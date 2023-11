Nakon WeWorkova bankrota njegov najveći investitor SoftBank izvijestio o 6,2 milijarde dolara gubitka

Japanska multinacionalna investicijska kompanija SoftBank je objavila 931 milijardu jena, odnosno 6,2 milijarde dolara, neto gubitka u svom drugom tromjesečju, pogoršavajući samim time situaciju za dioničare i osnivača Masayoshija Sona nakon što je WeWork, tvrtka u koju je Softbank investirao, ovog tjedna podnijela zahtjev za bankrot.

Četvrto je to uzastopno tromjesečje koje je japanski konglomerat završio s gubitkom budući da dobici od inicijalne javne ponude dizajnera čipova Arma nisu uspjeli ublažiti probleme nastale zbog slabog jena i drugih tržišnih faktora. Analitičari su očekivali neto dobit od 180,8 milijardi jena, no to se nije ostvarilo.

– Bilo je to razočaravajuće tromjesečje – zaključio je Kirk Boodry, SoftBankov analitičar u Astris Advisoryju u Tokiju ističući 2,9 milijardi dolara otpisa u privatnom portfelju Vision Fonda.

Naime iz tvrtke su priopćili da je Vision Fond 1 ostvario dobitak od 2,5 milijardi dolara nakon što je svoj udio u Armu prodao matičnom Softbanku za četiri milijarde dolara, ali je Vision Fond 2 pretrpio gubitak od 2,1 milijardi dolara uključujući i ulaganja u kompaniju WeWork. Softbankovi LatAm fondovi su također ostvarili gubitak od 100 milijuna dolara. Javni portfelj Vision fondova tako je prvi puta u godinu dana izgubio na vrijednosti.

Trčanje za umjetnom inteligencijom

Gubitak u drugom tromjesečju dolazi dok Softbankov osnivač i izvršni direktor Son traga za poslovima u području umjetne inteligencije. Izvršni je direktor dioničarima u lipnju rekao da tvrtka kreće u ‘protuofenzivu‘ te da traži nove prilike.

Boodry je izjavio da i dalje očekuje da će se SoftBank ‘odmaknuti od obrambenog pristupa iz prošle godine i ubrzati tempo ulaganja‘, iako su u drugom kvartalu ‘investicije uzastopno smanjene‘.

Konglomerat je bio prisiljen uplatiti 1,5 milijardi dolara Goldman Sachsu i drugim zajmodavcima nekoliko dana prije nego što je WeWork podnio zahtjev za bankrot, povećavajući ukupni iznos koji je SoftBank posvetio propalom jednorogu na više od 16 milijardi dolara od svog početnog ulaganja 2017. godine.

Ovog je tjedna SoftBank priopćio i da je pretrpio gubitak od 21,6 milijardi jena zbog bankrota WeWorka.

Yoshimitsu Goto, šef financija SoftBanka, rekao je tijekom objave rezultata da je ono što se dogodilo s WeWorkom ‘vrijedno žaljenja‘ i da grupa treba ‘prihvatiti stvarnost i naučiti lekcije iz nje‘.

Podsjetimo, WeWork, pružatelj coworking prostora i nekadašnji veliki jednorog vrijedan 47 milijardi dolara podnio je zahtjev za bankrotom. Tvrtku je 2010. godine osnovao Adam Neumann koji je nekoć simbolizirao kako karizmatični poduzetnici mogu odabrati naizgled staložen sektor, primijeniti sjaj tehnologije i privući kapital kako bi dobili jednoroga, ali kako su gubici rasli zbog rasta kamata i sve većih troškova u nekretninskom sektoru u posljednje dvije godine, tvrtka je postala jedan od najgorih ekscesa ere jeftinog novca.