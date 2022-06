Najveća hrvatska esports franšiza je pokrenula novu veliku investicijsku kampanju

Piše: Roko Kalafatić

Za malo koji sektor se danas sa sigurnošću može reći da se razvija iz dana u dan, a pogotovo u vremenima kad kriza nemilosrdno gazi po svjetskom tržištu i opskrbnim lancima. Ipak, postoje kompanije koje u inat svim gospodarskim nedaćama – bilježe rast.

Esports kao vrsta natjecanja u videoigrama iz dana u dan dobiva na popularnosti, a unazad par godina to je bilo nešto o čemu veliki ulagači u Hrvatskoj vjerojatno nisu imali pojma. Danas je to jedna od gorućih tema, a i sam interes za ulaganje u branšu je veći nego ikad.

Na takvim egzotičnim i sasvim novim idejama zasnovana je i prva eports franšiza igraonica u Hrvatskoj zvana Friendly Fire. Osnovao ju je David Kosir, koji je i direktor tvrtke, a prvu su igraonicu otvorili još 2017. godine.

- Želimo postati kao McDonald's u svijetu gaminga - izjavio je.

Od početka bilježe rast

Danas ih broje devet u Hrvatskoj, BiH i Austriji s čak 75.000 aktivnih korisnika, a nedavno se njihovom timu u ulozi suvlasnika priključio poduzetnik Andrija Čolak, vlasnik Surf'n'Fries franšize koja posluje u brojnim svjetskim zemljama. Sve se to dogodilo, kaže Čolak, u pravo vrijeme – jer su danas na Zagrebačkoj burzi s Funderbeamom SEE predstavili pokretanje investicijske kampanje u iznosu do 600 tisuća dolara ili oko 4,5 milijuna kuna.

- Te se brojke uvijek mogu promijeniti ako će ulaganja od početka biti veća od predviđenih – ambiciozno je zaključio direktor tvrtke, David Kosir.

Kad malo bolje razmislimo, ne bi bilo neočekivano da ova inovativna tech ideja sruši svoje ciljeve u ranoj fazi prikupljanja sredstava, s obzirom da govorimo o industriji čiji je potencijal za rast gotovo nemjerljiv. Iz dana u dan sve se više djece, a odraslih odlučuje za bavljenje sportom - ali onim preko Interneta.

-Tržište na Zapadu je gotovo netaknuto. Kina već sad ima otprilike 150 tisuća igraonica, a Koreja 20. Esports bilježi eksponencijalni rast i stalno se pojavljuju novi brendovi na tržištu. Velika je prednost što i dalje nema broja jedan, na tom mjestu vidimo naš Friendly Fire – komentirao je Kosir.

Softver kao rješenje

Dodao je da uspješnost njihove franšize između ostalog garantira i 'tajni sastojak' koji sve to omogućuje – softver koji su već kreirali. Riječ je o implementaciji tehnologije u franšizu na način da softver rješava većinu problema do kojih dolazi u održavanju igraonica.Uz to, Friendly Fire je trenutno, kako kažu vlasnici, jedina esports franšiza koja je razradila vlastiti softver i to je velika prednost na tržištu.

-Operativno je vrlo jednostavan posao, ovakvu franšizu nije teško voditi. Softver čak i cijenu usluge postavlja sam, a određuje čak i tko će do koga sjediti u igraonici na temelju sposobnosti igrača, da bi igra bila fer – komentirao je Čolak koji se već 15 godina bavi s franšizama.

Za razliku od popularnih restoranskih franšiza, esports se čini prilično isplativijom opcijom upravo zbog svoje jednostavnosti. Laički rečeno – potrebno je samo spojiti računala i pustiti softver da 'odradi svoje'.

-Problem s franšizama je multidimenzionalan. Zamislite da uložite 300 tisuća dolara u Subway franšizu da bi zauzvrat dobili samo 30 tisuća dolara neto zarade – dodao je Kosir i poručio da će njihova tražiti nazad samo pola incijalne investicije.

Veliki planovi, ali i potencijal

Uz to, tvrtka posjeduje vlastiti brend gaming opreme i aplikaciju bez koje se praktički ne može ni sudjelovati u Friendly Fire igraonicama. Razlog tome je veća povezanost korisnika s brendom, a zbog toga očekuju i puno bolje rezultate u budućnosti jer se po tome ističu.

- Ovo je prvi korak prema širem planu, a to je da u roku od četiri godine napravimo exit težak 100 do 300 milijuna dolara - komentirao je Kosir.

Zanimljivo je da franšizer njihovog brenda u SAD-u treba uložiti otprilike 250 tisuća dolara, a godišnje mu se vraća čak 140 tisuća, što znači da je povrat investicije moguć već za dvije do tri godine, po njihovoj računici.

- Franšizama se bavim već godinama i nikada nisam vidio da su stvari toliko dobro posložene. Uz to, Friendly Fire vrlo je isplativ s obzirom da softver odrađuje sav 'težak posao', a to je prednost u trenutku kad se brojne kompanije bore sa zapošljavanjem – zaključio je Čolak.