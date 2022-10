Novi iskorak višestruko nagrađivane domaće IT tvrtke: Agency04 postaje Notch

Hrvatska IT tvrtka Agency04 posluje pod novim imenom Notch. Jedna od najbrže rastućih full service softverskih tvrtki u centralnoj Europi, koja posljednjih godina bilježi rast prihoda od 500 posto, u zagrebačkom Petom Kupeu predstavila je novi brend i planove za budućnost.

"Postojimo osam godina, gotovo 200 nas je u timu i od prvog dana radimo velike i izazovne projekte. No naša priča nije samo tehnologija. Notch su ozbiljni procesi, ozbiljna komunikacija i najvažnije od svega - ozbiljni ljudi u našem timu. Zato Notch, kao izvedenica iz izraza Not Only Technology", rekao je na predstavljanju jedan od osnivača tvrtke Roko Roić.

Notch preko 75 posto projekata radi za strane klijente iz različitih industrija, među kojima su i globalne kompanije s tisućama zaposlenih i prometom u milijardama eura.

Širenje u svjetske metropole

U tvrtci su posebno ponosni na činjenicu da imaju malu fluktuaciju zaposlenika kojima je na raspolaganju snažan sustav mentoriranja.

Notch ima urede u Zagrebu, Splitu i Frankfurtu, a u planu je širenje i u druge svjetske metropole. Zato im treba veći tim kreativnih ljudi koji će prepoznati njihovu kulturu, atraktivne radne uvjete i želju za rješavanjem kompliciranih problema na jednostavan način, što je postao svojevrsni DNA tvrtke.

"Zanima nas igrati samo najveće utakmice. Danas je Notch još veći i spremniji za još ozbiljniji globalni nastup. Sinergija rada na vlastitim proizvodima i proizvodima za kupce otvara nam brojna svjetska vrata. I otvarati će sve više", kazao je Roko Roić.