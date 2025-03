Nije isključeno da Fero-Term baci oko na neku konkurentsku kompaniju

Od 2018. tvrtka Fero-Term nije ništa konkretno napravio vani i nije isključeno da umjesto otvaranja poslovnice preuzme neku kompaniju

Do svibnja će biti završeni građevinski radovi na Fero-Termovu budućem logističkom centru od dvadeset tisuća kvadrata na parceli od 72 tisuće kvadrata u šibenskoj poslovnoj zoni Podi vrijednom trideset milijuna eura. Kako je ovih dana za šibenske portale u ime kompanije rekao construction project manager Danijel Blažok, otvorenje se očekuje najesen, a posao će dobiti novih osamdeset ljudi. Najnovija je to investicija kompanije iz Donjeg Stupnika pokraj Zagreba u vlasništvu obitelji Gudeljević, koja već više od trideset godina razvija maloprodajni biznis u djelatnosti kupaonske i sanitarne opreme, pločica, opreme za grijanje i hlađenje te ostaloga popratnog materijala.

– Od dvadeset tisuća kvadrata, sedam tisuća bit će automatsko skladište u koje je ugrađeno dvije tisuće tona čelika impozantne visine 26 metara. Skladište će imati 21.800 paletnih mjesta, najveće je automatsko skladište u ovom dijelu Europe – izjavio je Blažok za portal Šibenskikanal.hr.

Osim ulaganja u Podiju, kompanija gradi i šoping-centar FT park u zagrebačkoj poslovnoj zoni Jankomir u kojem će Fero-Term imati svoj prodajni salon (reklama je već postavljena) na čak dvije tisuće kvadrata, ali nisu poznati ostali zakupci. Preostala ukupna površina za zakup je osam tisuća kvadrata, a uz trgovine planirani su i neki obiteljski sadržaji, tako da će ukupna površina parka biti 33 tisuće kvadrata.

Prema najavama, projekt je trebao biti gotov do kraja prošle godine, ali još se gradi. Od svježijih ulaganja spomenimo i novi prodajni centar u Kaštel Šućurcu pokraj Splita površine oko pet tisuća kvadrata (cijelo zemljište je na 13.500 kvadrata). Osim tog prodajnog centra, još ih je 25, od čega jedan u Ljubljani otvoren 2018., a njihova je ukupna površina 27 tisuća kvadrata, uz postojeći logističko-distributivni centar (LDC) u Donjem Stupniku na više od 19 tisuća kvadrata kojem će se pridružiti i navedeni novi koji se gradi u šibenskoj poslovnoj zoni Podi.

Posložena kompanija

– Imao sam priliku vidjeti taj LDC u Donjem Stupniku, to je zaista nešto odlično, Tomislav Gudeljević u tom je smislu napravio velik iskorak. Njegova kompanija ima dobro posložene logističke pravce iz Kine, roba je solidne kvalitete, a uza sanitarije i klimu asortiman je proširio na druge proizvode poput drvenih obloga. S njima sam surađivao i mogu reći da je riječ o dobro posloženoj kompaniji, a i sâm Gudeljević znao se aktivno uključiti u realizaciju naših projekata – istaknuo je građevinski poduzetnik.

Drugi građevinski poduzetnik rekao je da nije mnogo surađivao s Gudeljevićem, ali da jesu njegovi kooperanti od kojih je čuo da je suradnja bila vrlo korektna. Sve su to razlozi zašto smo željeli razgovarati s predsjednikom Uprave Tomislavom Gudeljevićem, no iako su u kompaniji izrazili spremnost na to, zbog poslovnih obveza nisu našli vremena za Lider, a nisu ni odgovorili na naš upit, uljudno se ispričavši zbog toga.

Fero-Term je tržišni lider u Hrvatskoj, ali najveći je i na području nekadašnje Jugoslavije. Djelatnost u kojoj posluje inače ostvaruje rast zadnjih godina, a 2023. ukupna vrijednost prodane robe dvanaest u njoj vodećih kompanija u Hrvatskoj iznosila je 358,8 milijuna eura, za 26 milijuna eura ili 7,8 posto više u odnosu na prethodnu godinu, od čega je samo Fero-Term prikupio 18 milijuna eura.

Cijelu kompanijsku priču Fero-Terma pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera.