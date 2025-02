Najbolji menadžeri 2024.: U kategoriji velikih tvrtki nagrađen je Vanja Burul, a dobitnik nagrade za životno djelo je Ivo Usmiani

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika CROMA dodijelilo je sinoć nagrade najboljim hrvatskim menadžerima i poduzetnicima

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (HUM) CROMA sinoć je dodijelilo nagradu Menadžer godine za 2024. u hotelu Esplanade u Zagrebu.

Ukupno je dodijeljeno 10 nagrada u različitim kategorijama menadžerima koji su svojim poduzetničkim duhom, entuzijazmom i profesionalnim, etičkim i odgovornim poslovanjem obilježili poslovanje u 2024. godini

Nagradu Menadžer godine dodjeljuje neovisni žiri koji čine iskusni poslovni lideri, članovi Izvršnog i Upravnog odbora HUM-CROMA-e, predstavnici akademske zajednice, predstavnici medija i udruga te im se svake godine priključuju i prošlogodišnji dobitnici nagrade Menadžer godine.

- Promjene donose oni ljudi koji su u pozitivnom smislu gladni uspjeha i želje da stvaraju i pritom im nikad nije dosadno. Ljude koje ovdje biramo, ljude koje ćemo sustavno podržavati, industrijske politike koje ćemo razvijati, okoliš koji ćemo graditi oko onih koji u sebi imaju potencijal da stvore globalno vodeće velike kompanije kakve Hrvatska i Europa treba – izjavio je predsjednik žirija prof. dr. sc. Stjepan Orešković.

Dobitnik nagrade Menadžer godine u kategoriji velikih poduzeća je Vanja Burul, predsjednik Uprave Končara D&ST.

- Ovo je veliko priznanje mojem radu, ali i mojim najbližim suradnicima i zaposlenicima. To je kao trenerski posao – možete biti vrhunski trener, ali ako nemate ekipu koja se na terenu bori do zadnjeg zvižduka onda to ne funkcionira. Čovjek se pita kad mora donositi teške odluke, je li ta odluka prava, ali onda vam poslovni rezultati i ovakve nagrade pokažu da su to dobre odluke i dobar smjer - izjavio je Burul.

Jerko Jakšić (PharmaS) nagrađen je kao najbolji menadžer 2024. u kategoriji srednje tvrtke, Milan Vrdoljak (Ricardo) u kategoriji veliki poduzetnik, Nataša Kapov Kostovski (Lemax) u kategoriji srednji poduzetnik, Goran Oparnica (INsig2) u kategoriji mali poduzetnik, Josipa Maras (Studijo) u kategoriji mikro poduzetnik, Marin Rogić (Hrvatski kišobran i i Tabacco logistika) u kategoriji društveno odgovornih poduzeća.

Andreas Rörig (E.ON Hrvatska) dobio je priznanje žirija u kategoriji stranog menadžera.

Nagradu za životno djelo dobio je Ivo Usmiani (JGL Grupa), a nagradu “Tihomir Premužak” za pozitivan društveni utjecaj dobio je izv. prof. dr. sc. Stipislav Jadrijević dr.med (Klinička bolnica Merkur).