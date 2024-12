Negativni trendovi u drvnoj branši nisu zaobišli ni tvrtke unutar grupacije Bjelin unatoč tomu što su veće kompanije obično otpornije na pad prihoda i turbulentna ekonomska vremena. Tri od četiri proizvodne tvrtke grupacije Bjelin prošle su godine zabilježile velik pad prihoda, a prihodi Bjelin Otoka porasli su za samo 0,2 milijuna eura

I dok hrvatsko gospodarstvo bilježi stabilan rast, znatno veći od ostalih članica EU-a, drvna je industrija na svojoj koži bolno osjetila posljedice ekonomske stagnacije zapadnoeuropskih zemalja. Kriza u građevinskom sektoru u Njemačkoj i recesija u pojedinim zemljama prouzročile su lani pad narudžbi i potražnje za proizvodima drvne industrije te posljedično pad izvoza od oko 15 posto, a podaci o industrijskoj proizvodnji u ovoj godini još ne pokazuju jači oporavak na tržištu. Negativni trendovi u drvnoj branši nisu zaobišli ni tvrtke unutar grupacije Bjelin unatoč tomu što su veće kompanije obično otpornije na pad prihoda i turbulentna ekonomska vremena. Tri od četiri proizvodne tvrtke grupacije Bjelin prošle su godine zabilježile velik pad prihoda, a prihodi Bjelina Otok porasli su za samo 0,2 milijuna eura.

Iako podaci o poslovanju Bjelinovih tvrtki za 2024. još nisu poznati, negativna kretanja na tržištu drva u Europi proizašla iz zastoja građevinske industrije teško da su zaobišle i tvrtke u vlasništvu Darka Pervana (i njegove obitelji), koji se u Švedskoj proslavio nizom patenata u drvnoj industriji. Posljednjih godina imao je mnogo investicija u drvoprerađivačke tvrtke u Hrvatskoj te najavljivao nova ulaganja vrijedna više stotina milijuna eura. No slaba tržišna konjunktura, čini se, odgodit će neke investicijske planove.

Usporavanje investicija

– Bili smo prinuđeni sve malo usporiti i investicijski ciklus pomaknuti do 2030., najprije zbog pandemije COVID-19, a sada zbog cjelokupne situacije u svijetu – izjavio je nedavno predsjednik Uprave Bjelina Robert Žulj komentirajući planove o gradnji nove tvornice drvnih ploča u Ogulinu.

U poslovnoj zoni Ogulin nedavno je završena Bjelinova investicija u tvornički pogon za proizvodnju parketa Woodura te gradnju kotlovnice vrijedna 100 milijuna eura, a u planovima su ulaganja u dvije nove proizvodne linije vrijedne 150 milijuna eura. Koliko će se one brzo realizirati osim o stanju potražnje za proizvodima drvne industrije u Europi, ovisit će i o rješavanju već dulje problematična proširenja poduzetničke zone u Ogulinu, u kojoj Bjelin planira nove investicije. Naime, poduzetnička zona u Ogulinu popunjena je 90 posto te je stoga Grad tražio proširenje na dodatni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, ali za to je trebao platiti naknadu Hrvatskim šumama, procijenjenu na dva milijuna eura. Budući da su u međuvremenu Hrvatske šume posjekle sva stabla na traženom zemljištu, Grad Ogulin zatražio je novi obračun naknade, ali mu je ispostavljen isti broj pa se tako saga oko proširenja poduzetničke zone još nije riješila. Osim u pogone u Ogulinu, Pervan je posljednjih godina investirao velika sredstva u unaprjeđenje i modernizaciju pogona na drugim lokacijama. Samo u prošloj godini tvrtka Bjelin Spačva investirala je 20 milijuna eura u nove strojeve u finalnoj proizvodnji i novu furnirnicu, a plan je bio do 2028. uložiti dodatnih 50 milijuna eura u nova postrojenja i proizvodne hale. S obzirom na stanje u industriji, i te su investicije trenutačno na čekanju. Treća tvrtka, Bjelin Otok, specijalizirana za proizvodnju furnira, prošle je godine investirala oko šest milijuna eura u aktivaciju solarne elektrane, plato za trupce te pripremu proizvodne hale, a u zadnjoj Pervanovoj akviziciji, slavonskom proizvođaču namještaja od masivnog drveta Spin Valisu, tek se planiraju tehnološki zaokret i veće investicije, primjerice uvođenje Välingeove tehnologije klik-namještaja, investiranje u nove linije za krojenje te sortiranje elemenata, liniju za namještaj od furnira...

Kadrovska lutanja

O tome koliko su potresi na građevinskom tržištu utjecali na ovogodišnje poslovanje grupacije Bjelin, iz tvrtke nismo uspjeli dobiti odgovor, kao i na cijeli niz drugih pitanja o preslagivanju kompanijinih poslovanja, novim tržištima i planovima za budućnost, pa smo odgovore potražili od poznavatelja situacije u hrvatskoj drvnoj industriji.

Većina naših sugovornika slaže se da je Pervan mnogo investirao u akvirirane tvrtke i da ih je sve tehnološki znatno unaprijedio.

– Kad je riječ o tehnološkom dijelu, mislim da se tu ne može naći neka zamjerka. Pervan je investirao u sve tvrtke koje je preuzeo. Možda je negdje trebalo i malo više, ali ukupno gledano taj je segment Bjelinova poslovanja jako dobar. Mnogo veći problem je upravljanje tvrtkama i kadrovsko ekipiranje. Na žalost, generalni je problem u drvnoj branši u Hrvatskoj pronaći kvalitetan kadar i mislim da je Pervan imao dosta kadrovskih lutanja. Prema mojim informacijama, problem je i sukob nordijskog i balkanskog mentaliteta, koji je često razlog nerazumijevanja. Isto bih tako rekao da postoji i problem više linija zapovijedanja, odnosno miješanja Pervana i njegove djece u odluke, zbog čega također nastaju trzavice – ispričao je naš sugovornik s višegodišnjim iskustvom u drvnoj branši koji je želio ostati anoniman.

Drugi je problem vertikalna integracija tvrtki. Iako je prošlo već mnogo vremena od prve Pervanove akvizicije (2016. preuzeo je Tehno drvo, tvrtku koja je imala pogone u Ogulinu i Bjelovaru, 2018. Furnir Otok, tri godine poslije Spačvu, a 2022./2023. godine požeški Spin Valis), te tvrtke još nisu u potpunosti vertikalno integrirane, a samim time ni iskorištene sve potencijalne sinergije.

– Tvrtke i dalje posluju svaka za sebe. Još nema jasne vertikale i povezanosti među njima – smatra naš sugovornik.

