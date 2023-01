Nagli pad u spajanjima i preuzimanjima u drugoj polovici 2022.

Globalno sklapanje poslova (dealmaking) pretrpjelo je rekordan pad tijekom druge polovice ove godine, budući da su rastuće kamatne stope i ekonomska nesigurnost naglo završili razdoblje pretjerane aktivnosti.

Spajanja i preuzimanja u vrijednosti od 1,4 bilijuna dolara najavljena su tijekom šest mjeseci do prosinca, premaRefinitivu, što je pad od 2,2 bilijuna dolara dogovorenih u prvoj polovici 2022. Bio je to najveći zaokret, od jednog šestomjesečnog razdoblja do drugog, od početka evidencije 1980. godine, objavio je Financial Times.

Ukupni opseg poslova sklopljenih na globalnoj razini 2022. smanjen je za 38 posto u odnosu na 2021., što je najveći međugodišnji pad od 2001. Ipak, bio je na visokim razinama prema povijesnim standardima, iznad ukupnih globalnih iznosa zabilježenih 2016. i 2017. godine.

Prošla godina je bila nevjerojatna za spajanja i preuzimanja

Usporavanje je bilo rezultat naglog rasta kamatnih stopa, nakon rastuće inflacije i rata u Ukrajini, što je narušilo povjerenje u globalna tržišta i povećalo troškove financiranja. Tržišta bezvrijednih obveznica gotovo su se zamrznula, dodatno komplicirajući sposobnost privatnih kapitalnih tvrtki da financiraju poslove.

Mark Sorrell, jedan od voditelja globalnih spajanja i preuzimanja u Goldman Sachsu, nazvao je 2022. ‘pričom o dva poluvremena‘ jer je nedostatak jeftinog financiranja zaustavio tržište spajanja i preuzimanja nakon ljeta. Broj megaposlova vrijednih više od deset milijardi dolara naglo je pao tijekom godine, s 25 potpisanih u prvoj polovici, ali samo 11 u drugoj.

- Financiranje za spajanja i preuzimanja postoji, ali to je mnogo veći trošak i nije dostupno za sve izdavatelje - rekao je Sorrell.

Usporavanje spajanja i preuzimanja dolazi nakon nevjerojatne 2021. godine, kada je sklapanje poslova poraslo na rekordne razine, potaknuto poticajnim mjerama iz doba pandemije koronavirusa i hitnim smanjenjem stopa. Ipak, ukupan obujam poslova ove godine bio je veći nego 2020. godine.

- Nisam ulazio u 2022. misleći da će biti 2021... To je bila doista izuzetna godina, ne možete svake godine imati rekordnu godinu - rekao je Steve Arcano, globalni voditelj transakcija u odvjetničkoj kompaniji Skadden.

Banke su u problemima

Izravni zajmodavci kao što je Sixth Street Partners zakoračili su u prazninu koju su ostavile banke, osiguravajući milijarde dolara duga za potporu poslovima kao što je preuzimanje satelitskog operatera Maxar Technologies od strane Advent Internationala.

U nekim su slučajevima investicijske tvrtke kupile dug kako bi financirale vlastite transakcije, kao što je Elliott Managementova kupnja obveznica koje podupiru njihovo preuzimanje Nielsena, vodeće kompanije u praćenju i istraživanju gledanosti TV programa.

Banke koje su pristale financirati desetke mega-otkupa od strane privatnih dioničkih tvrtki tijekom boljih uvjeta ostaju pod uvjetima koje su potpisale kada su pristale preuzeti poslove. To je, naravno, ograničilo njihovu sposobnost financiranja novih transakcija.

Akvizicija Twittera od strane Elona Muska vrijedna 44 milijarde dolara bila je najpoznatiji posao koji je propao, ostavljajući banke da čekaju do sljedeće godine ne bi li otplatile 12,7 milijardi dolara duga povezanog s kupnjom.

Sklapanje poslova ove je godine palo za 39 posto u SAD-u i Europi. U azijsko-pacifičkoj regiji pao je za 33 posto.

Dealmakere je obeshrabrio pojačani regulatorni nadzor, osobito u SAD-u gdje su antimonopolski nadzornici obećali da će se obračunati s privatnim kapitalnim tvrtkama i Big Tech-om. To je izazvalo sumnje oko toga hoće li se neke dogovorene transakcije, uključujući najveći posao godine, Microsoftov ugovor vrijedan 75 milijardi dolara o kupnji proizvođača videoigara Activision Blizzard, uopće moći završiti.

Sport se i dalje dobro prodaje

Prodaja sportskih klubova jedno je od područja gdje je sklapanje poslova i dalje aktivno. Rekordni ugovor vrijedan četiri milijarde dolara za NBA košarkaške momčadi Phoenix Suns i Mercury u prosincu bio je posljednji u nizu rekordnih prodaja profesionalnih sportskih momčadi ove godine, što uključuje Denver Broncos (američki nogomet) i Chelsea FC i AC Milan.

Otkupi potpomognuti privatnim kapitalom usporili su se, ali su brojne tvrtke prikupile velika sredstva koja tek trebaju biti u potpunosti raspoređena. Neki pak ostvaruju manje akvizicije i nadaju se da će veći otkup biti lakši sljedeće godine ako se tržišta duga otvore.

Grupama privatnog kapitala također je potrebno više vremena za raspoređivanje sredstava, prema Christianu Sindingu, izvršnom direktoru EQT-a.

- Tipični ciklus je bio tri godine, nedavno je bio bliži dvije godine jer se smanjuje u vrlo izazovnim vremenima, ali sada bi se opet mogao produžiti preko tri godine - rekao je.

Alison Harding-Jones, voditeljica odjela za spajanja i preuzimanja za Europu, Bliski istok i Afriku u Citigroupu, očekuje da će sklapanje poslova u 2023. biti ‘potaknuto prvenstveno korporativnom aktivnošću‘ jer se tvrtke sa zdravim bilancama žele proširiti.

- Ljudi su jako zaposleni. Strateške transakcije visoke kvalitete, mislim da će to biti definicija prvog i drugog tromjesečja sljedeće godine - zaključila je.