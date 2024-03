Nabavni lanci: Mirna je distribucija unatoč globalnim nemirima

Kava u Hrvatsku putuje dva-tri tjedna dulje nego prije napada hutista na teretne brodove u Crvenome moru, no zasad to ne ometa proizvodnju, a ni distribuciju u kanalu HoReCa. Ona u tom kanalu teče normalno i još se nitko ne žali na teškoće u opskrbi bilo čime jer su se proizvođači, istrenirani tijekom koronakrize, pripremili za iznenađenja i utjecaj više sile. Ipak, viša sila može neugodno iznenaditi i izazvati probleme u distribuciji i transportu, ali i na to postoji odgovor, prije svega u nekoj od odredaba ugovora kako bi loše posljedice na poslovanje svih sudionika kanala HoReCa bile što manje.

Prilagodljivo i aktivno

Prema riječima direktorice Nabave u Francku Marije Vrančić, u toj tvrtki nemaju teškoća s nabavom sirovina i opskrbom korisnika Franckovim proizvodima u kanalu​ HoReCa​. Imaju zalihe, a u ugovore s poslovnim partnerima uključili su i odredbe povezane s utjecajem nepredviđenih okolnosti na rok isporuke.

Vrančić ističe da zatvaranje Crvenog mora, a posljedično i Sueskog kanala, znatno komplicira prijevoz robe iz Azije do Europe jer produljuje dostavu za dva-tri tjedna. Budući da su najveći brodari preusmjerili svoje brodove na Rt dobre nade, obilazak cijeloga afričkog kontinenta nova je ruta za dostavu do europskih luka poput Antwerpena, Rotterdama, Algecirasa i Valencije. To je zakrčilo luke zato što brodovi iz Azije koji dolaze na pretovar više ne upotrebljavaju luke kao što su Port Said, Pirej i Istanbul, koje su prve nakon prolaska Sueskoga kanala, nego plove izravno u zapadnoeuropske. Istodobno Antwerpen, Rotterdam, Algeciras i Valencija primaju i robu iz Južne, Srednje i Sjeverne Amerike, što ih dodatno zagušuje.

– Zasad nemamo teškoća s isporukom kupcima i uspješno upravljamo zalihama, no kontinuirane promjene u globalnome opskrbnom lancu mogu zahtijevati prilagodbe u operativnoj strategiji ili načinu poslovanja kako bismo se učinkovito nosili s eventualnim nepredviđenim okolnostima i budućim izazovima. Stoga i dalje aktivno pratimo situaciju i pripremamo se za eventualne buduće izazove kako bismo osigurali stabilne zalihe i kontinuitet poslovanja. Kad je riječ o ugovorima s poslovnim partnerima, unijeli smo odredbe koje uzimaju u obzir utjecaj nepredviđenih okolnosti na rokove isporuke. Ta praksa najčešće je dio naših ugovora da bismo osigurali transparentnost i pouzdanost u suradnji – objašnjava Vrančić.

Osiguranje otpornosti

Iz Metroa Hrvatska poručuju da kupci ne osjećaju posljedice izazova na globalnoj razini kad se radi o robi iz Azije i s tržišta koja su logistički povezana sa sukobima u Crvenome moru. Naime, Metro u suradnji sa svojim globalnim timom za nabavu redovito procjenjuje utjecaj kriza i poremećaja u distributivnim lancima na poslovanje i isporuku robe kako bi osigurao da to što manje utječe na kupce.

– Kao vodeći međunarodni veletrgovac prehrambenim proizvodima koji posluje u više od trideset zemalja Metro uspješno osigurava otpornost distributivnih lanaca. Neometanoj distribuciji pridonosi i suradnja s lokalnim proizvođačima kojom on skraćuje distributivne lance. Tako, primjerice u Hrvatskoj većinu svojega svježeg asortimana nabavljamo od domaćih proizvođača – Metroova je poruka.

– Nismo imali problema u nabavi u kanalu HoReCa – kaže Josip Čarapina, voditelj Orbicove divizije HoReCa​.

U Sektoru za turizam Hrvatske gospodarske komore (HGK) tvrde pak da nemaju informacija s terena da su opskrbni lanci u turizmu nestabilni. To znači da hotelijeri, restorani i kafići zasad nemaju teškoća s nabavom proizvoda, no pitanje je hoće li tako i ostati tijekom turističke sezone kad će u pogonu biti svi hoteli i ugostiteljski objekti, od kojih je velik broj izvan sezone zatvoren. Naime, na upite koje smo poslali nekima od velikih hotela, koji su i najveći potrošači u kanalu HoReCa, neslužbeno su odgovorili da je riječ o internom poslovanju i da ti podaci nisu za javnost.