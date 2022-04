Najveće dividende ove godine daju Tvornica stočne hrane, CroSig i Istarska kreditna banka Umag, najavio ih i Span

Najveće ukupne iznose za isplatu dividendi osigurali su Zaba, HT i Končar D&ST

Span je najavio da bi dioničarima mogao isplaćivati dividende od 20 do 50 posto iznosa dobiti

Turističke tvrtke i ove će godine zadržati dobit

Tvrtke čije su dionice izlistane na Zagrebačkoj burzi počele su objavljivati pozive na Glavne skupštine s informacijama o raspodjeli dobiti iz prethodnog razdoblja, odnosno isplati dividendi dioničarima.

Prema pozivima objavljenima do sada, ove godine najviše iznose dividendi imaju Tvornica stočne hrane – 600 kuna po dionici, Croatia osiguranje – 112 kuna po dionici (kao i prošle godine) te Istarska kreditna banka Umag – 80 kuna po dionici. Veledrogerija Medika, prošlogodišnji rekorder s 1400 kuna po dionici, ove će godine svoju dobit od 77,5 milijuna kuna rasporediti u zadržanu dobit.

Zagrebačka banka će za dividende izdvojiti čak dvije milijarde kuna, pri čemu će se dioničarima isplatiti dividende u iznosu od 6,27 kuna po dionici.

Hrvatski Telekom u prošloj je godini ostvario dobit od 666 milijuna kuna, iz čega će čak 638 milijuna kuna upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, i to u iznosu od 8 kuna po dionici. Preostalih 28 milijuna kuna iz prošlogodišnje dobiti raspodijelit će u zadržanu dobit. To je jednak iznos dividende kao prošle godine te podjednak ukupni iznos za isplatu dioničarima, unatoč 37 milijuna kuna manjoj neto dobiti.

Končar D&ST ove je godine odlučio povećati dividende i ukupni iznos za njihovu isplatu. Od 88 milijuna kuna dobiti iz 2021., 53 milijuna kuna rasporedit će u statutarne rezerve, a 35,4 milijuna kuna isplatit će u dividendama od 69,2 kune po dionici, za 511.232 povlaštene i redovne dionice. Prošle je godine izdvojio 26,2 milijuna kuna za dionice, odnosno dividende od 51,4 kune.

Agram banka (bivša Kreditna banka Zagreb) od prošlogodišnje dobiti 20,6 milijuna kuna preusmjerava u zadržanu dobit, a 20,5 milijuna kuna za isplatu dividende u iznosu od 10,6 kuna za jednu dionicu.

Auto Hrvatska ove će godine isplatiti dividende od 30 kuna po dionici, 10 kuna manje nego prošle godine. Dividende će se isplatiti iz zadržane dobiti prethodnih godina u ukupnom iznosu od 16,6 milijuna kuna.

Istarska kreditna banka Umag od 40,5 milijuna kuna dobiti izdvaja 11,8 milijuna kuna za dioničare (spomenute dividende od 80 kuna), a preostalih 25 milijuna kuna raspoređuje u zadržanu dobit.

Tvornica stočne hrane isplatit će dividende u iznosu nešto većem od 8 milijuna kuna (spomenutih 600 kuna za svaku od 13.473 dionice) iz dobiti ostvarene u razdoblju od 2005. do 2011. godine, dok će većinu dobiti iz 2021. godine od 14 milijuna kuna zadržati.

Nije prošlo ni godinu dana otkako su dionice IT tvrtke Span izlistane na Zagrebačkoj burzi, a već su spremni isplatiti dividendu svojim dioničarima. Kako su najavili, ako budu zadovoljeni uvjeti uspješnog redovnog poslovanja te kontinuiranog rasta na postojećim i novim tržištima, dioničarima će isplaćivati od 20 do 50 posto konsolidirane dobiti u obliku dividendi. S obzirom na prošlu, rekordnu godinu za Span u kojoj su ostvarili 767,3 milijuna kuna prihoda te 24 milijuna kuna dobiti, dioničari mogu očekivati dividende u iznosu od 4,8 do 12 milijuna kuna. Na Spanovih 578.200 dionica, dividenda bi mogle iznositi od 8,3 kune do 20 kuna.

Pomorska agencija Jadroagent isplatila je predujam dividende od 30 kuna iz tekuće dobiti 2021. godine. Ostatak dividende u iznosu od 50 kuna po dionici isplatit će dioničarima iz zadržane dobiti ranijih godina u iznosu od 4,3 milijuna kuna te od dijela dobiti iz 2021. godine od 1,3 milijuna kuna.

Končar Mjerni transformatori od prošlogodišnje raspoložive dobiti od 7 milijuna kuna za isplatu dividende osigurava 4,1 milijun kuna, što je 32,73 kune po dionici.

ZAIF Breza (zatvoreni alternativni investicijski fond) dioničarima će isplatiti dividendu od 3,25 kuna po dionici, što je ukupno 1,6 milijun kuna iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem u 2015., 2016. i 2017. godini.

U prošloj godini Croatia osiguranje ostvarilo je dobit od 334 milijuna kuna koju će zadržati. No, jednako kao i prošle godine, rezervirali su 980.000 kuna povlaštenim dioničarima, tj. spomenutih 112 kuna dividende po dionici.

Grupa Podravka u 2021. godini ostvarila je neto dobit od 309,2 milijuna kuna, što je rast od 24,2 posto u odnosu na godinu prije. Odlični rezultati omogućili su i rast dividendi, pa je tako pala odluka o isplati dividende u iznosu od 13 kuna po dionici, što je četiri kune višeu odnosu na lani.

Uz rast dobiti od 88 posto u odnosu na 2020. godinu na 177,3 milijuna kuna prošle godine, iz Ericssona Nikola Tesla najavljene su isplate dividendi od 64 kune po dionici. Prošle su godine isplatili dividende od 82 kune po dionici iz preostalog dijela zadržane dobiti iz 2019. te zadržane dobiti iz 2020. godine.

Adris Grupa koju čine Maistra (turizam), Croatia osiguranje (osiguranje), Cromaris (hrana) i Abilia (nekretnine) dioničarima će isplatiti 15,5 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti iz razdoblja od 2005. do 2011. godine. Iz istog su razdoblja prošle godine isplatili nešto manje dividende, od 12,5 kuna.

Resort Mon Perin isplatit će dividende od jedne kune po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u poslovnom razdoblju od 2018. do 2019. godine.

Ništa od turističkih grupa

Turistička tvrtka za hotelijerstvo, nautiku i kamping Ilirija – Biograd na moru ostvarila je 2021. godine dobit od 22,2 milijuna kuna. Od toga je 8,4 milijuna kuna osigurala za isplatu dividendi od 3,5 kuna po dionici, dok je preostalih 13,7 milijuna kuna preusmjerila u zadržanu dobit.

Druge poznate domaće hotelijerske grupe ni ove godine neće isplaćivati dividende već će zadržati dobit. Imperial Riviera, koja je član grupacije Valamar, iz prošlogodišnje dobiti od 15,7 milijuna kuna 14,8 milijuna alocirat će u zadržanu dobit, a ostatak u zakonske rezerve. Maistra će svu dobit od 170,6 milijuna kuna preusmjeriti u zadržanu dobit, kao što će to učiniti i Valamar sa svojom dobiti od 304,6 milijuna kuna. Od prve isplate dividendi 2014. godine pa do pretpandemijske 2019. Valamar je povećavao njihov iznos, no prošle su godine najavili odgodu isplata dividendi do daljnjega.

Poziv na Glavnu skupštinu još nisu objavili prošlogodišnji isplatitelji dividendi Atlantic Grupa, AD Plastik i Meritus ulaganja, kao ni varaždinska prehrambena tvrtka Koka (u sklopu Vindija grupe) koja je prošle godine prvi put od svog osnutka, nakon pritiska malih dioničara isplatila dividende od 10 kuna po dionici.