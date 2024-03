Nino Varga podnio ostavku, Čakovečki mlinovi zasad bez predsjednika Uprave

Nino Varga više nije predsjednik Uprave tvrtke Čakovečki mlinovi, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi. Podnio je ostavku s danom 6. ožujka, a umjesto njega u Upravi će biti sadašnji predsjednik Nadzornog odbora kompanije Krešimir Kvaternik. On je imenovan privremeno na mjesto zamjenika predsjednika Uprave, dok je član Uprave ostao Marijan Sršen. Kvaternikov mandat počinje teći od 7. ožujka i trajat će do 7. listopada ove godine, dakle dok se ne imenuje novi predsjednik Uprave. Za to vrijeme neće obavljati dužnost predsjednika Nadzornog odbora, za koje razdoblje će mu ta dužnost mirovati.

U priopćenju na Zagrebačkoj burzi nije obrazložena ostavka Nine Varge, no za pretpostaviti je da je ona posljedica vlasničkog preslagivanja koje se dogodilo posljednjih nekoliko mjeseci. Podsjetimo, sisačka kompanija Mlin i pekare krajem rujna kupila je dionice obitelji Varga o čemu smo pisali u Lideru. Do tada je Stjepan Varga imao udio u vlasništvu Čakovečkih mlinova od 13,42 posto te je prodao 11,67 posto Mlinu i pekarama, dok je njegova supruga Ružica Varga prodala također istoj kompaniji svojih 13,11 posto.

Stjepan Varga ostao je dioničar Čakovečkih mlinova s udjelom od 1,75 posto, što je, za pretpostaviti je, bio dogovor Varge i Mlina i pekara. Naime, da je sisačka kompanija preuzela i preostali Vargin udio, prešla bi prag od 25 posto suvlasništva, pa bi u tom slučaju morala objaviti obvezujuću ponudu ostalim dioničarima. Mlin i pekare sada drže 24,78 posto Čakovečkih mlinova, dok mirovinski fondovi zajedno imaju 37,93 posto vlasničkog udjela. Pribroji li se tome i Zaba skrbnički račun s 3,2 posto, onda taj vlasnički udio iznosi 41,13 posto. Naime, AZ obvezni mirovinski fond ima 18,2 posto dionica kompanije, AZ Profit 2,9 posto, a PBZ-CO fond (kategorije A i B) ima 16,83 posto.

Što se točno dogodilo da je trebalo šest mjeseci da dođe do promjene u Upravi kompanije, da bi na kraju tu promjenu inicirao Varga svojom ostavkom, za sada službeno ne znamo. No nije isključeno da se najveći suvlasnik Mlin i pekare nije uspio dogovoriti o imenovanju nove Uprave s mirovinskim fondovima. Podsjetimo, mirovinski fondovi se nisu slagali s obitelji Varga dok je bila najveći dioničar Čakovečkih mlinova, a ako ima istine u tome da se mirovinci nisu uspjeli do sada dogovoriti ni s obitelj Plodinec (vlasnicima Mlina i pekara), moguće je da je Varga svojom ostavkom odlučio ne čekati više taj dogovor.

Odgovor smo potražili od aktera, čim ga dobijemo, objavit ćemo ga.