Nastavak krize u Volkswagenu: Sindikati i uprava ne mogu pronaći zajednički jezik

Uprava kreće u svoj peti krug pregovora s moćnim sindikatom IG Metall

Izgledno je da će se pregovori Volkswagen AG-a s čelnicima sindikata nastaviti i u 2025., uskraćujući glavnom izvršnom direktoru Oliveru Blumeu novi početak kojim želi preokrenuti krizu u najvećem europskom proizvođaču automobila. Uprava kreće u svoj peti krug pregovora s moćnim sindikatom IG Metall, dok dvije strane ostaju na mrtvoj točki oko toga kako smanjiti troškove ovog proizvođača automobila kako bi bili konkurentniji na tržištu, prenosi Bloomberg.

Obje strane namjeravaju postići dogovor do Božića, ali tek trebaju premostiti duboke podjele oko potencijalnih otpuštanja i zatvaranja tvornica u Njemačkoj. Volkswagen se bori s padom potražnje za električnim vozilima u Europi i sve većom konkurencijom u Kini od strane lokalnih proizvođača predvođenih s BYD-om.

Blume se u utorak pojavio na Sveučilištu Tongji u Šangaju kako bi obilježio 40. godišnjicu prisutnosti VW-a u zemlji. Rekao je skupini studenata da će proizvođač automobila nastaviti sa svojom strategijom "u Kini, za Kinu", koja daje prednost lokalnoj tehnologiji i konkurentnosti troškova.

- Ova je godina bila vrlo izazovna za Volkswagen grupu. Naš plan je dovesti više od 30 novih modela na tržišta do 2030. Koristit ćemo snažan portfelj proizvoda kako bismo našim kupcima omogućili da ponovno vide šarm marke Volkswagen - rekao je Blume.

Planirana su dva dana pregovora, ali ako oni ne donesu napredak, odbor IG Metalla spreman je održati glasovanje krajem tjedna kako bi se otvorio put za eventualne štrajkove u siječnju. Deseci tisuća radnika VW-a održali su 2 štrajka ovog mjeseca nakon nesuglasica s upravom u vezi smanjenja isplata dividendi i rezanja nekih bonusa.

Volkswagen je u petak obavijestio Porsche Automobil Holding SE da više ne očekuje dovršetak svog korporativnog planiranja do 31. prosinca. To prisiljava Porsche da koristi pretpostavke analitičara za provođenje testiranja umanjenja vrijednosti svog ulaganja u proizvođača automobila. Porsche SE je naveo da očekuje negativno negotovinsko umanjenje vrijednosti od 7 milijardi eura (7,3 milijarde dolara) do 20 milijardi eura na knjigovodstvenu vrijednost svoje investicije u Volkswagen.