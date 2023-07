Nepalski investitori u Zagrebu u Branimirovoj otvorili prvu nepalsku trgovinu Kathmandu Mart

Korijander, kim, đumbir, maslac ghee, začini za curry, ljute čili papričice, soja u komadima, mlijeko od kokosa u prahu, ghee maslac, gotova jela kao primjerice dal što je u biti juha od leće, gotovi chow mein i druga jela od tjestenine, te nekoliko vrsta riže, sve vrste leće, prosa i slanutka, kao i tradicionalni nepalski kruh. Tu je i ayurverdski sapun i pasta za zube, tradicionalni nepalski lonci, grickalice od slanutka i čilija i čajevi. Ponuda je to prve nepalsko-indijske trgovine u Hrvatskoj, Kathmandu Mart, koja je otvorena u Branimirovoj ulici u Zagrebu u travnju ove godine.

U glavnom gradu Hrvatske sada već živi i radi toliko Nepalaca i Indijaca, ali i ljudi iz Bangladeša i Pakistana, da su trojica nepalskih investitora odlučila otvoriti prvu nepalsku trgovinu s autohtonim proizvodima iz tih azijskih zemalja.

– Trgovinu sam otvorio s dva investitora iz Portugala, koju su podrijetlom iz Nepala. Oni su državljani Portugala, premda Nepalci, pa im je bilo lakše s putovnicom Europske unije otvoriti trgovinu u Zagrebu. Ja sam jedan od partnera i prvi operativac. Ja sam i dao ideju za taj posao, obzirom na to da u Hrvatskoj živim već tri godine, dobro poznajem tržište, a kako sam radio i kao posrednik za uvoz radne snage iz Nepala, dobro znam koliko je u Hrvatskoj u ovom trenutku radnika iz moje zemlje – rekao je, jedan od osnivača trgovine, s kojim smo razgovarali na engleskom.

U trgovini radi još jedna djelatnica, a nitko od njih zasad ne govori hrvatski jezik, tek se služe s par osnovnih riječi. No, to i nije toliki problem, obzirom da u trgovinu najčešće dolaze stranci koji žive i rade u Hrvatskoj, ali i turisti. U svega desetak minuta koliko smo se zadržali u trgovini, mušterija nije manjkalo, a traži se sve – od soka od manga, kojeg nisu imali što je rastužilo turista iz Britanije hinduističkog podrijetla, do vreća od nekoliko kila riže koju obavezno kupuju stranci na radu u Hrvatskoj. Kako kaže Meche, u trgovini ne kupuju samo Nepalci, slične prehrambene navike imaju i Indijci i ljudi u Bangladešu, kao i u Pakistanu i svi oni, ako žive u Zagrebu, rado dolaze u trgovinu po namirnice kakve konzumiraju u domovini. No, ako netko ne može doći, organiziraju i dostavu, što itekako koriste poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika iz tih azijskih zemalja i koji za njih pripremaju posebne obroke.

– Jako smo popularni, ali to je zato jer smo prisutni na TikToku i na drugim društvenim mrežama, a onda se glas o našem biznisu lakše širi – rekao je Meche i dodao da trgovina nije jedini poduzetnički pothvat u koji se upustio sa svojim portugalsko-nepalskim investitorima.

– Sad već imamo i vlastiti hostel, Himalayan hostel u centru Zagreba, u kojem odsjedaju ne samo ljudi koji dolaze raditi u Hrvatsku, nego i turisti. Imamo i prvi nepalski fast food Everest asian fusion fast food u Importanne centru i iskren da vam budem, u njega također najčešće dolaze stranci, jer je vašim sunarodnjacima naša hrana preljuta, mada ima i onih koji se usuđuju probati nešto novo i originalno – šali se Meche.

U Zagrebu je nedavno otvoren i Himalaya Curry Nepali u Draškovićevoj, prvi nepalski restoran, a premda su ga gastro kritičari sasjekli, činjenica jest da je i on namijenjen stranim radnicima u njihovo slobodno vrijeme.

A Meche pak tvrdi da je u ovom trenutku u Hrvatskoj oko 30 tisuća Nepalaca i da je najveći dio njih u Zagrebu. Svakog dana, kaže, u Hrvatsku sleti oko 20-tak Nepalaca tražeći ovdje novi život. Neki su se dobro snašli, ne žele otići, žele ostati, a sada već ne samo da osjećaju potrebu da kuhaju hranu na kakvu su navikli, nego traže i zabavne sadržaje i mjesta za druženje.

– Domaći ljudi su malo nepovjerljivi prema našim sunarodnjacima pa se uglavnom drže skupa i druže međusobno. Na društvenim mrežama je već nekoliko grupa gdje se mogu spojiti, upoznati, družiti nakon posla, a kako bi imali priliku osjećati se kao dijelom društva nedavno smo organizirali u Sesvetama u Društvenom domu u kinu projekciju nepalskog filma – kazao je Meche i dodao da će i dalje raditi na organizaciji događaja za Nepalce jer Hrvatska je sada ipak njihov dom.