirao otkup tvrtke poslovnog partnera Citrix Systems Inc.

- Banke su u gabuli zbog Twittera. Pretrpjele su veliki gubitak zbog posla s Citrixom prije nekoliko tjedana i suočavaju se s još većom glavoboljom s ovim ugovorom - komentirao je Chris Pultz, portfeljski upravitelj za arbitražu spajanja u Kellner Capitalu. Banke su bile prisiljene na povlačenje iz financiranja uz pomoć financijske poluge nakon Citrixa i drugih poslova koji itekako opterećuju njihovu bilancu i teško je za povjerovati da će se to uskoro promijeniti.

Američke banke također su u drugom tromjesečju počele osjećati udarce zbog izloženosti svojih kredita uz pomoć poluge jer su se izgledi za sklapanje poslova znatno pogoršali. Banke će sljedeći tjedan početi izvještavati o zaradama za treće tromjesečje.