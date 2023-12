Najpoznatiji zagrebački hotel ipak ne ide u obnovu

Unatoč najavama, Adrisova Maistra ipak ove jeseni ne ulazi u projekt obnove zagrebačkog hotela The Westin Zagreb, što je trebalo krenuti sad ubrzo, nakon zatvaranja hotela početkom studenog. No, i prolaznici primijećuju da hotel uredno radi, a sobe se mogu rezervirati na rezervacijskim portalima, no zasad samo do 1. rujna 2024. Nakon tog datuma, stoji na stranicama Booking.com, smještaj u tom objektu neće biti moguć, iz čega možemo pretpostaviti da je Maistra odgodila investiciju u dugo očekivanu obnovu zapuštenog hotel Westin za još godinu dana.

Službeno, doduše, o tome se još ne komunicira. Iz Maistre su zasad jako šturi s pojašnjenjem, no u odgovoru na Liderov upit potvrdili su da je došlo do odgode projekta.

– Obnova hotela The Westin Zagreb važan je dio obnove zagrebačkih hotela u vlasništvu naše tvrtke. Plan nam je znatno unaprijediti turistička ponuda destinacije te napraviti iskorak u ponudi zagrebačkih hotela. Najbolji primjer za to je obnovljeni hotel Zonar. U slučaju Westina potrebna nam je dodatna optimizacija projekta, a o svim detaljima o ovoj i ostalim investicijama, javnost ćemo pravodobno izvijestiti – stoji u odgovoru Maistre.

Kako je poznato, Maistra je u novom velikom investicijskom ciklusu u kojem grade novi Marjan u Splitu te obnavljaju objekte iz svog zagrebačkog porfelja. Ovog proljeća otvorili su hotel Zonar, bivšu Panoramu u koju je uloženo oko 30 milijuna eura, te su pomladili Sheraton.

Kako je početkom proljeća najavljeno iz kompanije, Adris do 2025. godine u turistički dio poslovanja planira uložiti dodatnih 480 milijuna eura.

– Uz obnovu zagrebačkih hotela Panorame i Westina, ulaganje u obnovu hotela Marjan, vrijedno više od 100 milijuna eura, bit će jedno od najvećih pojedinačnih u hrvatski turizam – kazao je prilikom predstavljanja projekta Marjan predsjednik uprave Maistre Tomislav Popović.

S obzirom da projekt obnove Westina uključuje redizajn soba, javnog dijela hotela, fasade i okoliša, a zgrada ima 17 katova, radi se o velikom ulaganju, nakon čega bi trebao postati najluksuzniji zagrebački hotel. No, ne znamo još i kad će to biti.

Vijest o odgodi ulaganja, koja se ovih dana može čuti u neslužbenim krugovima, neugodno je iznenadila sve one kojima je ovog ljeta rečeno da do jeseni moraju iseliti iz lokala koje su unajmili u objektu. Mnogi su iselili već ljetos, u strahu da ih jesen ne zatekne nespremne, s obzirom na generalni manjak poslovnih prostora u Zagrebu, a među njima je i Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, koja je godinama imala urede u Westinu, a sad je preselila u Sheraton, kao i Udruga hrvatskih putničkih agencija koja je pronašla novo mjesto u zgradi Zagrepčanke u Savskoj.