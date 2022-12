Norman Müller preuzeo čelnu poziciju tvrtke Mondo INC Zagreb

Nakon šest godina rada Huaweiju, Norman Müller preuzeo je novu ulogu - imenovan je novim direktorom tvrtke Mondo INC Zagreb. Müller je funkciju preuzeo prošlog utorka, 6. prosinca, a kako je navedeno u priopćenju koje je objavila tvrtka, na novoj će funkciji biti zadužen za aktivnosti grupe.

Müller novo zaduženje preuzima s pozicije direktor marketinga i razvoja poslovanja u hrvatskom uredu Huaweija, a ima dugogodišnje radno iskustvo na menadžerskim pozicijama, posebno u marketingu, medijima i telekomunikacijama. Naime, prije toga je dvije godine radio kao direktor marketinga u Večernjem listu te je deset godina bio na raznim pozicijama u Hrvatskom Telekomu, stoji na njegovom LinkedIn profilu.

Inače, tvrtka Mondo INC Zagreb osnovana je u srpnju ove godine, a na njezinom čelu je do sada bila Ivana Krajinović. Ona, kako navode iz tvrtke, s pozicije odlazi na vlastiti zahtjev.

Ova nedavno osnovana tvrtka u vlasništvu je srpske tvrtke Mondo INC u čijem sustavu od 2019. godine posluje i Adria Media Zagreb. Mondo INC iz Beograda u vlasništvu je Wireless Medije, koja je u vlasništvu Mobil Medije, a ona je pak u vlasništvu Igora Žeželja. Žeželj je vlasnik nekoliko tvrtki koje se bave digitalnim marketingom, telekomunikacijama i pružaju IT podršku.

Izdanja Adria Media Group u Srbiji su dnevni list Kurir te magazini Star, Lena, Elle, National Geographic, Sensa. Uz potonja tri izdanja, u Hrvatskoj imaju još Story, Cosmopolitan, Men‘s Health i još nekoliko magazina. Prije dvije godine Mondo INC je također postala nova suvlasnica Midas Networka - platforme za digitalno oglašavanje.